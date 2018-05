Vers une stérilisation de la planète? LHK

L’Europe aurait perdu plus de 400 millions d’oiseaux en 30 ans (source ici). Les abeilles sont en voie de disparition. Les hirondelles ont du mal à trouver leur chemin du retour. Les mégafermes sont préférées aux petits paysans qui font brouter leurs vaches dans les champs. La Berne fédérale trouve que le Glyphosate ne présente aucun risque pour le consommateur. Etc. Etc. Etc.

Les nouvelles se multiplient. Les représentants politiques ne sont bientôt plus que des scribes enregistreurs des desideratas des lobbys de la haute finance internationale.

Les champions de la finance ont les réponses à nos problèmes.

Ainsi Monsanto a déjà la solution de rechange à la menace d’extinction des abeilles. La firme offre du miel bio 100% labellisé par la firme, avec marque déposée en prime.

Cette entreprise et ses produits, devenus cauchemar des populations semblent intouchables… Depuis de trop nombreuses décennies, ils inondent le marché de produits fortement contestés et éclaboussés par de multiples scandales. Mais voilà, pour une raison ou une autre, ils continuent de dominer le quotidien des citoyens.

Mais à ce jeu de remplacer la nature, d’autres personnes veillent. Ainsi deux stars de la haute finance, à savoir Bill Gates et Richard Branson, financent la fabrication de viande. Voici vos aliments du futur 100% made in laboratoire de la haute finance. Imaginez-vous à quel point ce business est juteux?

Récemment une information concernant l’abattage d’un cèdre pluricentenaire a mobilisé le web sous le slogan « « Il m’a fallu deux siècles pour grandir. On m’abattra en deux jours. Prenons deux heures pour y réfléchir. »



Sauf qu’il est impossible de mobiliser la planète entière pour protéger la nature des mains criminelles.

Car oui, nous osons dire qu’il s’agit là de crime!

La nature sous toutes ses formes est au mieux piétinée, et au pire détruite pour un bon bout de temps. Une vidéo de Greenpeace révèle l’ampleur de l’acharnement contre les forêts pour installer la juteuse et toxique huile de palme.

Une hypocrisie politique locale, nationale et internationale d’une ampleur jamais égalée menace la vie et l’avenir de celle-ci sur la terre. La destruction n’est pas l’apanage d’un ministre ou d’un pays en particulier.

Cautionner la destruction de la nature signifie la cautionner la destruction des animaux qui s’y abritent, ce qui revient clairement à cautionner la destruction de la vie sur terre.

A l’heure où on nous parle de la protection de la planète et de son climat, il va falloir comprendre qui manie le double langage, pourquoi, et pour qui…

Ci-dessous, quelques informations, parmi tant d’autres, qui mettent en évidence ce qu’il conviendra d’appeler la « stérilisation » de la nature.

LHK

Note: L’acharnement contre les paysans doit être évalué dans ce contexte planétaire.

Quotidiennement, ce sont en Suisse l’équivalent de 8 terrains de football qui sont bétonnés. Cela ressort de la responsabilité de l’actuelle loi sur l’aménagement du territoire, qui répond à l’utilisation croissante des terres en rajoutant plus de terrains à bâtir. Actuellement, des zones de construction dont la superficie totale est plus grande que le canton de Schaffhouse sont disponibles. Un rehaussement modéré des bâtiments dans les centres urbains, comme l’utilisation des zones constructibles actuelles, permettront de faire face aux défis futurs tout en prenant en compte les scénarios démographiques de la Confédération. L’ouverture de nouvelles zones à bâtir et avec elles le mitage de terres agricoles supplémentaires est donc non seulement inutile mais nuisible.

Il appartient maintenant au Conseil national de corriger le résultat du Conseil des Etats. « Pour préserver l’agriculture suisse et notre qualité de vie, une politique d’aménagement du territoire cohérente est impérative », explique Kevin Morisod, Co-président de l’initiative contre l’étalement urbain. Il est également vital de repenser notre agriculture. Si la production locale doit continuer, les terres cultivées et cultivables ne doivent pas être en proie à l’étalement urbain, à la vitesse où on le connaît actuellement.

Cela montre une fois de plus que le parlement laisse derrière lui les préoccupations environnementales. Cependant, le soutien de l’Alliance-environnement, composée du WWF, de Greenpeace, de l’ATE et de Pro Natura, de même que de nombreuses organisations environnementales, démontre l’existence de nombreuses forces derrière l’initiative.

La position des lobbys de la construction a prévalu dans les débats d’aujourd’hui. Le Conseil des Etats a rejeté l’initiative pour stopper l’étalement urbain et, de fait, une gestion plus efficiente de notre sol. Les deux autres modèles d’aménagement du territoire montrent clairement que la Berne fédérale veut diluer d’avantage la protection des terres.

Tant pis pour la planète : pour faire plaisir à Total, mais aussi à la Malaisie et l’Indonésie, le ministre autorise l’importation de 300.000 tonnes par an de ce produit décrié.

Il est certes devenu un peu trop facile d’ironiser sur le chapelet de couleuvres qu’avale depuis un an Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique. Mais celle-ci est trop grosse pour la laisser passer, c’est un boa. Mercredi, avec le feu vert du ministre, la préfecture des Bouches-du-Rhône a autorisé le groupe Total à exploiter une bioraffinerie sur son site de Mède, près de l’étang de Berre. Dès cet été, Total importera au moins 300.000 tonnes d’huile de palme par an, ce qui représente une augmentation des importations françaises de ce produit de 36%.

En juillet 2017, en présentant son plan climat, Nicolas Hulot proposait de « fermer la fenêtre d’opportunité qui permet d’incorporer de l’huile de palme dans les carburants ». Mais dès sa nomination, le ministre a vite dû faire machine arrière.

Une déforestation monstrueuse

L’huile de palme a beaucoup de qualités : elle est facile à cultiver, et donc peu coûteuse ; c’est un produit très stable, qui résiste à la chaleur et à l’oxydation ; elle est facile à « travailler » dans un processus industriel. Mais comme on le sait, c’est une horreur. Pas tant pour la santé, bien que ses graisses saturées ne soient pas la panacée. Pour l’extraire, on se livre en Indonésie et en Malaisie (90% de la production) à une déforestation monstrueuse, afin de planter des palmiers à huile.

Or, qui dit déforestation dit massacre des derniers orang-outans et des gibbons, destruction de la biodiversité, brûlis extrêmement polluants, expropriations de villages… Mais aussi aggravation du réchauffement climatique. Car, comme le rappelait Nicolas Hulot avant qu’il ne soit ministre, « la déforestation est responsable de 10% des émissions de gaz à effet de serre mondiales ». Selon une étude commandée en 2016 par la Commission européenne, l’huile de palme est trois fois plus néfaste, en terme d’effets de serre, que les énergies fossiles.

Les proportions de cette industrie de l’huile de palme sont gigantesques. Il ne s’agit pas seulement d’ajouter quelques grammes au Nutella : l’huile de palme représente un quart de toute l’huile produite dans le monde. Des chips à la mayonnaise, cette graisse végétale est présente dans 80% des produits alimentaires industrialisés et 20% des produits de beauté. Elle sert principalement à l’industrie du carburant : en France, 75% de l’huile de palme importée termine dans les réservoirs de véhicules.

La décision de Nicolas Hulot apparaît donc comme incompréhensible. Elle est contraire aux intérêts des producteurs français de colza. Elle est contraire aux intérêts de la planète – et il n’y a pas de « planète B », pour paraphraser Emmanuel Macron qui jure avoir fait de la lutte contre le réchauffement climatique sa priorité. Elle est contraire à l’avis du Parlement européen qui, en janvier, a voté la suppression de l’utilisation d’huile de palme dans les carburants d’ici 2021. Enfin elle est contraire à ce que le ministre lui-même pense au plus profond de lui-même. Interrogé sur BFMTV-RMC, il a tenté de se justifier en expliquant que c’était transitoire, qu’il avait négocié avec Patrick Pouyané, le patron de Total, pour que la part d’huile de palme soit limitée et réduite chaque année au profit des huiles usagées… Mais pas de quoi calmer les organisations écologiques.

Faire plaisir à Total, à l’Indonésie et à la Malaisie

Pourquoi cette décision ? Deux explications. La première est un lobbying efficace de Total, qui cherche à sauver le site de Mède. Patrick Pouyané, le patron, est est un fan d’Emmanuel Macron : il a beau avoir été directeur du cabinet de François Fillon, il a soutenu l’adversaire de ce dernier pendant sa campagne et il ne tarit pas d’éloges pour ce président qui, dit-il, fait faire à la France « un saut vers la modernité ». Macron, de son côté, considère Total comme un des groupes les plus stratégiques de la France.

Seconde explication, plus cynique encore : la France vend des armes et des avions vers l’Indonésie et la Malaisie. Et ces pays menacent de ne plus acheter ces engins si Paris nuisait à leurs exportations. Pour torpiller un projet français de taxe sur les huiles de palme, l’Indonésie, en 2016, avait menacé de ne pas commander des Airbus A400M de transport militaire. Et selon l’ »Usine nouvelle », la Malaisie fait aujourd’hui de même : elle menace de ne plus acheter 18 Rafale en discussion.

Après le vote du Parlement européen en faveur de l’interdiction de l’huile de palme dans les carburants, en janvier, la France avait déjà fait savoir qu’elle s’y opposerait. Elle confirme aujourd’hui son orientation très peu « Make the Planet Great again », pour reprendre le slogan ambitieux d’Emmanuel Macron. La « fenêtre d’opportunité » qu’évoquait en 2017 Nicolas Hulot reste, hélas, grande ouverte et ses gonds bien huilés.

Pascal Riché