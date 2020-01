2020 sous le signe du dieu-fric. LHK

Je voudrais tout d’abord souhaiter à toutes et à tous une merveilleuse année2020.

Bien évidemment que le contexte général va se compliquer à bien des niveaux. Le plus essentiel est celui qui concerne in fine l’avenir que la nouvelle équipe dirigeante du monde va réserver à l’humanité.

Oubliez l’effondrement du marché financier.

L’essentiel de mon inquiétude à l’heure actuelle concerne la survie d’hommes et de femmes spoliés tout autour de la planète. Aucun pays ne semble échapper aux griffes du monstre.

J’ai nommé Mammon.

Mammon, le petit dieu qui veut remplacer le grand a un outil très puissant: la monnaie et ses dérivés portés par les produits de la haute finance.

Le dieu du fric a usé et abusé de la corruption des leaders qui étaient supposés protéger les plus démunis. Cette corruption active et passive a fait exploser les fondations des institutions publiques. Aucun pays ne semble épargné. Rien de plus normal puisque le même Mammon utilise la monnaie pour globaliser le monde et asseoir une puissance absolue et durable. Si le dernier livre s’appelle Coup d’Etat planétaire, il aurait pu tout aussi bien s’intituler Révolution intégrale, et donc sociétale.

Chers amis, j’aurais tendance à craindre un effondrement sociétal qui fait suite à une dépossession systématique et généralisée. Si celle-ci est au départ financière, elle risque d’être surtout socio-économique en 2020 .

J’ai été particulièrement touchée par un reportage qui présente la misère dans laquelle les citoyens chiliens seniors ont été dépossédés de tout espoir de pouvoir vivre dignement (cf vidéo). Ces personnes pauvres ont certainement bien plus de dignité que les personnes qui ont pris en otage les capitaux des retraites.

Ce site dénonce depuis de très nombreuses années les politiques monétaires mortifères menées par les banquiers centraux de la planète. Qu’ils prétextent un franc fort, des QE, des sauvetages de too big to fail, ou une stabilisation de la monnaie (banque du Liban), la réalité est que depuis le 1er jour ils ont mis en place une ingénierie financière qui se sert des fonds de pension pour financer les multinationales qui construisent le Nouveau Monde globalisé.

Les relais de ces banquiers centraux sont des gestionnaires d’actifs qui n’assument pas les risques de la gestion des actifs qu’ils ont collectés. Blackrock est l’un d’entre eux comme nous l’avons souvent dénoncé ici ou dans les livres.

Cher lecteur, bien de fonds de pension ne sont plus couverts, et la famine est à envisager dans nombre de pays. Et les personnes âgées sont la cible la plus probable. Une personne filmée dans la vidéo dit avec beaucoup de dignité qu’elle devra peut-être mettre fin à ces jours si d’aventure elle n’avait plus la force physique pour continuer à travailler…… Ces managers d’actifs sont dans notre ligne de mire en tant que responsables-coupables de désastres annoncés.

Pourtant en ce 1 er janvier 2020, nous découvrons Le patron du fonds BlackRock élevé au grade d’officier de la Légion d’honneur. Cette nomination est chargée d’une lourde signification quant au prisme avec lequel des dirigeants évaluent les défis auxquels la société est confrontée.

Toutefois cette récompense correspond bien aux valeurs de Mammon. Les performances du spécialiste des fonds de retraite Blackrock affichent près de 7’000 milliards (7 trillions)de dollars d’actifs sous gestion et plus de 4 milliards de résultat net. Et le Financial Post prédisait qu’avec 20 trillions de $ Blackrock and Vanguard pourraient détenir à eux deux presque tout d’ici 2028.

Ainsi, il faudra s’habituer à porter aux nues d’une part les détenteurs des richesses de la planète, délégués du dieu de l’argent, et d’autre part ignorer la détresse des masses affaiblies qui non seulement ont été dépossédés de leurs maigres économies mais aussi de tout pouvoir politique…

Je reste toutefois optimiste en ce premier jour de 2020. Tôt ou tard, un impondérable viendra renverser le système à l’exacte image de la pierre qui se détache toute seule de la montagne et qui est venue fracasser la statue du Colosse aux pieds d’argile à la hauteur exacte de ses pieds.

Pour moi, ceci n’est pas une hypothèse, mais une certitude. Mammon sera renvoyer au vestiaire avec ses stratégies que nous nous réjouissons ici de démasquer.

Excellente année 2020 à toutes et à tous!

Liliane Held-Khawam