Nouvel hôpital: audit permanent. Collecte et traitement des données en continu.

Les infection associées aux soins ( IAS ) détiennent toujours un triste record de plusieurs milliers de cas et de décès par an en France. L’avance technologique de ce millénaire doit servir à lutter contre ces infections. Le défaut d’hygiène des mains est l’une des principales causes de la transmission des infections nosocomiales, l’excès de pose de cathéter veineux et urinaire sont responsables de bactériémies fatales et enfin l’isolement des patients joue un rôle majeur dans la transmission au sein de hôpitaux.

Le projet consiste à :

A/ R&D

1-développer des technologies novatrices (RFID, imagerie informatisée, système de localisation, capteur infrarouge, radio-impulsion (IR) radar ultra-wideband, PDA, alarme et rappels…) pour contrôler et améliorer l’hygiène des mains et réduire le ratio des IAS à l’hôpital.

2-dévelloper des technologies novatrices (smart cathéter UHF ou similaire) pour suivre le cathéter veineux et urinaire afin d’éviter l’utilisation abusive et favoriser son ablation dès que possible.

3-développer des technologies pour identifier aussitôt que possible la personne contagieuse par detection de temperature corporelle sans contact (caméra IR, photoplethysmography) et haute technologie utilisant des capteurs.

B. Science sociale et du comportement

4-Analyser les facteurs de transmission en réseaux Sociopatern® en interaction avec la microbiologie

5-Investiguer les changements de comportement des soignants et des patients face aux nouvelles technologies

C. Science clinique et essai clinique

6-Développer des essais cliniques pour raccourcir la contagiosité des patients par l’utilisation de protocoles de traitement innovants .

7-Développer des essais cliniques pour évaluer l’efficience et les impacts clinique des technologies innovantes pour surveillance de la température

D. Dissemination

8-Etre présent dans les comités de direction des réseaux européens de cliniciens sur la préparation à une épidémie émergente