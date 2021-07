Le message alarmiste d’un grand scientifique suite à de récentes publications. A écouter et lire!

VERSION DOUBLEE FRANCAIS Le professeur Sucharit Bhakdi a été rédacteur en chef de

L’ambiance autoritaire et anxiogène

A l’heure où la pression politique qui s’exerce sur les non vaccinés atteint des sommets:

M Berset ne devrait pas tarder à annoncer les mêmes mesures que le président français…

A l’heure où les médias mainstreams multiplient les informations qui, pour certaines, peinent à offrir un message cohérent:

Mme Siegrist dont les conflits d’intérêts ont été largement dénoncés continuent de vanter les vaccins.

Un appel à l’arrêt de la vaccination. Carrément!

Dans ce brouhaha informationnel, on découvre un message urgent clair, net et précis du professeur Sucharit Bhakdi ! La vidéo du haut est doublée. On ne peut éviter de la visionner! Elle est d’autant plus importante qu’elle s’appuie sur des publications scientifiques récentes que j’ai pris la peine de consigner ci-dessous.

Vidéo doublée en français: VERSION DOUBLEE FRANCAIS . https://odysee.com/@Roms17:d/MESSAGE-URGENT-du-Dr-Sucharit-Bhakdi—Tout-%C3%A0-dire:6?

Les journalistes qui affirment des contre-vérités devront selon moi rendre des comptes si un jour les dégâts sont à la hauteur de ce que prévoient ces scientifiques dont les compétences sont largement supérieures à celles d’employés de médias financiarisés dont l’opacité de la source de financement est plus que problématique:

Bhakdi a été nommé professeur C2 à Gießen en 1982. Il a passé une année supplémentaire à Copenhague et est devenu professeur C3 de microbiologie médicale (à nouveau à Gießen) en 1987 avant d’être nommé à l’ Université de Mayence en 1990. À partir de 1991, il a dirigé l’Institut de médecine Microbiologie et Hygiène en tant que professeur C4. Bhakdi a pris sa retraite le 1er avril 2012. Depuis 2016, il est chercheur invité à l’ Université de Kiel . Avant sa retraite, Bhakdi a produit des travaux scientifiques dans des domaines tels que la bactériologie et l’ athérosclérose , et a publié plusieurs articles scientifiques dans ces domaines. Les récompenses qu’il a reçues incluent l’ Ordre du Mérite de Rhénanie-Palatinat .

Adhésions et fonctions

Membre des Centres de Recherche Collaborative de la Fondation Allemande de Recherche « Les protéines comme outils en biologie » à l’Université de Giessen (1987-1990),

Porte-parole adjoint du Centre de recherche collaboratif « Immunopathogenèse » (1990-1999)

Porte-parole du Collaborative Research Center « 490 Infection and Persistence in Infections » à Mayence (2000-2011).

Co-fondateur et membre du conseil d’administration de l’Association des médecins et scientifiques pour la santé, la liberté et la démocratie, qui a été fondée en mai 2020 et a perdu son statut à but non lucratif en octobre 2020.L’objectif de l’association est de prendre des mesures contre les mesures du gouvernement pour contenir la pandémie de corona.

À l’automne 2020, il a été l’un des premiers signataires de l’« Appel pour des espaces libres de débat » (Appells für freie Debattenräume).