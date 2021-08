Les décès associés aux vaccins anti-covid sont exceptionnellement élevés. Le pasteur Hoegger dénonce le silence coupable des autorités.

Not e LHK: Nous avions déjà partagé un texte du Pasteur Hoegger qui a notamment été Co-rapporteur de la Consultation des ONG reconnues par l’UNESCO sur

https://lilianeheldkhawam.com/2017/08/01/silence-et-ecoute-le-message-de-paix-de-frere-nicolas-pasteur-martin-hoegger/

Les vaccins ARNm contre la Covid-19 comparés à ceux contre la grippe en Suisse. Martin Hoegger

Résumé

Pour évaluer la sûreté des vaccins ARNm contre la Covid-19, on peut les comparer avec les vaccins contre la grippe.

En Suisse, entre 2011 et 2019 plus de 10 millions de personnes ont reçu un des vaccins contre la grippe avec 375 effets non graves, 99 effets graves et 2 morts.

Entre le 1er janvier et le 21 juillet 2021, sur les plus de 4,5 millions de personnes qui ont reçu les vaccins ARNm, on compte 2’782 effets non graves 1’537 effets graves et 128 morts.

Nombre de personnes vaccinées Effets non graves Effets graves Morts Vaccinés contre la grippe 2011-2019 (en 9 ans) 10’466’560 375 99 2 (1 mort pour 5’233’280 vaccinés) Vaccinés contre la Covid-19 1.1-21.07.2021 ( moins de 7 mois ) 4’562’978 2’782 1’537 128 (1 mort pour 35’648.3 vaccinés) Différence relative 17x 35x 147x

Aujourd’hui en moins de 7 mois, les vaccins ARNm contre la Covid-19 provoquent donc 146 fois plus de décès que ceux cumulés sur 9ans (!) dus au vaccin contre la grippe.

Côtés « effets indésirables », on compte 35 fois plus d’effets graves et 17 fois plus d’effets non graves. Toujours dans un comparatif de 9ans pour l’un et de 6,5 mois pour l’autre.

C’est une situation inédite qui appelle à une urgente réflexion.

Effets indésirables des vaccins contre la grippe entre 2011 et 2019

Commençons par observer combien d’effets secondaires ont provoqué les vaccins contre la grippe ! En consultant les rapports de vaccinovigilance de Swissmedic entre 2011 et 2019, on obtient les chiffres suivants : [1]

Années Tous les vaccins : Total d’effets secondaires Effets non graves- médicalement importants-graves Décès Vaccins contre la grippe : Effets non graves – médicalement importants – graves 2011 143 38-68-37 26,6%-47,6%-25,9% 0 8-17-7 Total 32 2012 183 49-93-41 26,8%-50,8%-22,4% 11-32-12 55 2013 138 43-58-37 31,2-42%-26,8 3 nourrissons 9-7-12 28 2014 296 92-151-53 31,1%-51%-17,9% 3 ( dont 2 nourrissons ) 40-12-8 60 2015 278 138-83-57 49,5%-30%-20% 1 (grippe, 72 ans 45-35-24 104 2016 209 115-55-39 55%-26,3%-18,7% 0 49-9-12 60 2017 232 110-77-45 47,7%-33,2%-19,4% 0 23-20-12 55 2018 223 105-87-31 41,7%-39%-13,9% 0 20-18-6 44 2019 273 177-77-19 64,8%-28,2%-7% 2 (dont 1 grippe, 95 ans) 14-15-7 36 Total sur 9 ans 1752 9, dont 2 morts suite au vaccin contre la grippe 99 effets graves des vaccins contre la grippe 474

Donc on constate sur 9 ans, 375 effets secondaires non graves ou médicalement importants et 99 effets secondaires graves (21,5%) des vaccins contre la grippe. Durant cette période on déplore 2 décès.

Swissmedic considère comme « improbable » que ces deux décès aient été provoqués par le vaccin contre la grippe. Les deux patients – une femme de 72 ans (en 2015[2]) et un homme de 95 ans (en 2019[3]) – souffraient de nombreuses comorbidités graves. Cependant comme le décès a eu lieu dans les heures suivant l’injection, un lien peut être établi.

Le rapport de 2012 mentionne aussi le décès d’un homme de 40 ans survenu en 2009 et qui a fait l’objet d’une publication scientifique. Le patient est décédé d’une insuffisance respiratoire 94 jours après l’apparition des premiers symptômes, à la suite du vaccin contre la grippe. Là aussi la causalité vaccinale est considérée comme improbable.

Combien de personnes ont-elles été vaccinées contre la grippe ?

Pour évaluer la sûreté de ces vaccins, il faut aussi chercher combien de personnes ont été vaccinées contre la grippe en Suisse ? Il n’y a pas de données disponibles, dit Swismedic. Cependant il estime ce taux de vaccination d’environ 14% pour 2018-2019.[4]

En effet selon les informations des quatre fabricants de vaccins contre la grippe, 1,13 million de doses ont été préparées pour le marché suisse entre septembre 2018 et le 1er janvier 2019, soit légèrement plus que l’année précédente (1,07 million).

Extrapolé à l’ensemble de la population, ce chiffre correspond à un taux de vaccination de 14%, pour autant que toutes les doses aient été administrées et que chaque personne n’ait été vaccinée qu’une seule fois (à 31% chez les personnes de plus de 64 ans ; à 25 % chez celles souffrant d’une maladie chronique ; à 23 % chez les personnes travaillant dans le secteur de la santé).

Pour l’automne 2019, les fabricants ont fourni un peu plus de 1,1 million de doses pour la Suisse.

Donc sur une base de 8’606’000 habitants, 1’204’840 personnes auraient été vaccinées contre la grippe durant cette période 2018-2019.

En consultant l’évolution des données démographiques, 1950-2019 données par l’Office fédéral des statistiques[5] on arriverait au nombre de 10’466’500 personnes vaccinées contre la grippe en 9 ans.

Année Population suisse Nombre de vaccinés contre la grippe (14% par année) 2011 7’955’000 1’113’700 2012 8 039 000 1’125’460 2013 8 140’000 1’139’600 2014 8 238’000 1’153’320 2015 8’327’000 1’165’780 2016 8’420’000 1’178’800 2017 8’484’000 1’187’760 2018 8’545’000 1’196’300 2019 8’606’000 1’204’840 Total 10’466’560

Effets indésirables des vaccins contre la Covid-19

Dans son rapport du 23 juillet 2021, Swissmedic indique 2’782 effets indésirables non graves et 1’537 effets graves (35,6%), pour 4’562’978 personnes vaccinées depuis le 1er janvier.[6] On constate une première différence : la proportion des effets indésirables graves par rapport aux effets non graves : 21% d’effets graves pour les vaccins contre la grippe et 35,6% pour les vaccins contre la Covid-19.

Comparaison entre les vaccins contre la grippe et contre la Covid-19 en Suisse

Nombre de personnes vaccinées Effets non graves Effets graves Morts Vaccinés contre la grippe 2011-209 10’466’560 375 99 2 (1 mort pour 5’233’280 vaccinés) Vaccinés contre la Covid-19 1.1-21.07.2021 4’562’978 2’782 1’537 128 (1 mort pour 35’648.3 vaccinés) Différence relative 17x 35x 147x

Conclusion

Certes, Swissmedic prend la précaution de dire que « toutes les réactions rapportées sont des suspicions. Il est impossible d’affirmer avec certitude si, dans un cas donné, la réaction déclarée observée présente seulement un lien temporel avec le vaccin ou a réellement été provoquée par le vaccin ».

Mais il précise aussi que « le nombre de réactions de vaccination pourrait être plus élevé que le nombre d’annonces ».[7]

En fait des études estiment qu’au maximum 15% des conséquences indésirables sont annoncés. Aux USA, moins de 0,3 % de tous les événements indésirables liés aux médicaments et de 1 à 13 % des événements graves seraient signalés à la Food and Drug Administration (FDA), selon une étude réalisée en 2010.[8]

En 1976 on s’inquiétait que le vaccin contre la grippe porcine administré à plus de 40 millions d’américains ait causé la mort de 25 personnes.[9] Dans un article sur la sécurité vaccinale, en 2010, la prof. Claire-Anne Siegrist relevait les « problèmes graves… rapportés après vaccination contre la grippe A(H1N1) ». Elle faisait allusion aux 67 décès répertoriés par la pharmacovigilance de l’Agence européenne des médicaments, au début de la campagne de vaccination ![10]

Aujourd’hui en Suisse le vaccin contre la Covid-19 provoque 146 fois plus de décès que celui contre la grippe, 35 fois plus d’effets graves et 17 fois plus d’effets non graves !

Cette comparaison correspond, grosso modo, aux chiffres fournis par Vaers, le système de pharmacovigilance des Etats Unis où il y a 30 fois plus d’effets graves pour les vaccins contre la Covid-19 que pour les vaccins contre la grippe, 19 fois plus d’effets non graves et 82 fois plus de décès.[11]

« Aux Etats-Unis, en 6 mois, la vaccination anti-covid a tué 5 fois plus de personnes que la vaccination anti-grippe en 30 ans », constate L. Mucchielli dans un article où il appelle à un moratoire de la vaccination contre la Covid.[12]

Une étude (en pré-print) sur le système Vaers indique que sur 203 des 250 patients étudiés (81%), le vaccin contre la Covid peut avoir été un facteur de leur décès ; cependant, beaucoup avaient une ou plusieurs maladies chroniques ou liées à l’âge. Mais pour au moins 13 des 250 décès (5 %), le vaccin a été la cause la plus probable du décès ; ces patients ont eu de fortes réactions peu après la vaccination et sont décédés soit le jour même, soit dans les deux jours qui ont suivi.[13]

Avec les 12’000 décès annoncés à Vaers en juillet 2021, cette étude donne une interprétation de la situation vaccinale actuelle, qui, c’est le moins qu’on puisse dire, est inédite. De plus un schéma tiré à partir des données de Vaers et publié par le site Openvaers indique des chiffres beaucoup plus conséquents : environ 3’200 décès après 2 jours, tous âges confondus. Et 820 décès après 2 jours pour des personnes en dessous de 70 ans.[14]

Cette situation est également inédite en Suisse, comme la comparaison sur les effets secondaires entre les vaccins contre la Covid et ceux contre la grippe l’indique.

Face à ces chiffres que dit le ministre de la santé Alain Berset ? « Nous avons des vaccins sûrs, efficaces et en quantité suffisantes, qui protègent du variant Delta », a « tweeté » récemment ce dernier.[15]

Sur quelle base scientifique affirme-t-il cela ? Quel est le seuil pour considérer la dangerosité – ou non – des vaccins ARNm ? L’inquiétude de C.A. Siegrist devant les décès de quelques dizaines personnes vaccinées contre la grippe H1N1, il y a dix ans en Europe, a fait place à une tranquille assurance…qui ne rassure pas !

