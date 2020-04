Une propagande génératrice d’insécurité. LHK

Vous avez l’impression que l’on vous balade, que l’on use et abuse de mesures coercitives, que des décisions politiques sont prises hors d’une certaine base de bon sens? Eh bien je ne sais pas pour vous, mais c’est mon sentiment.

Depuis le début de la crise du COVID-19, on nous dit les choses et leurs contraires dans toutes les langues, à toutes les heures, tous les jours de la semaine, et ce toutes les semaines des mois qui passent.

Les incohérences sont multiples et nombre de vidéos et d’éminents professeurs les ont pointées du doigt. (cf vidéos ci-dessous) L’expert allemand Wolfgang Wodarg dénonce de manière simple et indiscutable, ce que nous appellerons un abus intellectuel, de l’emploi fait du coronavirus. Selon lui, les Coronavirus représentent 7 à 15% des virus présents en cas d’affections respiratoires. Mais voilà, techniquement ils n’existent pas s’ils ne sont pas testés.

Graphique extrait de la vidéo de Wolfgang Wodarg où le sous-titrage en français est possible (ICI):

Wolfgang Wodargpeut vous expliquer par a+b les chiffres replacés dans les contextes des pays respectifs. Et ce monsieur de confirmer ce que d’autres avaient déjà expliqué: le COVID-19 est un virus comme il en survient chaque année.

Grâce à des lecteurs attentifs, nous pouvons présenter les courbes de décès en France (hors les Bouches du Rhône) de l’INSEE entre le 1 er et le 23 mars 2020:

Vous constaterez que 2018 était bien plus marquante en matière de décès que 2020. Le confinement par ailleurs mis en place 17 mars 2020 à 12heures n’a pu influer. Les statistiques affichées par le Professeur Raoult complètent la vue d’ensemble pour nous confirmer dans une tendance « normale ». (Voir nos précédents articles où les chiffres de décédés du COVID-19 sont largement inférieurs à la moyenne nationale grâce aux soins de l’IHU de Marseille).

Évolution hebdomadaire du nombre d’épisodes de cas groupés d’IRA en collectivités de personnes âgées par semaine de début de l’épisode en France métropolitaine, de la semaine 40/2015 à la semaine 11/2020* Concernant les personnes âgées qui paient le plus lourd tribut en matière d’infection respiratoire aiguë (IRA), le graphique français ci-dessous est plus qu’intéressant car il illustre l’évolution de celle-ci de 2015 au 18 mars 2020. On y voit un pic d’épisodes pour la saison 2016-2017, plus impressionnant que celui de 2018 en matière d’épisodes de cas groupés de IRA. Nous relevons aussi et surtout les marquages en bleu qui indique « une étiologie inconnue ou autre »! Voilà donc des causes de mortalité qui ne sont pas identifiées alors même que nous sommes en présence de IRA… Un lien avec des coronavirus non identifiés, le COVID-19? Bulletin_grippe France

Des lectrices de notre réseau ont mis au jour un document, daté du 3 janvier 2013, émanant de l’Assemblée nationale allemande. Il y était simulé une pandémie. Grâce à la traduction de notre amie lectrice, nous découvrons:

« Le présent scénario décrit un événement épidémique exceptionnel basé sur la propagation d’un nouvel agent pathogène. Le scénario est basé sur l’agent pathogène « Modi-SRAS », qui est hypothétique, mais dont les caractéristiques sont décrites dans la fiche d’information (voir annexe) et qui est très étroitement lié au virus du SRAS. L’expérience passée a montré que des agents pathogènes dotés de nouvelles propriétés qui déclenchent un événement épidémique grave peuvent apparaître soudainement. (p.ex., le coronavirus du SRAS [CoV], le virus de la grippe H5N1, le virus Chikun-gunya, le VIH). Un exemple actuel d’un nouvel agent pathogène est un coronavirus (« nouveau coronavirus »), qui n’est pas étroitement lié au SRAS-CoV,. Ce virus a été détecté chez six patients depuis l’été 2012, dont deux sont décédés. Un patient a été soigné en Allemagne et peut être considéré comme guéri. Toutefois, contrairement au SRAS-CoV, ce virus ne semble pas ou très peu transmissible d’une personne à l’autre, de sorte que l’évaluation actuelle des risques suppose que le risque de maladie résultant d’une transmission interhumaine est faible (au 26 novembre 2012). »

Ces commentaires rejoignent une espèce de banalisation qui a prévalu à Berne en Suisse les premières semaines de l’épidémie. Sur cette base voici le commentaire du Conseiller d’Etat vaudois:

Eh bien cet homme politique ne fait que reprendre ce que l’office fédéral diffusait alors comme information. Sauf que ses commentaires lui ont été depuis attribués à titre personnel, faisant de lui un porte-parole du monde du business… La vérité est que nous avons tous entendu le conseiller fédéral en charge du dossier rassurer tout le monde, maintenir la venue de la délégation chinoise lors des JO de la jeunesse, refuser de tester les Chinois venant célébrer le Nouvel an autour du 25 septembre, refuser de prendre des mesures dans le cadre des aéroports de Zurich ou de Genève, maintenir sa frontière ouverte avec l’Italie pour permettre aux frontaliers d’y venir travailler, mais aussi de s’y soigner… Pour bien confirmer que le virus n’était au fond pas si dangereux, on a expliqué sur toutes les chaînes européennes d’Etat ou financiarisées que »Les personnes en bonne santé ne doivent pas porter de masques d’hygiène en public. Ils ne protègent pas efficacement une personne saine contre l’infection par des virus affectant les voies respiratoires (autoprotection). Porter un masque peut dès lors donner un faux sentiment de sécurité. » Mais voilà, les tests étaient indisponibles et peut-être même peu fiables au vu des commentaires de l’expert Wolfgang Wodarg, en tout cas celui utilisé dans le cadre de l’épidémie chinoise… Petit aperçu des informations rassurantes puis recadrées en France: https://www.mouv.fr/nation/societe/le-coronavirus-petite-grippe-qui-vraiment-dit-ca-358901 Une propagande qui entretient confusion et peur Cette stratégie rassurante qui a ouvert grand les portes à tout porteur de virus durant de trop longues semaines a été accompagné d’assertions manquant du bon sens le plus élémentaire! J’ai personnellement vu encore en mars des personnes âgées faisant leurs courses, allant à la banque, papotant sans masques du tout! Mais voilà que soudainement, la grippette est devenue une espèce de peste noire qui exigeait confinement, et distanciation sociale! Heureusement que nos dirigeants politiques avaient eu la bonne intuition de réaliser d’énormes travaux de télécommunications, et de mise en place de la fibre optique jusque dans les plus petites des ruelles des villes de plaine comme de montagne! Aucun délai réaliste de sortie de confinement n’était disponible. Des dates sont annoncées, puis repoussées, puis la com était flanquée d’ expressions du genre « au plus tôt », et « peut-être même pas de sortie sans vaccins », puis « oui, mais le virus peut muter », etc., etc. etc. A tout ce qui précède, il convient d’ajouter des statistiques fausses! Embrouillage, confusion, enfumage, versatilité, et bien d’autres mots qui mènent tous au stress, anxiété, peur, pour finir par virer à la psychose. Faire perdre les repères individuels et sociétaux est un excellent moyen pour en placer ou en imposer de nouveaux! Maintenant regardons ce que signifie le mot propagande: Définition de la propagande « La propagande est l’action de diffuser, de propager, de faire connaître, de faire admettre une doctrine, une idée, une théorie politique. Son but est d’influencer l’opinion publique, de modifier sa perception d’évènements, de personnes, de produits, de convertir, de mobiliser ou de rallier des partisans. La propagande prend la forme de campagnes de diffusion d’informations toujours partiales et déformées, à grande échelle, parfois insidieuses.« Les émotions au coeur de la propagande « La propagande moderne exploite les connaissances et les techniques de la psychologie et de la communication. Elle privilégie la manipulation des émotions, au détriment des capacités de raisonnement et de jugement. http://www.toupie.org/Dictionnaire/Propagande.htm

Propagande est le mot qui qualifie le mieux ce que nous vivons. Le droit à l’information, socle de la démocratie a été remplacée par des messages massifiés, standardisés, qui nous guident et orientent en tant que masses, et non en tant qu’individus.

Si rien ne devait intervenir pour corriger la stratégie, nous ne serons plus jamais des être humains pouvant exercer notre libre-choix, et libre-arbitre sur la base d’une connaissance fiable de notre environnement. Cette dernière nous est en principe fournie par les médias et l’Etat est supposé y veiller… Dans le cas du COVID-19, force est de constater qu’à la fin vous ne savez toujours pas à quel point ce virus est dangereux… ou pas. Heureusement qu’en Suisse, la structure du système médical et hospitalier est encore excellente.

Propagande mais aussi manipulation des émotions, sont des sentiments qui envahissent les perceptions d’un nombre trop élevé de citoyens. A tort ou à raison. Tout aussi déstabilisant est la rupture de la confiance dans la capacité de gestion de la crise par les autorités. Leur capacité à changer de cap, à prendre des mesures coercitives, sans convaincre, sans expliquer la nonchalance qui a prévalu durant des semaines, est très problématique.

A la fin, cette accumulation de contradictions entre les discours banalisant la situation et les images générant une peur entretenue au quotidien amplifient le stress et prennent in fine le pouvoir sur vous.

Progressivement, vous êtes confinés, paralysés, et obligez d’obéir telle une marionnette. Si demain, on nous obligeait à porter un masque alors que cela nous a été présenté comme inutile au plus fort de l’épidémie, vous aurons tous le sentiment d’avoir été copieusement floués, spécialement les personnes à risques.En tout cas, la propagande des Etats est en marche.

Bill Gates, pierre angulaire

Avec l’effondrement des Etats, nos dirigeants politiques ont renoncé à réfléchir par eux-mêmes et nous font exécuter désormais benoîtement ce que les consignes de l’UE, de l’OMS, et en dernier ressort de la Fondation Bill et Melinda Gates, pierre angulaire de tout le mécanisme de la santé de la planète.

Et que veut ce monsieur? Il veut un confinement général le plus long possible: « Bill Gates says countries can reopen in 6 to 10 weeks if they do a good job on coronavirus lockdowns » https://www.businessinsider.fr/us/bill-gates-coronavirus-shut-downs-done-well-last-6-10-weeks-2020-3

Maintenant regardez cette vidéo où il explique que la fin viendra avec le vaccin qu’il a prévu pour l’humanité entière. Il est très frappant de voir à quel point il semble avoir le pouvoir de décision final et total. Il ne parle pas comme un financier qui va se faire un fric gigantesque avec les vaccins, tests, médicaments. Il parle comme un manager! Est-ce juste de la com ou est-il le patron final de la planète santé, comme Blackrock et Vanguard semblent l’être pour la finance planétaire? Nous le saurons d’autant moins que le management par le stress et la peur distillé exige incertitude et insécurité.

La communication planétaire menée par ce milliardaire omniprésent dans la sphère médiatique vise non pas à conseiller, ou même à influencer, mais littéralement à imposer son message au monde politique et aux populations. Cela s’appelle « propagande ».

La crise du COVID-19 représente une étape importante dans la marche vers un des objectifs fondateurs du Nouveau Monde: le post-humanisme, et son sinistre transhumanisme. Les nouveaux mécanismes sont présentés comme des « must » pour sauver la planète des méchants virus.

Pour l’heure, voici notre certitude ici: le pire virus qui menace l’être humain est celui qui habite une élite soumise au dieu Mammon, et qui rêve de le soumettre à une machine, appelée la Bête dans la Bible qui nous est présentée sous le nom d’Intelligence artificielle, la machine informationnelle présentée récemment… Vigilance donc!

Liliane Held-Khawam

Annexes

1.- L’avis de spécialistes plus compétents que Bill Gates ou les politiques

2.-Le lourd tribut payé par les personnes

âgées en Suisse mal informées et protégées!