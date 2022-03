L’Europe entre sabotage et phagocytage au profit de la Chine.

L’enfumage de la com occidentale dénoncé dans ce débat. Si la crise ukrainienne a détruit un espace, ce n’est pas le russe mais celui de l’UE. Ecoutez cet échange pour sortir de l’ignorance générée activement par la désinformation diffusée en boucles par certains médias.

Transfert et privatisation de la création monétaire, délocalisation des outils de production et d’artisanat historiques, financiarisation des banques centrales et des activités de l’Etat en général, phagocytage des régies et des entreprises d’Etat, etc. etc. etc.

Maintenant si on cumulait les effets des mesures listées ci-dessus, on arrive à une volonté de détruire le tissu économique de l’Europe.

Si on ajoute l’importation massive de populations épuisées, dont une partie finit au fond des mers, on peut imaginer une volonté de diluer une culture civilisationnelle devenue trop exigeante en matière de droits de l’homme, et de prétention à participer à la gouvernance.

Réduction des prétentions des populations occidentales

Si on ajoute à tout cela les innombrables signatures de dirigeants politiques en bas des traités et accords qui ont permis d’effondrer l’autorité de l’Etat, on obtient un sabotage global acté par les politiciens de tous bords mis en place par les financeurs des partis politiques et des campagnes électorales.

Finalement, nous arrivons au stade où nous découvrons tous les jours un peu plus à quel point l’économie a été réduite à néant, après avoir été récupérée par les agents de globalisation financiers et économiques, et transférée en Asie.

Covid et Ukraine permettent aux politiques de se trouver des prétextes explicatifs de la dépossession. Mais pas seulement. Ces deux crises mettent en place les dernières étapes qui mèneront à la fin du paradigme socio économique traditionnel, qui elle-même précède l’ère d’un totalitarisme technocratique, voire génocidaire par son idéologie du transhumanisme et son mépris des pauvres, des personnes âgées, et des plus fragiles en général.

Planète finance a gagné sa guerre contre l’Europe.

La monnaie représente un état de désirabilité d’une zone. Et l’évolution de la valeur de l’euro est très éloquente.

Phagocytage de l’euro par le dollar US https://www.abcbourse.com/graphes/eod/EURUSDp

Phagocytage de l’euro par le franc suisse grâce à la BNS qui détient à ce niveau un levier extraordinaire.

Une élite qui met ses citoyens en échec

L’affaiblissement d’une monnaie permet de phagocyter plus facilement ses ressources, y compris son industrie

L’industrie des biens et services occidentale a été vampirisée soigneusement et systématiquement avec l’accord de dirigeants politiques qui fluctuent entre incompétence et corruption. Certains n’hésitant pas à cumuler les deux d’ailleurs.

De fait, les lumières semblent s’être éteintes sur le leadership industriel et le tissu économique européens. L’industrie européenne a nourri les Firmes transnationales étrangères qui sont devenues des entreprises globales avec lesquelles l’oligarchie phagocyte les processus globaux de production. L’Europe a tout naturellement perdu la guerre industrielle, après avoir perdu celle de la haute finane, menée de main de maître par les quelques gestionnaires d’actifs (Blackrock, Vanguard, Fidelity Street, etc.)

Et ces ambassadeurs de la finance ont voulu casser l’Occident au profit de l’Asie

Ce n’est donc pas par hasard que la Chine devient la puissance économique mondiale. Les agences économiques le planifiaient depuis de longues années.

Les bras qui agissent sur le terrain se sont chargés de récupérer les activités occidentales à valeur ajoutée pour les transférer vers l’Asie.

C’est par la volonté politique internationale que la Chine devient la puissance économique mondiale. On a pris les activités des uns pour les donner aux autres. Il s’agit ainsi d’un sabotage du tissu économique soutenu, voire amplifiée, par la classe politique dirigeante.

Un transfert planifié de longue date, projeté par PWC

Dans Coup d’Etat planétaire (2019), nous constations qu’en 2017, la concentration de la production de revenus dans le monde s’étalait encore autour de 3 pôles économiques et de leurs périphéries : Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie (centrée sur la Chine-Japon, avec l’Asie du Sud-Est en périphérie). Les emplois que génèrent l’outil de production global était principalement en mains de cette triade. Selon Fortune Global 500, 87.2 % des entreprises classées étaient hébergées par les US avec (126 entreprises), la Chine (120), Japon (52), Allemagne (32), France (28), GB (21), Corée du Sud (16), Hollande (15), Suisse (14) et Canada (12)[gfmag.com. Quant à l’Afrique, malgré ses richesses immenses indispensables à l’économie mondiale, ce continent ne détenait aucun entreprise globale qui puisse rivaliser avec celles de cette triade. Elle n’avait donc aucune influence significative sur les emplois sur son sol, ou sur leur mobilité.

De plus, nous avions constaté que dans le top 20 de Fortune Global 500, une seule entreprise européenne figurait au classement. Il s’agissait de British American Tobacco qui en plus présentait une bizarrerie avec des profits ($48,33mia) deux fois plus importants que son chiffre d’affaires (26,1mia).

Les premières grosses entreprises européennes étaient classées au-delà de la vingtaine. Et par n’importe lesquelles puisque celles-ci représentaient les secteurs du pétrole et de l’industrie automobile (Volkswagen, Royal Deutsch Shell, ou Daimler). http://fortune.com/global500/visualizations/?iid=recirc_g500landing-zone1

Or durant la crise Covid ont été frappées par des pénuries de longues durées. Or, ces pénuries étaient prévisibles faute au développement oligopolistique qui frappe tous les secteurs d’activités…

Sortie de voiture électrique prioritaire mais sans puces… https://europe.autonews.com/automakers/mercedes-cuts-production-germany-hungary-chip-shortages

Mais alors qui produit ces puces?

87% de la production est située entre la Chine, Taïwan et la Corée du Sud. Voyez-vous quelque part une présence européenne? 54% est aux mains de TSMC un sous-traitant qui a pour clients des marques qui sont supposées être concurrentes. Marché oligopolistique donc. Et qui détient un joli portefeuille de TSMC (et d’autres producteurs du secteur)? Le gestionnaire d’actifs américain Van Eck associates…. https://whalewisdom.com/filer/van-eck-associates-corp#tabholdings_tab_link

STMicroelectronics, un champion de Bpifrance, aurait pu répondre à la demande

Pourtant l’Europe possède au moins une entité connue dans le domaine. il s’agit de STMicroelectronics NV, cotée à Euronext à… Paris. Regardez les profits engrangés sans rien faire au moment de la pénurie des puces:

Ici aussi on retrouve Van Eck Associates https://money.cnn.com/quote/shareholders/shareholders.html?symb=STM&subView=institutional

Question: pourquoi STMicroelectronics NV ne fournit pas en suffisance l’industrie européenne en semiconducteurs? Savez-vous qui est son principal actionnaire bien avant ces financiers internationaux? BPIfrance…

Et pourquoi donc cet organisme dont la richesse provient de l’Etat français et de ses épargnants n’est-elle pas plus intéressée du sort de l’Europe? C’est tout simplement qu’elle appartient au système global de la haute finance. Vous comprenez pourquoi je parle sans cesse de la restructuration et de la captation du contrôle des processus industriels par Planète finance? Ils font ce qu’ils veulent, où ils le désirent. Et nos représentants politiques veulent bien laisser faire.

Le miracle Tesla

Pendant ce temps, Tesla occupe la place laissée par ses concurrents avec sa voiture électrique, et ce malgré les promesses répétées de blackouts. Vous pouvez les croire puisque le secteur est lui aussi oligopolistique et financiarisé. Il échappe totalement aux Etats.

Et comment a fait Tesla pour ne pas subir la pénurie? Voici l’explication officielle pour justifier le fait que les industries peuvent parfaitement aider à mettre en place la politique d’approvisionnement qu’elles veulent, à qui elles veulent… On apprend que le PDG de Tesla, Elon Musk , a pu utiliser des substituts aux puces difficiles ou impossibles à acquérir . Selon le PDG du groupe VW, Herbert Diess, Tesla peut passer quelques semaines à réécrire un logiciel, puis passer à une nouvelle puce.

Et pourquoi les entreprises européennes n’avaient pas envisagé la chose comme lui?

Le miracle Tesla fait penser à celui des vaccins (industrie européenne largement exclue) sortis de nulle part en quelques mois, tout comme le concept de K Schwab le Great reset rédigé en quelques semaines…

Tout cela a été planifié

L’éclipse de l’économie européenne peut être constatée dans un classement, présenté par une étude de PWC en 2015, dans le cadre de projections à l’horizon 2050. Selon ces données le PIB chinois serait de $50 trillions, $34T pour les US, et de 28T pour l’Inde. Avec $78T, un espace marchand unique Chine-Inde serait alors deux fois plus gros que l’américain. «The World in 2050Will the shift in global economic power continue?», PWC UK, 2015

Les E7 sont Brésil, Russie, Inde, Chine, Mexique, Indonésie et Turquie

Les projections de PWC vérifiables aujourd’hui. Comment ont-ils pu les élaborer avec tant d’années à l’avance si le marché avait été vraiment libre?

L’effondrement de l’industrie européenne se lit en comparant l’évolution au fil des années. Les crises covidienne et ukrainienne ont permis la finalisation de l’écroulement que cachent nos pays grâce à l’industrie du bâtiment avec ses logements vides ainsi que le chantier gigantesque de la transformation des espaces publics en smart cities… Pas une ruelle n’est oubliée.

VW avait survécu en 2021. Parions que cela ne durera pas.

Regarder le nombre l'évolution du nombre d'entreprises par pays