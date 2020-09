L’OMS et Bill Gates ont un problème et il s’appelle PCR! C’est par elle qu’un totalitarisme sanitaire s’enracine.

Kary Bank Mullis, né le 28 décembre 1944 à Lenoir, Caroline du Nord, et mort le 7 août 20191 à Newport Beach, Californie, est un biochimiste américain.

Il a reçu le prix Nobel de chimie (co-attribué à Michael Smith) en 1993 pour l’invention de la réaction en chaîne par polymérase2. PCR

Celia Farber est une journaliste d’investigation primée de la presse écrite américaine et une auteure qui a couvert un grand nombre de sujets pour des magazines tels que Spin, Rolling Stone, Esquire, Harper’s, Interview, Salon, Gear, New York Press, Media Post, The New York Post et Sunday Herald. Elle a été particulièrement remarquée pour ses convictions sur le VIH et le sida, et pour un rapport de 1998 sur O. Farber est la fille de Barry Farber, pionnier des débats radiophoniques et diplômé de l’université de New York.

Farber a beaucoup écrit sur le VIH/sida et sur les négationnistes du sida tels que Peter Duesberg. Bien qu’elle ait déclaré à plusieurs reprises qu’elle était « restée objective » dans ses écrits et qu’elle n’ait jamais affirmé que le VIH ne causait pas le SIDA,[3] ses écrits ont été critiqués par les scientifiques et les journalistes pour avoir encouragé le négationnisme du SIDA.

La machine de simulation Corona: pourquoi l’inventeur du «Test du Corona» nous aurait averti de ne pas l’utiliser pour détecter un virus. Celia Farber

Le texte ci-dessous est un ensemble d’extraits de l’essai de Celia Farber (texte complet ICI). Le résumé a été réalisé par l’auteur et scénariste Allan C. Weisbecker.

«Les scientifiques font énormément de tort au monde au nom de l’aide qu’ils pensent lui apporter. Cela ne me dérange pas d’attaquer ma propre fraternité parce que j’en ai honte. » –Kary Mullis, inventeur de la réaction en chaîne par polymérase (Test PCR)

Que veut-on dire quand on dit que quelqu’un a été « testé positif » pour le virus Corona ? La réponse vous stupéfierait. Mais obtenir cette « réponse », c’est comme obtenir un champignon très rare qui ne pousse qu’à plus de 90 mètres sur un séquoia dans la forêt interdite.

Je dis cela pour l’effet dramatique, mais aussi parce que j’ai fini, contre toute attente, par le trouver.

Chaque jour, je me réveille et je m’efforce d’éliminer une couche supplémentaire d’ignorance – en écoutant attentivement. J’ai eu de la chance avec des scientifiques il y a de nombreuses années ; des scientifiques épiques, incroyables, qui se sont trouvés sur mon chemin alors que personne d’autre ne voulait leur parler. Aujourd’hui, leurs noms apparaissent, leurs avertissements et leurs corrections se cristallisent. La vraie « science » (la nature du monde naturel) n’est jamais une mauvaise nouvelle. La science mondialiste n’est rien d’autre qu’une mauvaise nouvelle.

La raison pour laquelle Bill Gates veut vous faire croire qu’un virus Corona exterminera plus de 450 millions de personnes est qu’il déteste la nature, Dieu et vous. (Une interprétation subjective).

Pourquoi cela ? Vous devriez demander à son psychiatre.

Que voulons-nous dire quand nous disons que quelqu’un a «testé positif» pour le virus Corona?



Nous avons été pris en otages par nos technologies, mais nous sommes restés illettrés sur ce qu’elles signifient réellement. Je me trouve dans la rare position d’avoir connu, passé du temps avec et interrogé l’inventeur de la méthode utilisée dans les tests Covid-19 actuellement disponibles, appelée PCR (Polymerase Chain Reaction).

Il s’appelait Kary B. Mullis, et il était l’une des personnes les plus chaleureuses, les plus drôles et les plus éclectiques que j’aie jamais rencontrées, en plus d’être un critique acharné de la « science » du VIH, et un lauréat improbable du prix Nobel, c’est-à-dire un « génie »…

Kary Mullis, l’inventeur du test PCR, explique pourquoi il n’est pas destiné au diagnostic. Vous pouvez activer la traduction en français

Une fois, en 1994, quand je l’ai appelé pour lui parler de la façon dont la PCR était utilisée comme arme pour «prouver», près d’une décennie après avoir été affirmée, que le VIH causait le sida, il a en fait pleuré.



Les gens qui vous ont enlevé toutes vos libertés ces dernières semaines sont des ingénieurs sociaux, des politiciens, des leaders d’opinion mondialistes, des banquiers, des fanatiques de l’OMS, etc. Leur armée est composée de «médias grand public», qui sont maintenant littéralement une machine de propagande parfaite 24 heures sur 24 pour le Pandemic Reich dirigé par Gates.

Kary Mullis était un scientifique. Il n’a jamais parlé comme un mondialiste, et a dit une fois, de façon mémorable, lorsqu’il a été accusé de faire des déclarations sur le VIH qui pourraient mettre des vies en danger :

« Je suis un scientifique. Je ne suis pas un maître-nageur ».

C’est une ligne très importante dans le sable. Quelqu’un qui prétend « sauver des vies » est un animal très dangereux, et vous devriez courir dans la direction opposée lorsque vous le rencontrez.

Son arme est la peur

Son arme est la peur, et son mot préféré est « pourrait ». Ils vous piègent avec une forme de bio-dette, créant des simulations de toutes les choses imaginables qui « pourraient » se produire, mais qui ne se sont pas encore produites. Bill Gates attend depuis longtemps un virus avec un tel « potentiel pandémique », comme il l’a dit. Mais Gates a un problème, et il s’appelle la PCR. [Le test sur lequel ils basent les chiffres]…

Le London Observer a écrit au sujet de l’invention de Mullis, la Polymerase Chain Reaction :

« Depuis que James Watt a traversé Glasgow Green en 1765 et a réalisé que le condensateur de vapeur secondaire transformerait la puissance de la vapeur, une inspiration qui a déclenché la révolution industrielle, aucune idée capitale n’a été aussi bien enregistrée dans le temps et l’espace »…

« Il faut avoir une quantité énorme de n’importe quel organisme pour provoquer des symptômes. Une quantité énorme », m’a dit le Dr David Rasnick, biochimiste, développeur de protéases et ancien fondateur d’un laboratoire d’EM appelé Viral Forensics.

« On ne commence pas par faire des tests, on commence par écouter les poumons. Je suis sceptique quant à la véracité d’un test PRC. C’est un excellent outil de recherche scientifique. C’est un outil horrible pour la médecine clinique. 30 % des cellules infectées ont été tuées avant que les symptômes ne se manifestent. Au moment où vous présentez les symptômes… les cellules mortes génèrent les symptômes.«

J’ai demandé au Dr Rasnick quels conseils il donne aux personnes qui veulent se faire tester pour le COVID-19.

« Ne le faites pas, je vous le dis, quand on me le demande« , répond-il. « Aucune personne en bonne santé ne devrait être testée. Cela ne veut rien dire mais cela peut détruire votre vie, vous rendre absolument misérable ».

L’un des innombrables mystères qui font tourner les têtes dans cette affaire de Corona est l’arrivée de personnes célèbres, de Tom Hanks et sa femme à Sophie Trudeau, en passant par le Prince Charles qui a annoncé qu’il avait été « testé positif » à COVID-19 et qu’il s’était mis en quarantaine. Dans tous ces cas de personnes célèbres, les symptômes étaient soit inexistants, soit légers. Pourquoi, se demandait-on, se sont-ils tant fâchés à ce sujet ?

Nous vivons aujourd’hui dans un monde dominé par un virus Corona, comme le dit mon ami Kevin Corbett, un infirmier à la retraite au Royaume-Uni, « avec des boutons dessus ». Shrek-Green est la couleur qui a été choisie. Nous sommes perdus dans une simulation, cherchant à nous accrocher à la « vérité » et à la réalité. Une façon de le faire est de s’emparer des mots, de les ralentir et de les analyser.

Les mondialistes adorent utiliser les mots comme des armes et les épeler. Les hypnotiques. Pour cela, ils inventent de nouveaux mots, et vous forcent à les utiliser et à les vivre. Des mots comme « Virus Corona » et « Distanciation sociale ». « COVID-19 ». « Testé positif ».

Au début des années 1990, la PCR (Polymerase Chain Reaction) est devenue populaire et Kary Mullis a reçu le prix Nobel en 1993. La PCR, en termes simples, est une méthode de cyclage thermique utilisée pour réaliser jusqu’à des milliards de copies d’un échantillon d’ADN spécifique, ce qui le rend suffisamment grand pour être étudié. Comme il est dit à juste titre sur la page Wikipédia de la PCR, la PCR est une « …technique indispensable » avec une « large variété » d’applications, « …y compris la recherche biomédicale et la criminalistique. » La page poursuit en disant, à ma grande consternation [Mullis, l’inventeur du test], que l’une des applications de la PCR est « …pour le diagnostic des maladies infectieuses.« …

« La première chose à savoir est que le test n’est pas binaire », a-t-il dit. « En fait, je ne pense pas qu’il y ait de tests pour les maladies infectieuses qui soient positifs ou négatifs.

« Ce qu’ils font, c’est qu’ils prennent une sorte de continuum et ils disent arbitrairement que ce point est la différence entre positif et négatif. »

« Wow », ai-je dit. « C’est tellement important. Je pense que les gens l’envisagent comme l’une des deux choses suivantes : Positif ou négatif, comme un test de grossesse. Vous « l’avez » ou vous ne l’avez pas. »

« La PCR est vraiment une technique de fabrication« , a expliqué M. Crowe. « Vous commencez avec une molécule. Vous commencez avec une petite quantité d’ADN et à chaque cycle, la quantité double, ce qui ne semble pas beaucoup, mais si vous doublez 30 fois, vous obtenez environ un milliard de fois plus de matériel qu’au départ. Donc, en tant que technique de fabrication, c’est génial… C’est là que ça devient sauvage.

« Dans un papier », dit Crowe, « j’ai trouvé 37 cycles. Si vous n’avez pas obtenu assez de fluorescence à 37 cycles, vous êtes considéré comme négatif. Dans un autre article, le seuil était de 36. Trente-sept à 40 étaient considérés comme « indéterminés ». Et si vous vous trouviez dans cette fourchette, alors vous faisiez plus de tests. Je n’ai vu que deux articles qui décrivaient la limite.

Il est donc tout à fait possible que différents hôpitaux, différents États, le Canada par rapport aux États-Unis, l’Italie par rapport à la France, utilisent tous des normes de sensibilité différentes du test Covid. Ainsi, si vous coupez à 20, tout le monde sera négatif. Si vous coupez à 50, tout le monde pourrait être positif ».

« Je pense que si un pays disait : « Vous savez, nous devons mettre fin à cette épidémie », il pourrait tranquillement envoyer un mémo disant « Nous ne devrions pas avoir la limite à 37 ans. Si nous le fixons à 32, le nombre de tests positifs diminuera de façon spectaculaire. Si ce n’est toujours pas suffisant, eh bien, vous savez, 30 ou 28 ou quelque chose comme ça. Donc, vous pouvez contrôler la sensibilité ».

Oui, vous avez bien lu. Les laboratoires peuvent manipuler le nombre de « cas » de Covid-19 dont dispose leur pays. Est-ce ainsi que les Chinois ont fait disparaître leur charge de cas tout d’un coup ?…

Et donc, en gros, cela veut dire que le test ne détecte pas l’infection. Parce que si c’était le cas, par exemple si vous êtes infecté, puis non infecté, et que vous êtes dans un hôpital avec les meilleures précautions anti-infectieuses du monde, comment avez-vous été réinfecté ? Et si vous avez guéri l’infection, pourquoi n’avez-vous pas eu d’anticorps pour vous empêcher d’être réinfecté ? Donc, il n’y a aucune explication dans le courant dominant qui puisse expliquer ces résultats ».

« Je cite souvent Alice au pays des merveilles ces derniers temps, dit David, parce que c’est la seule façon de m’en convaincre. Alice a dit : « Parfois, je peux croire à six choses impossibles avant le petit déjeuner !« …

« Un célèbre journal chinois a estimé que si vous testez des personnes asymptomatiques, jusqu’à 80 % des positifs peuvent être des faux positifs. C’était un peu choquant, tellement choquant que PubMed a dû retirer le résumé alors que l’article chinois semble toujours publié et disponible. J’ai en fait une traduction avec un ami. Je l’ai traduite en anglais et c’est un calcul vraiment standard de ce qu’ils appellent la valeur prédictive positive. Le résumé dit essentiellement que dans les populations asymptomatiques, la probabilité qu’un test de dépistage du coronavirus soit réellement positif n’est que de 20 % environ. 80 % seront des faux positifs« …

« La PCR pour le diagnostic est un gros problème« , poursuit-il. « Lorsqu’il faut l’amplifier ces énormes quantités de temps, elle va générer des quantités massives de faux positifs. Encore une fois, je doute qu’un test PCR soit jamais vrai« …

J’ai demandé à Crowe ce qu’il pensait que Kary Mullis dirait de cette explosion de folie PCR.

« Je suis triste qu’il ne soit pas là pour défendre sa technique de fabrication« , a-t-il dit. « Kary n’a pas inventé un test. Il a inventé une technique de fabrication très puissante dont on abuse. Quelles sont les meilleures applications de la PCR ? Pas les diagnostics médicaux. Il le savait et il l’a toujours dit »…

« Je veux juste identifier qui a sponsorisé cette conférence de simulation [événement 201], 6 semaines avant que la première nouvelle n’éclate à Wuhan », ai-je interposé. « C’était la fondation Bill et Melinda Gates, le Centre Johns Hopkins pour la sécurité sanitaire, et le World Economic Forum. Soit dit en passant, toutes les statistiques, projections et modélisations que vous voyez dans les médias proviennent de Johns Hopkins« .

« David, en conclusion, terminez cette phrase : « Le test PCR pour Corona est aussi bon que… il est aussi bon que ce test de Scientologie qui détecte votre personnalité et vous dit ensuite que vous devez donner tout votre argent à la Scientologie. “