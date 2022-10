En Allemagne l’éolien cède la place au charbon. Et si l’imposture bénéficie à la mafia.

Cet interview remonte à 2010! La mafia était déjà en bonne position pour bénéficier des subventions publiques massives. Le concept d’énergies renouvelables est une fausse bonne idée.

Le concept d’énergies renouvelables est une grande imposture qui ne finit pas de présenter toutes sortes de coûts: financier, industriel, sociétal, etc. Mais le coût est et sera toujours plus écologique. On détruit faune et forêts pour poser des engins peu fiables, et qui ont le gros défaut de forcer au bétonnage du sol. Une destruction irréversible de la nature.

Le problème est bien documenté et nous avons régulièrement sur ce site tenté de démontrer l’absurdité de la chose en nous appuyant sur des faits documentés qui prouvent que l’éolien est une aberration écologique à peu de productivité (quand il y a en a). Et ce soir je vous ferai grâce de la manière dont le casino s’y prend pour extraire les matières premières qui entrent dans la composition des ces produits qui n’ont finalement rien de renouvelables et encore moins de durable.

L’Allemagne a de l’avance dans le domaine et a constaté depuis de nombreuses années l’échec de l’éolien qui emporté des milliards des caisses publiques vers un business qui fait semble-t-il le beurre de la mafia. Voilà ce que nous écrivions en 2019 dans Coup d’Etat planétaire:

La transition énergétique est un flop qui a coûté cher: « l’Allemagne a investi depuis 2010 plus de 30 milliards par an dans le basculement et l’on prévoit une facture globale de plus de 500 milliards à l’horizon 2025 –pour partie constituée de subventions et crédits publics, pour le reste financé par les ménages et les entreprises sous forme de hausse de prix. Une étude chiffre même à plus de 3.000 milliards d’euros (oui, 3.000 milliards!) les investissements requis d’ici à 2050, si l’Allemagne persiste dans son intention d’accroissement de la part du solaire et de l’éolien dans son mix énergétique. Des sommes faramineuses. Or, le résultat est spécialement déprimant: malgré les centaines de milliards déjà mis sur la table, les émissions de gaz à effet de serre de l’Allemagne sont au même niveau… qu’en 2009. L’Allemagne s’est certes hérissée d’éoliennes et elle accueille des milliers de km2 de panneaux solaires. Mais beaucoup ne sont pas reliés au système de distribution, ou pas convenablement, faute que le réseau ait suivi. En outre, là où elles sont connectées, ces installations ne couvrent les besoins que de manière intermittente (pas de solaire la nuit, pas de vent quand il ne souffle pas…) ce qui requiert, en complément et faute que le stockage soit rentable ou même possible, des capacités complémentaires souvent fossiles (affreux charbon et horrible lignite en tête). Une bérézina. » https://www.challenges.fr/assets/inline-img/2019/05/11/w453-438213-co-sp-2019-019-0001-ipad-eb002d4.jpg

Bref, les politiques défendent une imposture alors que dans le texte ci-dessous de Zerohedge, on voit par a+b le flop de la transition énergétique. Un flop qui a enrichi certaines poches au détriment de l’espace public. Entretemps, la production de charbon à ciel ouvert prend le relai pour permettre aux uns et aux autres de continuer à gérer leurs activités.

Alors quand la Conseillère fédérale, pianiste de formation et d’expérience professionnelle, vante les mérites de l’éolien qui vont saccager les plus beaux sites de la Suisse, on peut affirmer sans peur que sa politique énergétique est d’autant plus condamnable qu’elle bénéficie de services de renseignement qui doivent l’informer du flop allemand.

Des milliards d’argent public qui ont artificiellement boosté ce secteur d’activités, à coups de subventions, qui profite aussi à la mafia. En tout cas en Italie…

Dans le 2ème texte/vidéo, il s’agit d’un entretien avec un procureur général italien. Il pointe du doigt les accointances entre la mafia et les politiques. Et notre question est la suivante: quelle part des centaines de milliards pour ne pas dire des milliers de milliards qui ont été déversés sous forme de subventions ont fini dans les poches de la mafia?

Ensuite, après le gaz, la mafia s’est intéressée à l’énergie éolienne et photovoltaïque et nous avons découvert qu’il y a même eu des accords passés, entre les mafias italiennes et la mafia russe, pour pouvoir contrôler ce secteur de l’énergie qui est stratégique (…) Des personnes qui ont des relations très importantes avec les puissants. Et donc, les enquêtes sont aujourd’hui beaucoup plus difficiles à mener. Ces personnes sont puissantes et jouissent de protections politiques. (Roberto Scarpinato, Procureur général, 2010)

Il y a bien un risque que des fonds européens, des fonds publics finissent dans les poches de la mafia. C’est arrivé en Italie. La mafia a contrôlé les appels d’offres public, a contrôlé les financements publics, et a eu des accords secrets avec des décideurs politiques importants en éliminant physiquement, des hommes politiques qui ne se laissaient pas corrompre. Ce problème, on l’a connu en Italie, vous allez le connaitre également chez vous. Entretien avec Roberto Scarpinato, procureur général à la Cour d’appel de Caltanissetta.

« Une situation paradoxale » : l’Allemagne démantèle un parc éolien pour faire place à une mine de charbon. Zerohedge

Par Michael Kern de OilPrice.com

Un parc éolien est en cours de démantèlement dans l’ouest de l’Allemagne pour faire place à l’expansion d’une mine de charbon de lignite à ciel ouvert dans une situation «paradoxale» mettant en évidence la priorité actuelle de la sécurité énergétique par rapport à l’énergie propre dans la plus grande économie d’Europe.

Le démantèlement d’au moins une éolienne du parc éolien proche de la mine de charbon allemande Garzweiler, exploitée par le géant énergétique RWE, a déjà commencé. RWE dit que le lignite, ou lignite, est extrait des bassins houillers de Garzweiler depuis plus de 100 ans.

RWE a également déclaré fin septembre que trois de ses unités au charbon alimentées au lignite qui étaient auparavant en veille reviendraient sur le marché de l’électricité dans les délais prévus en octobre.

« Les trois unités de lignite ont chacune une capacité de 300 mégawatts (MW). Avec leur déploiement, ils contribuent à renforcer la sécurité d’approvisionnement en Allemagne pendant la crise énergétique et à économiser le gaz naturel dans la production d’électricité », a déclaré RWE le mois dernier.

Aujourd’hui, la société agrandit la mine de lignite de Garzweiler après qu’un tribunal de Münster, dans l’État de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, a statué en faveur du groupe énergétique dans un litige foncier en mars de cette année pour agrandir la mine de lignite.

Commentant le démantèlement des éoliennes pour faire place à l’expansion d’une mine de charbon, Guido Steffen, un porte-parole de RWE, a déclaré au Guardian : « Nous réalisons que cela semble paradoxal. »

« Mais c’est dans l’état actuel des choses », a ajouté Steffen.

En début de semaine, le ministère de l’Économie et de l’Énergie du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a exhorté RWE à abandonner le projet de démantèlement du parc éolien.

« Dans la situation actuelle, tout potentiel d’utilisation des énergies renouvelables doit être épuisé autant que possible et les turbines existantes doivent fonctionner aussi longtemps que possible », a déclaré un porte-parole du ministère de l’État au Guardian. https://www.zerohedge.com/commodities/paradoxical-situation-germany-dismantling-wind-farm-make-way-coal-mine

La mafia à l’assaut des énergies éoliennes et photovoltaïques

Roberto Scarpinato, Procureur général

Entretien avec Roberto Scarpinato, procureur général à la Cour d’appel de Caltanissetta.

Reporter : La mafia est très présente dans plusieurs pays et agit en investisseur avisé. Dans quel secteur agit-elle en ce moment, après l’immobilier, le trafic de drogue et la prostitution? En Allemagne par exemple, dans quel secteur la mafia investit-elle ?

Roberto Scarpinato : Jusqu’à présent, la mafia a surtout investi dans l’immobilier parce qu’il n’existe pas, au niveau européen, un registre immobilier qui permettrait de savoir que quelqu’un qui a acheté des biens immobiliers en Hollande ou en France, c’est la même personne.

La mafia a commencé à investir dans les énergies alternatives comme l’énergie éolienne et photovoltaïque. Elle commence à s’intéresser également à la privatisation des services publics, de l’eau par exemple. En Italie, différentes enquêtes ont montré que la Mafia contrôle quasiment tout le secteur de l’éolien en Sicile par le biais de centaines de sociétés qui semblent appartenir à des personnes différentes, mais qui en réalité, sont contrôlées par le même groupe. Et donc, la mafia continue à faire ce qu’elle a toujours fait. Elle s’est d’ailleurs toujours intéressée à l’énergie. Dès l’époque de Vito Cianciminio, ancien Maire de Palerme et grand mafioso, la mafia s’intéressait au secteur du gaz. Nous avons saisi des quantités considérables d’argent auprès de la famille Cianciminio qui provenait d’investissement de la mafia dans le secteur du gaz. Ensuite, après le gaz, la mafia s’est intéressée à l’énergie éolienne et photovoltaïque et nous avons découvert qu’il y a même eu des accords passés, entre les mafias italiennes et la mafia russe, pour pouvoir contrôler ce secteur de l’énergie qui est stratégique

Reporter : Cela montre bien le comportement parasitaire de la mafia qui dispose, désormais, de toutes les compétences économiques utiles pour tirer les marrons du feu. Pour reprendre l’exemple allemand, le grand paradoxe c’est que la mafia profite aussi des abaissements fiscaux qui s’appliquent quand on investit dans les énergies renouvelables.

Roberto Scarpinato : Oui, c’est un danger bien réel. Il y a bien un risque que des fonds européens, des fonds publics finissent dans les poches de la mafia. C’est arrivé en Italie. La mafia a contrôlé les appels d’offres public, a contrôlé les financements publics, et a eu des accords secrets avec des décideurs politiques importants en éliminant physiquement, des hommes politiques qui ne se laissaient pas corrompre. Ce problème, on l’a connu en Italie, vous allez le connaitre également chez vous.

Reporter : Cela dit, tout n’est pas négatif. Il y a des enquêtes qui ont abouti. Des centaines de mafiosi ont été mis sous les verrous et leurs biens ont été saisis. A-t-on porté à la mafia un coup fatal ?

Roberto Scarpinato : Malheureusement non. Parce que mon expérience m’a montré qui si on arrête chaque année quelque 200 à 300 membres de la mafia, il y en a 200 ou 300 autres derrières, prêts à prendre la relève. Et les chefs mafieux continuent à commander depuis la prison.

Par ailleurs, lorsqu’ils ont purgé leur peine, au bout de 7 ou 8 ans, ils reprennent leur activité criminelle. Et donc, même si l’état italien s’engage beaucoup dans la lutte contre la mafia, il semble que cette lutte ne puisse jamais s’arrêter. Mais ce qui est vraiment préoccupant, c’est que les mafiosi ne sont pas, comme on le pense souvent, des personnes brutales et ignorantes. Nous avons découvert qu’aujourd’hui, les chefs les plus importants de la mafia sont des médecins, des architectes, des chefs d’entreprise, des gens bardés de diplômes. Et ce sont des personnes qui sont capables de contrôler des secteurs très importants de la politique ou du monde de l’éducation. Des personnes qui ont des relations très importantes avec les puissants. Et donc, les enquêtes sont aujourd’hui beaucoup plus difficiles à mener. Ces personnes sont puissantes et jouissent de protections politiques. Très souvent, la justice parvient à s’emparer des hommes de main, des tueurs, des petits bras, mais les cerveaux, ils restent dehors.

Reproduction: C. Lovis – Premier article en 2011 https://antimafia.net/2021/07/10/la-mafia-a-lassaut-des-energies-eoliennes-et-photovoltaiques-2/ Texte de la vidéo

