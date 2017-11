L’intégration transfrontalière européenne se poursuit … avec la Suisse. LHK

La construction européenne est aussi celle des régions transfrontalières. Et celle-ci avance à grands pas dans le sens de l’intégration de la Suisse dans l’Union européenne. Nous avions d’ailleurs vu, il y a quelques années, sur ce site celle de la région alpine EUSALP. https://lilianeheldkhawam.com/integration-suisse-ue/

Dans ce contexte de tissage des flux interrégionaux, vous trouvez Interreg qui encourage projets et financement transnationaux.

En effet, cette organisation soutient une multitude de projets avec financement commun franco-suisse. Le modèle de financement des projets est résumé ainsi: » Comme son prédécesseur, Interreg France-Suisse 2014-2020 soutient des projets transfrontaliers impliquant a minima un partenaire français et un partenaire suisse. Côté français, c’est le Fonds européen de développement régional (FEDER) qui intervient dans le financement du projet. Côté suisse, se sont des crédits fédéraux et/ou cantonaux qui interviennent dans le financement du projet. »

Le pilotage du programme est assuré par la Région Bourgogne Franche-Comté, autorité de gestion des fonds FEDER, et par la Coordination régionale Interreg suisse (CRI), qui assure également la gestion des fonds fédéraux mis à disposition du programme.

C’est dans ce processus euro-franco-suisse que s’intègre la construction de l’agglomération franco-valdo genevoise.

Or, la 5e édition des Assises transfrontalières a eu lieu, dans la salle du Grand Conseil de l’Hôtel de Ville de Genève, le 5 octobre 2017 avec une centaine d’élus genevois, vaudois et français. « Les défis de la politique sanitaire à l’échelle de la région franco-valdo-genevoise » étaient au menu. Cette actualité nous rappelle l’existence du Grand Genève dont voici la présentation:

Nous apprenons par le site dédié à cette construction, plutôt méconnue du grand public, que « La mise en place de financements entre l’ensemble des partenaires du Grand Genève permettent la réalisation d’opérations présentant un « intérêt d’agglomération ». L’objectif est d’assurer la réalisation de projets indispensables à l’avenir du territoire. Les partenaires du Grand Genève coordonnent leurs stratégies sectorielles liées à l’urbanisation, à la mobilité et à l’environnement. Ils s’engagent à réaliser les mesures qui en découlent : d’une part, les mesures d’infrastructures pour lesquelles un soutien financier est demandé à la Confédération ; d’autre part, les mesures complémentaires d’urbanisation, de mobilité et d’environnement-paysage à concrétiser sans aide fédérale.

En 2007, le Projet d’agglomération de 1ère génération a permis de regrouper les acteurs de deux pays (Confédération suisse et la République française), deux cantons (Genève et Vaud par son district de Nyon), deux départements français (Ain et Haute-Savoie) et une région française (Région Rhône-Alpes). Les partenaires français du Grand Genève se sont dotés de l’ARC syndicat mixte, qui impulse et coordonne les projets sur son territoire. A ces institutions s’ajoutent la ville de Genève, le Comité régional franco-genevois (CRFG), et l’association des communes genevoises (ACG).