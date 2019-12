(MàJ) Est-ce que le Grand Genève sera sous autorité française? La Tribune de Genève retire une photo! LHK

A peine inauguré que la mise en fonction du Léman Express était menacée par la grève des cheminots français.

Alors direz-vous comment se fait-il qu’un projet qui a coûté au contribuable suisse 1,567 milliard de francs contre 234 millions d’€uros HT côté français soit si vulnérable aux tensions politiques françaises?

Eh bien, la chose ne s’explique que si vous arriviez à saisir le fait que le territoire suisse, lui-même régionalisé selon les NUTS qui sont les normes de Bruxelles, est en cours de fusions avec des régions transfrontalières. La Suisse est en cours d’atomisation, puis d’intégration dans l’espace européen.

Ce qui arrive à la Suisse romande est déployé de manière équivalente ailleurs en Suisse avec les régions limitrophes concordantes. Voici pour l’expliquer un extrait de Coup d’Etat planétaire:

« La globalisation de l’espace planétaire révolutionne le réaménagement des territoires des Etats-membres de l’UE dès les années 90, quand “Europe 2000+” avait été adopté. Ce rapport faisait le point sur les travaux sur l’aménagement du territoire que la Commission avait mené dans le cadre du développement spatial. Au cœur de la démarche, un processus d’aménagement de 14’000 kilomètres de frontières et 4’493’712 km2 de superficie.

Pour ce faire, la gouvernance supranationale, en l’occurrence l’UE, va définir une Nomenclature commune des Unités Territoriales Statistiques (NUTS), démarche commune avec d’autres régions et blocs communautaires de la planète. Par ces normes, il sera possible d’homogénéiser et d’intégrer les territoires locaux dans le sous-ensemble européen, puis dans l’ensemble global. Par la suite, la dématérialisation de l’administration publique, et la mise en place d’un e-gouvernement, rendra possible la gouvernance à distance et en temps réel de l’espace européen, et à fortiori global.

La Commission européenne a décomposé l’Europe en régions[1]. Les régions, sont répertoriées et identifiées par l’une des 3 catégories de “NUTS”, en fonction de la taille de la population. Ce sont des sous-ensembles du “territoire économique de l’UE”, sont codifiés et structurés de manière à réaliser:

La collecte, le développement et l’harmonisation des statistiques régionales ; (qui dit statistiques, dit informations) Les analyses socio-économiques des régions ; NUTS 1 : grandes régions socioéconomiques

NUTS 2 : régions de base pour l’application des politiques régionales

NUTS 3 : petites régions pour des diagnostics particuliers La définition des politiques régionales de l’UE. Les régions pouvant bénéficier de la politique cohésion sont classées au niveau NUTS 2

Jusqu’à ce jour, le rapport sur la cohésion a principalement été établi au niveau NUTS 2

Ainsi, nous voyons que la gouvernance de ces régions échappe aux dirigeants nationaux. Il en va de même de la Suisse, le Conseil fédéral ayant fortement engagé dès 1999 le pays dans l’UE grâce aux accords bilatéraux. Ce sont ainsi plus d’une centaine d’accords qui ont été signés, incluant des reprises d’“acquis communautaires”. La législation suisse, les institutions publiques, les services et biens publics ont totalement mutés depuis dans le sens du concept technocratique européen, inspiré directement du monde supranational de l’ONU, FMI, OMC, OCDE, mais aussi des lobbys des FTN.

Dans ce contexte d’ouverture et d’intégration, le volet de l’aménagement du territoire ainsi que celui du transfert des statistiques (accord signé par la Suisse en 2004) sont éminemment importants. La Suisse, simple NUTS, est constituée de 7 régions NUTS2, admet ainsi qu’elle rend des comptes à des tiers situés hors de ses frontières (en plus de l’Agenda 2030, ou 21). Grâce à ces informations standardisées, codifiées et communiquées à l’UE, la mise en place d’une espèce de comptabilité analytique qui cartographie les centres de coûts et profits devient possible. »

[1] “Règlement (CE) n° 1059/2003 (…) Nomenclature commune des Unités Territoriales Statistiques (NUTS)”.

Il en va de même pour la France déjà atomisée en NUTS:

Voici pour le fond. Retour sur l’espace valdo-genevois et son intégration avec la France, qui porte le nom de Grand Genève. Voici un second extrait de Coup d’Etat planétaire qui traite de la question: « Les partenaires de chaque côté de la frontière élaborent l’aménagement du territoire dans ses moindres détails. Deux extraits d’un rapport illustrent l’engagement de la fusion de territoires franco-suisses :

« Le Projet de territoire 2016-2030 va, quant à lui, se poursuivre au-delà de l’échéance fixée par la Confédération, visant à développer pas à pas plus d’intégration fonctionnelle, culturelle et décisionnelle. Dans cette optique, le chantier du renforcement de la gouvernance commune aux échelles du grand Genève ainsi qu’aux échelles des PaCa et des entités locales, est un élément essentiel permettant d’apporter des réponses solides aux problèmes identifiés de fonctionnement, de décision et de communication. » « Avec l’élaboration du Projet de territoire du grand Genève 2016-2030 et le dépôt du Projet d’agglomération de 3e génération auprès de la Confédération, les acteurs du grand Genève expriment leur conviction quant à l’intérêt, à la valeur ajoutée et au besoin d’avancer et de bâtir ensemble le territoire. »

Le GLCT, composé de 24 membres représentant l’ensemble des territoires impliqués, assure la gouvernance du Grand Genève. Son rôle : gérer les dossiers transfrontaliers dans trois grands domaines : la mobilité, l’aménagement et l’environnement. Il doit aussi réaliser, organiser et gérer le lancement des études et démarches nécessaires à la réalisation du Projet d’agglomération franco-valdo-genevois et à son approfondissement. Les élus suisses et français y sont représentés de manière équilibrée. https://lilianeheldkhawam.com/2017/11/06/lintegration-transfrontaliere-europeenne-se-poursuit-avec-la-suisse-lhk/ https://lilianeheldkhawam.com/2016/01/20/quand-le-peuple-suisse-sera-t-il-informe-de-la-mutation-de-son-pays-liliane-held-khawam-2-articles/

Fort de ce qui précède, nous comprenons mieux la photo ci-dessus avec une espèce de pupitre sur lequel nous trouvons:

le logo de Léman express (société anonyme)

le logo des Régions

le logo de la SNCF

et… le logo de la République française.

Les symboles suisses semblent absents du lieu où les leaders de la région se serrent les mains. Pourtant nous sommes à la gare de Genève-Eaux-Vives…

Pour symboliser la réalisation de cette infrastructure majeure, des rubans sont noués sur le quai de la nouvelle gare de Genève–Eaux-Vives par les représentants des deux pays: Mme Simonetta Sommaruga, conseillère fédérale suisse chargée du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, et M. Frédéric Journès, ambassadeur de France en Suisse, ainsi que Mme Nuria Gorrite, présidente du gouvernement vaudois et cheffe du département des infrastructures, M. Serge Dal Busco, conseiller d’Etat genevois chargé du département des infrastructures, M. Laurent Wauquiez, président du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes, M. Andreas Meyer directeur exécutif de CFF SA, et M. Frank Lacroix, directeur général TER. https://www.ge.ch/document/inauguration-officielle-du-leman-express-plus-grand-reseau-ferroviaire-transfrontalier-europe

Voilà, la population suisse ne doit pas douter d’une chose: le niveau salarial ira rejoindre celui de nos voisins, amis, et familles de France. Ça ne se passera pas dans l’autre sens. Ceci est une certitude.

La Convention-cadre est une formalité. La démocratie directe suisse et ses déclinaisons a été bel et bien enterrée. Actuellement, la puissance centralisatrice de l' »exécutif » fédéral bien réelle se révèle tous les jours un peu plus. Il suffit de voir les initiatives qu’il rejette d’autorité.

A titre personnelle, je me demande comment nos sept sages vont expliquer aux Romands le changement de référence et d’identité de leur territoire. Affaire à suivre donc.

LHK

Note:

L’image en tête de publication a été initialement prise sur le site de la TDG. Elle a disparu de l’article depuis. Merci de me dire si quelqu’un la voit encore.

Article et photo ont été modifiés entre deux. Avant le retrait de la photo, l’article se présentait ainsi.