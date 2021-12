L’humain destiné à produire de l’électricité. Le concept transhumaniste se clarifie.

En 2016 je vous publiais deux entretiens qui tendaient à confirmer les hypothèses de travail d’alors sur la réorganisation du monde, et que j’appelle depuis la globalisation de la planète.

Dans l’un des entretiens, le journaliste interroge le libano-israélien Yuval Noah Harari,sur sa vision de l’humanité. J’avoue que la réponse de celui-ci m’avait tellement marquée que je l’ai depuis reprise à de multiples occasions. La question-réponse était :

Quelle sera l’utilité des humains dans un tel monde ? Que ferons-nous de milliards d’humain sans valeur économique ? Nous ne savons pas. Nous n’avons pas de modèle économique pour une telle situation. Ce pourrait bien être la plus grande question économique et politique du XXIème siècle. https://lilianeheldkhawam.com/2016/03/30/la-reorganisation-du-monde-confirmee-par-deux-entretiens-liliane-held-khawam/

Depuis cet entretien, les intentions des politiques soutenus par la techno-science et les fabricants de monnaie-dette démontrent qu’ils ont des idées pour les milliards d’humains inutiles. Ils seront intégrés dans les processus et les flux qui tissent la globalisation non pas comme acteurs, mais comme ressources soumises aux besoins émis par les algorithmes de l’Intelligence Artificielle.

Récemment, je vous présentais ce diagramme qui place l’humanité au même rang que n’importe quelles autres ressources qui ont été happées par la haute finance et leur machine informationnelle.

En dehors du fait qu’il devient une vulgaire ressource, l’humain est d’ores et déjà devenu une source et une cible informationnelles.

C’est grâce à ces interactions permanentes avec la machine informationnelle (télé, réseaux sociaux, etc) que l’on va pouvoir rabattre les populations vers un nouveau paradigme sociétal dont personne n’aurait voulu il y a encore 2 ans. Même le patron médical de Bayer s’étonne de ce que l’humanité a pu accepter.

La techno-science a fait des « progrès » inimaginables qui ont transformé l’utopie d’hier en réalité que les perdants qualifieront de dystopique. Le fait que la science actuelle soit une convergence de plusieurs domaines (NBIC) fait que les meilleurs scientifiques n’ont pas de vision globale de du nouveau paradigme validés par les représentants politiques (lestés chacun par des casseroles personnelles) mis en place par la haute finance.

C’est tout naturellement que les politiques ont admis de reconsidérer le statut de l’humain et de son programme alimentaire. Pour le bien de la planète bien sûr.

Et Bill Gates, promoteur de ces nourritures écolos, pendant que lui s’offre des ranchs avec de vrais cheptels, a encore mieux pour les humains de l’après-Covid:

Mais il y a plus encore. Si si. C’est possible. En octobre 2020, je vous présentais une expérience menée par Manuel Beltrán, fondateur de l’Institut néerlandais de l’obsolescence humaine. Cette expérience de 2018 avait pour objectif d’extraire des crypto-monnaies grâce à la récupération de la chaleur du corps humain puis transformée en électricité. L’électricité générée a ensuite été envoyée à un ordinateur pour extraire des crypto-monnaies. https://lilianeheldkhawam.com/2020/10/22/reset-possible-esclavage-de-lhumanite-apres-la-gigantesque-faillite-due-a-larret-des-activites/

Le corps humain exploité comme une centrale électrique sous l’appellation de développement durable. https://thenextweb.com/cryptocurrency/2017/12/12/startup-uses-body-heat-to-mine-crypto-for-when-robots-take-jobs/

Et voilà qu’en avril 2021, Swissinfo a présenté une startup suisse cette fois qui ose le projet (à prendre très au sérieux) de transformer le corps humain en central électrique. Et le référent pour symboliser le bénéfice est la consommation électrique d’une télévision. Comme si le divertissement continuera de faire partie du nouveau paradigme sociétal.

«Chaque jour, un adulte libère en moyenne trois kilowattheures d’énergie, une quantité qui pourrait faire fonctionner une télévision LCD pendant 30 heures.»

Franco Membrini, Mithras https://www.swissinfo.ch/fre/quand-le-corps-humain-devient-une-centrale-%C3%A9lectrique/46539074

Ainsi vous commencez à mieux comprendre pourquoi vous devez poser des panneaux solaires dont la fabrication n’a absolument rien d’écologique. En revanche, le jour où les humanoïdes produiront l’électricité, il faudra bien la transmettre vers une centrale qui à son tour l’utilisera pour maintenir la machine informationnelle, ses blockchains et autres accessoires cryptos.

Le promoteur de la Tour de Babel était un petit joueur à côté de la machinerie qui se met en place.

Et ami lecteur, l’importance de la présence de l’oxyde de graphène que l’on retrouve abondamment dans les revues scientifiques en tant que composant de « vaccins » devient clairement indispensable à ce projet écolo.

Reste plus qu’à officialiser la présence de ce superconducteur électrique ET électronique dans les fioles de « vaccins », ce qui n’est pas dans les plans de nos autorités sanitaires. Il suffirait de mandater n’importe quel laboratoire indépendant avec la mission non de détecter des ARN, mais des nanoparticules de graphènes (y compris des dots quantiques). C’est facile et rapide. Et là on verra bien si les analyses au microscope (sang de vaccinés et fiole) sont confirmées.

A propos de vaccins, aux dernières nouvelles:

… mais dans le même papier de Reuters tout de même, on nous rapporte les propos de la présidente de la Commission européenne qui dit que le certificat vaccinal ne dépassera pas les 3 mois.

La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a déclaré vendredi qu’elle avait déclaré aux dirigeants européens réunis pour un sommet à Bruxelles que l’exécutif européen présenterait un acte délégué sur les laissez-passer COVID. « Nous assurerons une approche commune sur les rappels et la durée de validité du certificat. Ainsi, les rappels sont recommandés au plus tard six mois après la vaccination complète, et le certificat restera valable pendant une période de grâce de trois mois au-delà. » https://www.reuters.com/world/europe/eu-commission-head-says-booster-shots-should-come-within-six-months-2021-12-17/

Merci à Nicolas Bonnal qui m’a transmis l’article de Swissinfo.

Note : Je vous laisse chercher dans le site les articles sur le Transhumanisme, NBIC, Graphène, Nanotechnologie. Vous en trouverez beaucoup. Ça peut aider à comprendre cette approche hautement complexe qui vise la transformation de l’humain en humanoïde.