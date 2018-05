Monnaie pleine n’aurait ni empêché la crise des subprimes, ni le sauvetage de UBS. Petit échange entre MM Cédric Tille et Christian Gomez

Avant-propos:

Monnaie pleine n’aurait pas empêcher la crise des subprimes. Pire, elle n’empêche pas une nouvelle catastrophe (cette fois cataclysmique) de se produire. Les causes des dysfonctionnements du marché de la finance n’y sont pas abordées. Les grandes banques continueront encore un moment de cumuler les activités bancaires commerciales et les spéculatives. Monnaie pleine leur offre une paix royale.

Aucune restriction quant au grand écart que les too big to fail effectuent au quotidien entre la baque commerciale et celle des investissements spéculatifs. Pire, le shadow banking explose, et les pratiques spéculatives des repos sur fond de titrisation des actifs est normalisée. Et devinez qui porte les volumes monstrueux de produits dérivés?… Les too big to fail!

Aucune mesure n’a été prévue par Monnaie pleine…

Voici une analyse du professeur Tille, qui se trouve être au Conseil de banque de la BNS. Il y dit que Monnaie pleine n’aurait pas empêché en 2008 le sauvetage de UBS. Et pour cause, ce fut une décision politique, qui outrepassait le mandat de la BNS…

Donc Monnaie pleine ou vide, il va bien falloir continuer d’offrir les garanties publiques aux too big to fail.

Vous trouverez dessous le commentaire instructif de Christian Gomez, soutien de l’initiative, et qui se trouve être un fin connaisseur de la haute finance internationale au vu de son parcours qui fut couronné par la présidence de la Société Générale (groupe) Suisse (CV ici). Rappelons que cette banque est une too big to fail internationale, sous couleurs françaises.

J’avoue que la référence de M Gomez à l’imposante épargne des braves suisses est savoureuse. Bien que Monnaie pleine refuse de la protéger -contrairement au concept de M Allais!-, les initiants comptent toujours sur notre épargne pour financer les crédits. Elle continuera d’être de la monnaie scripturale bancaire et de faire l’objet de multiplicateur monétaire…

Reste plus qu’à savoir pour quels projets? Ceux du local ou ceux de la haute finance internationale…?

Bonne lecture.

LHK

UBS 2008 : monnaie pleine n’aurait rien changé. Cédric Tille

L’initiative monnaie pleine aurait-elle permis de mieux gérer la crise d’UBS en 2008 ? Malgré les articles dans ce sens ce n’est pas le cas. Le problème ne venait pas de la création monétaire, et les autorités auraient quand même dû intervenir.

Les multiples activités d’UBS (et d’autres banques)

Dans notre vie de tous les jours nous avons essentiellement affaire aux banques commerciales classiques auprès desquelles nous avons nos comptes courants, plaçons notre épargne, et empruntons nos hypothèques par exemple. Ces banques créent la monnaie fiduciaire en octroyant les crédits : lorsque la banque m’accorde un prêt, elle dépose le montant sur mon compte et je deviens à la fois son créancier et son débiteur. C’est ce mécanisme qui préoccupe les initiants et qu’ils veulent supprimer, ce malgré le fait qu’il est strictement encadré.

Mais la banque commerciale n’est qu’une des multiples facettes de l’activité bancaire. Les banques ne sont de loin pas un tout homogène. Outre la banque commerciale, les métiers incluent la gestion de fortune, le financement du commerce international, la banque d’investissement en titres (« investment bank »), pour n’en citer que quelques-uns. Notez qu’aucune de ces activités n’est basée sur la création de monnaie fiduciaire. Certaines banques se spécialisent dans quelques activités, alors que d’autres comme UBS couvrent une palette plus large.

Une grande banque comme UBS regroupant plusieurs de ces différentes activités, il est important de bien établir où les problèmes sont apparus en 2008. C’était au sein de la banque d’investissement qui avait investi dans des titres toxiques. Ce choix malheureux n’avait rien à voir avec la création de monnaie fiduciaire sur laquelle l’initiative se concentre.

Une intervention aurait de toute manière été nécessaire

Que ce serait-il passé si monnaie pleine avait été en vigueur en 2008 ? Les dépôts des particuliers chez UBS auraient été dans une filiale isolée déposant la totalité de ces montants à la Banque Nationale. Le reste de la banque aurait regroupé les autres activités, dont la banque d’investissement et les prêts aux entreprises et ménages suisses.

Les pertes réalisées sur les actifs toxiques auraient remis en question la survie de cette deuxième partie de la banque. Cela aurait créé de gros problèmes pour les financements hypothécaires et aux entreprises, avec le risque d’une récession majeure. Les autorités auraient alors dû intervenir dans le cadre de leur mandat de préservation de la stabilité financière. Cela aurait pris une forme similaire à ce que nous avons effectivement observé.

La situation a évolué depuis 2008

Il faut rappeler que la régulation financière a substantiellement évolué depuis 2008 et que les autorités ont fortement poussé les banques à augmenter leur capacité à absorber les pertes. La Banque Nationale, par exemple, ne se prive pas de mettre la pression sur les banques. Cela ne fait de loin pas plaisir à ces dernières comme le cas du Crédit Suisse en 2012 l’a bien montré.

En particulier, la structure des grandes banques dites «systémiques » a évolué en vue de pouvoir protéger leurs activités suisses contre des problèmes venant des placements à l’étranger. Est-suffisant ? On peut raisonnablement en débattre, et soutenir qu’une séparation explicite et immédiate entre ces deux pans d’activités aurait dû être mise en place. Peut-être, mais une telle séparation ne ressemble en rien à ce que l’initiative propose.

2 Commentaires: