La pression des chiffres (faux) va favoriser une prise de risque sanitaire.

Cela fait des années que nous publions par petites touches des billets en lien avec le modèle transhumaniste à venir si aucun grain de sable ne devait venir gripper l’engrenage.

La Dépossession monétaro-financière, doublée d’un accaparement total et global de l’outil et des processus de production (y compris pour les produits de première nécessité) n’ont aucune fin en eux-mêmes.

La finalité est la création d’une double espèce posthumaine autorisée à occuper le globe: les dieux milliardaires en quête d’immortalité et les sous-hommes fusionnés à la machine informationnelle (forcément technologique). Les politiques élus démocratiquement n’ont aucune marge de manoeuvre pour sortir de ce modèle que certains appellent Nouvel Ordre Mondial (Bush, Sarkozy, etc).

Le coeur du modèle biotechnologique (cf NBIC) est de faire muter l’humanité par la prise de contrôle de son corps et de sa pensée. D’où l’intérêt central pour la santé humaine (vaccin/médicament connecté, dossier médical digitalisé, etc.)

Voilà pour la volonté politique qui découle de l’alliance de la Finance-Technologie-Législateur. A partir de là, des assouplissements peuvent être admis vis-à-vis de la rigueur exigée habituellement par la législation.

La sécurité sanitaire est soumise à un processus de validation scientifique. Durant cette période les produits sanitaires (médicaments et vaccins) à mettre sur le marché subissent tout un tas de tests, évaluations, corrections pour éviter au maximum les effets indésirables sur l’humain.

L’étape 2 du processus est centrale dans le protocole visant la validation scientifique. Elle permet de mesurer l’efficience du modèle ainsi que ses effets collatéraux indésirables. Avec la phase 3, la validation se poursuit à plus grande échelle dans le but de la normaliser.

Mais voilà, le respect strict de ces phases demande du temps et beaucoup d’argent.

Du coup, la tentation d’en sauter des étapes est devenue de plus en plus grande ces dernières années. Pour imaginer la chose, vous pensez simplement à un nouveau logiciel pas ou peu testé. Vous l’achetez et vous allez faire les frais des bugs qui en temps normal auraient dû être résolus dans les étapes 2 et 3 du dessin. Les dommages collatéraux sont d’autant plus conséquents s’ils ont trait à la santé humaine.

Ces insuffisances péjorent la qualité des produits et des modèles conçus et mis à disposition par le monde scientifique. Voici le commentaire du patron de The Lancet qui dénonçait en 2015 déjà le non respect de la rigueur scientifique sur fond de conflits d’intérêts. (traduction automatique)

« Beaucoup de ce qui est publié est incorrect. » Je n’ai pas le droit de dire qui a fait cette remarque parce qu’on nous a demandé de respecter les règles de Chatham House. On nous a également demandé de ne pas prendre de photos de diapositives. Ceux qui travaillaient pour des agences gouvernementales ont plaidé pour que leurs commentaires restent particulièrement sans citation, car les prochaines élections au Royaume-Uni signifiaient qu’ils vivaient dans un «purdah» – un état effrayant où de sévères restrictions à la liberté d’expression sont imposées à quiconque sur la liste de paie du gouvernement. Pourquoi le souci paranoïaque du secret et de la non-attribution? Parce que ce symposium – sur la reproductibilité et la fiabilité de la recherche biomédicale, tenu au Wellcome Trust à Londres la semaine dernière – a abordé l’un des problèmes les plus sensibles de la science aujourd’hui: l’idée que quelque chose a fondamentalement mal tourné avec l’une de nos plus grandes créations humaines.

L’argument contre la science est simple: une grande partie de la littérature scientifique, peut-être la moitié, peut tout simplement être fausse. Affligée par des études avec de petits échantillons, de minuscules effets, des analyses exploratoires invalides et des conflits d’intérêts flagrants, ainsi que par une obsession de poursuivre des tendances à la moded’une importance douteuse, la science a pris un tournant vers l’obscurité. Comme l’a dit un participant, «les mauvaises méthodes donnent des résultats».L’Académie des sciences médicales, le Conseil de recherche médicale et le Conseil de recherche en biotechnologie et sciences biologiques ont maintenant mis leur poids de réputation derrière une enquête sur ces pratiques de recherche douteuses. L’endémicité apparente d’un mauvais comportement de recherche est alarmante. Dans leur quête pour raconter une histoire fascinante, les scientifiques sculptent trop souvent des données pour correspondre à leur théorie préférée du monde. Ou ils adaptent des hypothèses pour adapter leurs données. Les éditeurs de journaux méritent également leur juste part de critiques. Nous aidons et encourageons les pires comportements. Notre acquiescement au facteur d’impact alimente une compétition malsaine pour gagner une place dans quelques revues sélectionnées. Notre amour de la «signification» pollue la littérature avec de nombreux contes de fées statistiques. Nous rejetons les confirmations importantes. Les journaux ne sont pas les seuls mécréants. Les universités sont en perpétuelle lutte pour l’argent et le talent, des points finaux qui favorisent des mesures réductrices, comme la publication à fort impact. Les procédures nationales d’évaluation, telles que le cadre d’excellence en recherche, encouragent les mauvaises pratiques. Et les scientifiques individuels, y compris leurs plus hauts dirigeants, ne font pas grand-chose pour modifier une culture de la recherche qui vire parfois près de l’inconduite.



Les mauvaises pratiques scientifiques peuvent-elles être corrigées? Une partie du problème est que personne n’est incité à avoir raison. Au lieu de cela, les scientifiques sont incités à être productifs et innovants. Un serment d’Hippocrate pour la science serait-il utile? N’ajoutez certainement pas plus de couches de paperasse de recherche. Au lieu de modifier les incitations, on pourrait peut-être supprimer complètement les incitations. Ou insister sur les déclarations de reproductibilité dans les demandes de subvention et les documents de recherche. Ou mettez l’accent sur la collaboration, pas sur la compétition. Ou insister sur la pré-inscription des protocoles. Ou récompensez un meilleur examen par les pairs avant et après la publication. Ou améliorez la formation en recherche et le mentorat. Ou mettez en œuvre les recommandations de notre série sur l’augmentation de la valeur de la recherche, publiées l’année dernière. L’une des propositions les plus convaincantes est venue de l’extérieur de la communauté biomédicale. Tony Weidberg est professeur de physique des particules à Oxford. À la suite de plusieurs erreurs importantes, la communauté de la physique des particules investit désormais de grands efforts dans la vérification et la revérification intensives des données avant leur publication. En filtrant les résultats par le biais de groupes de travail indépendants, les physiciens sont encouragés à critiquer. Les bonnes critiques sont récompensées. L’objectif est un résultat fiable, et les incitations pour les scientifiques sont alignées autour de cet objectif. Weidberg craignait de placer la barre trop basse pour des résultats en biomédecine. En physique des particules, la signification est fixée à 5 sigma – valeur ap de 3 × 10–7 ou 1 sur 3, 5 millions (si le résultat n’est pas vrai, c’est la probabilité que les données aient été aussi extrêmes qu’elles le sont) . La conclusion du symposium était que quelque chose devait être fait. En fait, tous semblaient convenir qu’il était en notre pouvoir de faire quelque chose. Mais quant à quoi faire ou comment le faire, il n’y a pas eu de réponse ferme. Ceux qui ont le pouvoir d’agir semblent penser que quelqu’un d’autre devrait agir en premier. Et chaque action positive (par exemple, le financement de réplications bien alimentées) a un contre-argument (la science deviendra moins créative). La bonne nouvelle est que la science commence à prendre très au sérieux certains de ses pires défauts. La mauvaise nouvelle est que personne n’est prêt à faire le premier pas pour nettoyer le système. « (traduction automatique). Richard Horton, rédacteur en chef de The Lancet, un journal médical britannique, 11 avril 2015.



Voici un échange entre experts qui s’est tenu à la Télévision suisse romande. Ce qui est particulièrement intéressant dans cet échange est l’intervention du pédiatre-vaccinologue Alssandro Diana. Il apparaît que dans le cas du développement du vaccin, une moyenne de 10 ans est nécessaire. Il insiste sur la phase de l’étude d’efficacité exigée par le protocole dans le cadre du développement d’un médicament ou d’un vaccin.

Mais voilà que l’expert présente les résultats d’un sondage en ligne. On en apprend que 25à30% des répondants accepteraient de se faire vacciner avec un produit dit sûr mais sans la phase d’efficacité. Cela signifie que la phase des cobayes est escamotée. (Le débat – Vaccin anti-covid-19: obligatoire? Vidéo ICI)

Les craintes des experts interviewés dans la vidéo de la RTS sont corroborées par d’autres. Nous lisons par exemple:

Il n’y a aucune raison de mettre des gens en danger dans une étude pour un vaccin sans efficacité », met en garde Karen Maschke, chercheuse au Centre Hastings, un groupe de réflexion non partisan, sur le site STAT. « Si, contre toute attente, ce projet précipité fonctionne, alors la société devra être encore plus attentive dans la surveillance et le suivi des personnes qui en bénéficient », renchérit Arthur Caplan, responsable de l’éthique médicale à la Grossman School of Medicine de l’université de New York. NYU Grossman School of Medicine is ranked among the top 5 in the nation for research on the 2021 U.S. News & World Report “Best Graduate Schools” rankings.

Voici deux arguments, certes de bon sens, mais qui interpellent quant aux risques que les autorités du 21ème siècle sont capables de prendre en matière de sécurité sanitaire en sautant des étapes dans tout protocole scientifique classique.

L’argent privé gangrène le monde scientifique et médical