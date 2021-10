Messages convergents au Conseil fédéral: la confiance est rompue!

Je vous invite à visionner la vidéo de Slobodan Despot, à lire le texte de Suzette Sandoz, l’ancienne doyenne de la Faculté de Droit de Lausanne, et de prendre connaissance de quelques informations qui illustrent l’état de délabrement moral de ceux qui nous gouvernent. LHK

Plus bas, tu ne pourras pas tomber!

1 octobre 2021 Suzette Sandoz

Ainsi donc, le Conseil fédéral, sur la suggestion de l’OFSP ou de la task force, songe à inciter les citoyens à « acheter » (ou « vendre » ?) pour 50 francs leurs proches non vaccinés.

Jamais je n’aurais envisagé que, dans mon pays, on puisse descendre aussi bas !

Imaginez un seul instant la souffrance morale de la personne qui aurait « acheté/vendu » un membre de sa famille pour qu’il soit vacciné – peut-être même en lui affirmant qu’il ne courait aucun risque- et qui verrait celui-ci atteint définitivement ou même momentanément dans sa santé à cause du vaccin. Maintenant déjà l’indifférence professionnelle règne au sujet des suites ; les responsables sanitaires invoqueraient alors probablement des motifs « humanitaires » pour nier tout rapport avec le vaccin.

On a fait peser sur les jeunes, au début de la pandémie, la responsabilité de « protéger les personnes à risques » – en particulier celles de plus de 65 ans ! Et maintenant, on inciterait les proches à convaincre des membres de leur famille de se faire vacciner, en les payant pour cet effort…

Je caresse l’espoir que les autorités cantonales auront un sursaut d’éthique à la différence des politiciens entendus aux nouvelles ce soir, pour refuser catégoriquement cette déchéance.

Mais le seul fait que des autorités fédérales aient pu imaginer un tel moyen de contraindre à la vaccination détruit toute confiance que l’on pouvait avoir en elles. J‘en ai la nausée.

Suzette Sandoz est née en 1942, elle est professeur honoraire de droit de la famille et des successions, ancienne députée au Grand Conseil vaudois, ancienne conseillère nationale.

Quelques informations qui démontrent l’arbitraire de la gouvernance fédérale

De la violence morale à la violence physique, 3 vidéos et 2 photos de la manif à Berne

Vidéo Je vous laisse compter le nombre de policiers qui tabassent cette personne probablement désarmée… https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6852168039308255232/

Vidéo https://www.facebook.com/gregory.safari.79/videos/294824328832063

Photo sur Facebook des balles en caoutchouc tirées sur les manifestants… Je vous laisse apprécier!

Manifestant qui semble pacifique

Un Conseil fédéral qui ne paie plus le test PCR qu’il impose hors de toute pression hospitalière , mais qui veut bien acheter des citoyens-marketeurs.

La réalité de l’occupation des lits aux soins intensifs ne correspond pas à la propagande politico-médiatique

La courbe rouge représente l’occupation actuelle des lits Covid au CHUV

ZERO lit occupé pour les soins intensifs en Valais

Suisse, disponibilité et occupation des lits aux soins intensifs