Le monde effrayant des moustiques, version Bill Gates. Vidéos du week-end

Celia Farber, la journaliste d’investigation scientifique, écrivait dans le texte que nous avons relayé récemment: « la raison pour laquelle Bill Gates veut vous faire croire qu’un virus Corona exterminera plus de 450 millions de personnes est qu’il déteste la nature, Dieu et vous. »



Eh bien, voilà qui me permet de vous présenter la série annuelle du « philanthrope » de la haute finance. Elle s’appelle « Mosquitoe Week ».

Quand vous aurez fini de découvrir ces vidéos, vous comprendrez la source des messages anxiogènes dont nous rabâchent les oreilles les médias eux-mêmes financiarisés par…

Ce monde hanté de moustiques-vampires, coupables de diffuser la malaria peut retrouver une quiétude grâce à la vaccination par injection de ADN ou ARN (cf explications de Gates ci-dessous). Ce concept de vaccin n’est pas de M Gates. En 2002, il était déjà question d’un vaccin contre la malaria à portée génétique.

Pour l’instant, les laboratoires financés par M Gates ont pris l’option de faire muter les moustiques, puis de les libérer au-dessus de villes pour … stériliser ceux qui sont produits par la nature.

Ceci n’empêche pas la promotion du vaccin génétique à l’image de celui du Covid-19. M Gates et sa galaxie travaillent sur une plateforme de vaccination unique.

Et même si M Gates reconnaît multiplier sa mise financière dans ce domaine par 20 grâce à ses actions philanthropiques et naturellement exonérée d’impôts puisqu’il s’agit de fondation, le privilège de pouvoir faire modifier la nature à sa guise est un privilège de droit divin qui pose des problèmes fondamentaux et existentiels.

Les vaccins à ADN et ARN

Les vaccins inactivés et vivants sont ce que nous considérons comme des approches «traditionnelles». Il existe un certain nombre de vaccins candidats COVID-19 des deux types, et pour une bonne raison: ils sont bien établis. Nous savons les tester et les fabriquer.



L’inconvénient est qu’ils prennent du temps à fabriquer. Il y a une tonne de matériel dans chaque dose d’un vaccin. La plupart de ce matériel est biologique, ce qui signifie que vous devez le cultiver. Cela prend du temps, malheureusement.



C’est pourquoi je suis particulièrement enthousiasmé par deux nouvelles approches adoptées par certains candidats: les vaccins à ARN et à ADN. Si l’une de ces nouvelles approches se concrétise, nous serons probablement en mesure de distribuer des vaccins dans le monde entier beaucoup plus rapidement. (Par souci de simplicité, je vais seulement expliquer les vaccins à ARN. Les vaccins à ADN sont similaires, juste avec un type de matériel génétique et une méthode d’administration différents.)



Notre fondation – à la fois grâce à notre propre financement et à travers le CEPI – soutient le développement d’une plateforme de vaccin à ARN depuis près d’une décennie. Nous prévoyions de l’utiliser pour fabriquer des vaccins contre des maladies qui affectent les pauvres comme le paludisme, mais maintenant, cela semble être l’une des options les plus prometteuses pour le COVID. Le premier candidat à lancer des essais sur l’homme était un vaccin à ARN créé par une société appelée Moderna.

Voici comment fonctionne un vaccin à ARN: plutôt que d’injecter l’antigène d’un agent pathogène dans votre corps, vous lui donnez plutôt le code génétique nécessaire pour produire cet antigène lui-même. Lorsque les antigènes apparaissent à l’extérieur de vos cellules, votre système immunitaire les attaque et apprend à vaincre les futurs intrus. Vous transformez essentiellement votre corps en sa propre unité de fabrication de vaccins.

Parce que les vaccins à ARN laissent votre corps faire la majeure partie du travail, ils ne nécessitent pas beaucoup de matériel. Cela les rend beaucoup plus rapides à fabriquer. Il y a un hic, cependant: nous ne savons pas encore avec certitude si l’ARN est une plate-forme viable pour les vaccins. Étant donné que COVID serait le premier vaccin à ARN à sortir, nous devons prouver à la fois que la plate-forme elle-même fonctionne et qu’elle crée une immunité. C’est un peu comme construire votre système informatique et votre premier logiciel en même temps.

Même si un vaccin à ARN continue d’être prometteur, nous devons continuer à rechercher les autres options. Nous ne savons pas encore à quoi ressemblera le vaccin COVID-19. Jusqu’à ce que nous le fassions, nous devons aller de l’avant avec autant d’approches que possible. https://www.gatesnotes.com/Health/What-you-need-to-know-about-the-COVID-19-vaccine