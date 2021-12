Les méthodes nazies assumées par une commissaire maltaise

Toutes les contraintes de « distanciation sociale » sont mises en place pour pourrir la vie des familles qui veulent se réunir à Noël. Et on ose nous parler de « sauver Noël ». En revanche, si vous êtes positif au Covid et que vous apparteniez à certaines catégories professionnelles, vous êtes malgré tout autorisé à vous rendre à votre lieu de travail!!!

Les personnes qui veulent comprendre la globalisation en faisant l’économie du fait religieux et de ses symboles risquent d’avoir des difficultés à saisir l’archétype sur lequel s’appuient les motivations sociopolitiques qui font du NBIC l’alpha et l’omega de leur feuille de route. Nul besoin de relever que le transhumanisme constitue une infraction aux fondements bibliques.

C’est dans un Occident mené par des responsables qui affichent leur rejet du christianisme que la révolution sociétale se fait. Le dogme religieux doit dorénavant être « inclusif » et interreligieux. Ces deux mots définissent la nouvelle religion globale qui se met en place au plan planétaire.

Le fait est qu’à l’image des autres libertés individuelles, la liberté de croyance vit ses derniers jours. Et ne croyez pas qu’une autre des grandes religions y survivra. Islam compris. Il faut absolument éviter tout piège qui pointe du doigt les Juifs ou les Musulmans. Mais ce n’est pas le sujet.

Que ceux qui ont des oreilles entendent…

pic.twitter.com/A9kijtJjco — T.I.N.A (@NoAlternative20) October 10, 2021 M Zemmour candidat aux présidentielles françaises y va de son distinguo… Il rejette le Christ, mais encense l’église. Un grand n’importe quoi puisqu’une église qui n’est pas centrée sur Christ n’en est pas une. L’Eglise catholique romaine ne fait pas exception.

Une commissaire européenne maltaise veut supprimer les références chrétiennes du vocabulaire

Le régime qui est déjà en place est un régime fasciste. Et le principe des extrémistes, y compris des sectes, est de vouloir imposer leur système de croyances sociétaux, politiques, ou religieux. Et tout est bon pour épier et condamner avec la plus grande sévérité tout contrevenant.

L’Union européenne est le lieu où se déploie sous nos yeux une dictature qui a la prétention de balayer les libertés individuelles, y compris la liberté de croyance.

Ainsi, Mme Helena Dalli, commissaire européenne maltaise, est le porte-drapeau d’une série de recommandations publiées au nom de la Commission européenne en octobre. Et devinez quoi, il est requis d’éviter l’usage de mots comme «Noël», «mesdames et messieurs» ou encore le prénom «Marie». Il en fallait du culot et de la hardiesse pour édicter ce genre d’inepties au nom de l’inclusivité, ce mot venu directement des traités promouvant le concept de Développement durable.

Qui est Mme Dalli- Abela, cette ancienne comédienne…

…recyclée dans la politique?

La Commission européenne avait été chahutée il y a quelques années par le Dalligate causé par un certain John Dalli, commissaire européen maltais en charge de la Santé et de la Protection des consommateurs. Cependant, je n’ai pas trouvé de lien de famille entre John et Helena.

En revanche, comme Helena Dalli a siégé au sein du gouvernement maltais avant de devenir Commissaire, je suis allée voir ce que feue Daphne Caruana Galizia (la blogueuse maltaise tuée dans l’explosion de sa voiture) a pu écrire sur elle. Et j’ai trouvé ceci publié en 2015 avant que la blogueuse n’explose dans sa voiture piégée par la mafia:

« Bon, c’est la limite absolue. C’est plus que corrompu, abusif et dégoûtant. Helena Dalli a nommé le voyou de Golden Years Ronnie Pellegrini à la tête de son secrétariat privé, son «chef de cabinet» ministériel. Ronnie Pellegrini est tout à fait vil, au-delà de toute description. Son nom ne signifiera rien pour ceux qui n’ont pas eu à vivre l’enfer appelé les années dorées du travail. Le nom Lorry Sant vous dit quelque chose ? Eh bien, Ronnie était son fixeur, son homme de main, le voyou que Lorry avait envoyé pour écraser les gens quand ils se mettaient en travers de leur chemin. » https://daphnecaruanagalizia.com/2015/06/breaking-news-ronnie-pellegrini-is-helena-dallis-head-of-secretariat/

L’assassinat de la blogueuse qui en savait trop sur ce paradis fiscal européen, accueillant volontiers la mafia

Il faut dire que Daphné avait harcelé les politiques maltais en vue, si bien que le cabinet de Joseph Muscat, auquel appartenait Mme Dalli, avait dû démissionner avant terme. En juin 2017, des élections s’étaient tenues permettant à Mme Dalli de refaire partie du nouveau cabinet Muscat. Quelques mois plus tard la blogueuse est tuée (octobre 2017).

La suite, je l’emprunte à Wikipédia: « Soupçonné d’ingérence dans l’enquête sur l’assassinat de la journaliste d’investigation Daphne Caruana Galizia — survenu le 16 octobre 2017 —, il annonce le 1er décembre 2019 son intention de remettre sa démission après la désignation d’ici le 12 janvier de son successeur3. Cette décision intervient après que l’enquête a révélé l’implication de plusieurs personnalités issues de son entourage politique, notamment son chef de cabinet4. Ses détracteurs reprochent au Premier ministre d’avoir poussé le gouvernement à refuser à l’entrepreneur Yorgen Fenech la grâce en échange de laquelle celui-ci promettait de dire « tout ce qu’il sait »3. Remplacé le 12 janvier 2020 au poste de chef du Parti travailliste par Robert Abela, il démissionne le lendemain 13 janvier de son poste de Premier ministre5. »

Et voilà que l’on croise le premier ministre Robert Abela qui porte le même nom que celui de Mme Dalli-Abela. Décidément, Malte est vraiment un petit pays.

Pour l’heure face au tollé soulevé par les recommandations prêtées à Mme Dalli, celles-ci ont été retirées. Le pape n’ayant pas hésité de les comparer à une dictature nazie.

«Noël», «Maria»… La Commission européenne déconseille l’usage de certains mots et crée la polémique

Afin que ses membres communiquent de manière «plus inclusive», la Commission européenne a publié en octobre différentes recommandations, notamment celle d’éviter l’usage de mots comme «Noël», «mesdames et messieurs» ou encore le prénom «Marie». Face à la polémique, ce document a été retiré ce mardi.

Selon la commissaire européenne à l’Egalité, Helena Dalli, ce document «visait à atteindre un objectif important : illustrer la diversité de la culture européenne et mettre en valeur la nature inclusive de la Commission européenne envers tous les milieux et toutes les convictions des citoyens européens.»

Cependant, certaines des recommandations ont provoqué un tollé. Ce guide préconisait notamment d’abandonner la formule «période de Noël» au profit de «période de vacances», soulignant que de nombreux européens, n’étant pas chrétiens, ne célèbrent pas Noël.

La Commission invitait également ses membres à délaisser l’expression «Mesdames et messieurs» au profit de «chers collègues», pour ne pas présumer du genre des personnes présentes et pour ne pas offenser les personnes qui ne sont ni homme ni femme.

Comme le rapporte Figaro, le document de la Commission indiquait également : «Dans les histoires, ne choisissez pas de prénoms typiques d’une religion», et citant comme exemple «Maria et John» qui pourraient être remplacés par «Malika et Julio».

Des recommandations mais pas d’obligation

Des recommandations qui n’ont pas manqué de faire réagir la sphère politique et médiatique. «Au nom de l’inclusivité, la Commission européenne va jusqu’à annuler Noël», s’indignait dimanche le quotidien italien Il Giornale (droite).

Face à la polémique, la Commission a donc retiré ce guide, la commissaire Helena Dalli a indiqué qu’il allait être retravaillé. Interrogé sur ce retrait et sur le caractère contraignant de ces instructions, le porte-parole de la Commission, Eric Mamer, a précisé que «ce n’était pas du tout un document qui aurait eu une quelconque valeur obligatoire (mais) des recommandations en matière de communication».

Le temps où les représentants de la Communauté européenne cumulaient leur déplacement à Rome et leur visite au… pape. Que s’est-il passé entre deux? …

David Willey se souvient aussi que, le lendemain de la signature, les représentants des pays membres sont allés au Vatican recevoir la bénédiction de Pie XII. https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Pape/Un-evenements-plus-importants-annees-1950-2017-03-23-1200834277

Extrait de Dépossession (2018) en hommage à la courageuse blogueuse

A l’heure actuelle, la technologie aidant, le système permet à « un euro de circuler en une journée entre 70 banques de 70 pays ». Au final, l’euro est inidentifiable, et devient aussi propre que celui gagné dans l’économie réelle. Ce n’est donc pas un phénomène marginal propre à une mafia de l’ombre. Nous ne pouvons même pas parler d’une nébuleuse tant les lieux concernés sont connus et sollicités par ce que la planète compte comme agents de la haute finance. C’est la face criminogène parfaitement assumée de la mondialisation. Elle encourage le blanchiment d’argent, la corruption et l’évasion fiscale. Elle fut rendue possible par les constructions en cascade de structures juridiques-écran propres à favoriser l’opacité des transactions : trusts, fondations, sociétés anonymes, etc. Cette opacité du marché des capitaux – avec ses myriades de flux et de produits financiers et technologiques – rend le système excessivement difficile à saisir et cerner… sauf pour ceux qui en détiennent les clés.

A ce qui précède, il faut ajouter que les principes organisationnels du marché économique et financier sont ceux des systèmes, des réseaux et des processus. Ils sont en réalité compatibles avec l’organisation mafieuse, et répondent curieusement aux caractéristiques de la « pieuvre » mafieuse. Cette parfaite adéquation organisationnelle va optimiser les activités mafieuses et faciliter la circulation de leurs flux financiers.

Résultat ? L’argent circule tellement vite et à tellement d’endroits différents que toute trace de la provenance des fonds est excessivement compliquée à identifier. De cet argent, qui circule massivement et toujours plus vite, on estime que la moitié transiterait par des paradis fiscaux ou bancaires, sans même s’y arrêter.

Les particularités des paradis fiscaux sont connues et largement exploitées par les multinationales et autres politiciens corrompus. Les dirigeants politiques n’ont donc aucun intérêt à orienter les projecteurs sur les bases de données qui y sont hébergées. Une journaliste d’investigation et blogueuse, Daphné Caruana Galizia, s’est intéressée de trop près aux Panama papers et aux Malta files. Elle a ainsi notamment révélé l’apparition du nom de l’épouse du premier ministre maltais dans la liste des « Panama papers

Il faut dire que la discrète petite île brille par la présence massive de fraudeurs du fisc qui priveraient les autres pays de deux milliards d’euros. Le pays qui y est le plus représenté est l’Italie, avec 8’000 sociétés maltaises contrôlées par des capitaux italiens. Tout ou partie pourrait aussi bien appartenir à la mafia. De fait, le processus qu’emprunte le circuit de l’argent mafieux se confond toujours plus avec celui de l’argent propre. ». Malgré de nombreux actes d’intimidation, Daphné Caruana Galizia a poursuivi ses enquêtes sur la corruption de diverses personnalités politiques de l’île, avant d’être victime, en octobre 2017, de l’explosion de sa voiture. Exécutée à la manière mafieuse en pleine île de Malte, pays membre de l’Union européenne.

Récemment, le conseil des ministres des finances de l’UE a validé une nouvelle liste de paradis fiscaux. On y constate que le Panama en a été tout simplement retiré. Les célèbres paradis fiscaux anglo-saxons tels que les Îles Caïman, Îles Vierges, le Belize, ou l’État de Delaware y sont également introuvables. Sans parler des paradis fiscaux qui sont logés au cœur de l’UE, tels que Chypre, le Luxembourg – ou Malte.