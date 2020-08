La suppression du cash, une étape vers le transhumanisme? Big Reset.

CognitiveTank hosted by Swisscom

Hébergée par Swisscom, SwissCognitive qui travaille à l’intégration de l’homme avec la machine compte parmi ses adhérents la Chancellerie fédérale/ Bundeskanzlei .SwissCognitive Chancellerie fédérale suisse

En 2017, Visa annonce une nouvelle initiative aux États-Unis dans le cadre d’un effort plus large visant à dissuader les consommateurs d’utiliser des espèces. La société de cartes de crédit prévoit de donner 500 000 $ à 50 restaurants et vendeurs d’aliments pour payer leurs coûts de technologie et de marketing, à condition que les entreprises s’engagent à refuser de l’argent.

Ceci est un exemple pour illustrer la guerre qui fait rage, depuis de nombreuses années, contre la monnaie physique.L’organisation qui fut mise en place est redoutable. Ainsi Better than cash alliance fut fondée par l’incontournable Bill& Melinda Gates Foundation (parmi les principaux promoteurs et sponsors avec la Citi et Omidyar net.), Citibank, Mastercard, Omidyar Network de Pierre Omidyar du fondateur de eBay, USAID et Visa Inc. Une série d’organisations internationales en sont membres. Depuis, on y compte la Catholic Relief Services, Care, la World Food Program, World Savings Banks Institute (Institut de l’épargne bancaire mondiale), ou la Clinton Development Initiative… (cf extrait Dépossession ci-dessous)

Actionnaires de Mastercard et de VISA?

Voici les actionnaires de ces intermédiaires du sans-cash (Boursier.com)

La monnaie physique attaquée partout

Celle-ci est sur le point d’aboutir dans de nombreux pays du monde. Entre les suppressions de distributeurs de billets par leurs propriétaires et les attaques de professionnels (bancomat et convoyeurs de fonds) venus de l’Est, les jours du cash sont comptés et feront partie du Big Reset annoncé.

Des braqueurs venus de l’Est multiplient les attaques de bancomats https://www.24heures.ch/lematindimanche/accueil/braqueurs-venus-multiplient-attaques-bancomats/story/17195088

Attaques de fourgon: des bancomats postaux pourraient manquer d’argenthttps://www.letemps.ch/suisse/attaques-fourgon-bancomats-postaux-pourraient-manquer-dargent

France https://www.bfmtv.com/economie/economie-social/france/le-nombre-de-distributeurs-de-billets-continue-de-baisser-en-france_AN-201907230068.html Le nombre de distributeurs de billets continue de baisser en

Le canton de Vaud a pris des mesures extraordinaires dont la suivante qui laisse rêveur: « Autre mesure attendue après la nouvelle attaque d’un fourgon, la semaine dernière à Daillens, les véhicules doivent désormais être équipés d’un dispositif de destruction automatique des valeurs en cas d’effraction.«

La cryptomonnaie comme solution pour Microsoft

La chose ne semble pas très importante puisque nombreuses sont les personnes qui se servent aujourd’hui de la monnaie électronique qui rend virtuelle leur monnaie nationale. Du coups, plus besoin de cash.

Sauf que les choses ne s’arrêtent pas à la suppression du cash. Le Big Reset mettra en place de la cryptomonnaie adossée ou pas aux devises mondiales. De fait, une cryptomonnaie, dite aussi cryptoactif, cryptodevise, monnaie cryptographique ou encore cybermonnaie, est une monnaie émise de pair à pair, sans nécessité de banque centrale (Wikipédia). Et la plus connue est le Bitcoin, cryptomonnaie sortie de nulle part au lendemain de la crise de subprimes. Le système en question est utilisable au moyen d’un réseau informatique décentralisé. https://fr.wikipedia.org/wiki/Cryptomonnaie

Nouvel ordre économique, cryptomonnaie incluse

La cryptomonnaie a été présentée sous une forme très décentralisée et attractive par des populations exaspérées par les abus de la planète de la haute finance. Sauf que nous avions relevé en 2016 les critiques d’un insider qui démontraient une tendance à la centralisation du pouvoir. La citation en question avait irrité en son temps un certain nombre de fans de la nouvelle monnaie. La voici:

Mike Hearn, un Insider reconnu par la presse anglosaxonne: « Pourquoi le Bitcoin a échoué ? Il a échoué parce que la communauté a échoué. Ce qui était censé être une nouvelle forme décentralisée d’argent qui manquait aux «institutions d’importance systémique» et quelque chose « too big to fail» est devenu encore pire: un système complètement contrôlé par une poignée de personnes. Pire encore, le réseau est au bord de l’effondrement technique. Les mécanismes qui auraient dû prévenir et empêcher ce résultat sont défaillants, et par conséquent il n’y a plus beaucoup de raisons de penser que le Bitcoin peut effectivement être mieux que le système financier existant. »

Le brevet de Microsoft pour un système de cryptomonnaie sur fond de machine humaine

Et voici en écho à ces critiques éclairées le brevet de Microsoft tel qu’il fut déposé en juin 2019.

Enregistrement par Microsoft d’un brevet traitant d’un système de crypomonnaie produite par le corps humain

Brevet Microsoft utilisant le corps humain pour miner de la cryptomonnaie/ Le texte

Connexion homme-machine par les implants cérébraux

Certains voient des liens entre cette technologie et celle du vaccin contre le Covid-19. Pour l’heure, je n’ai pas d’éléments pour le relayer sur cette page. En revanche, je verrais une autre technologie qui saute aux yeux, et qui me semblerait répondre parfaitement bien à la demande signalée de ce brevet: celle des implants de Elon Musk.

Nexus présente ce qui mérite beaucoup d’attention, à savoir les implants cérébraux Neuralink & satellites Starlink. Et le site d’être convaincu que Elon Musk serait en passe d’imposer le technoscientisme au monde. Personnellement, je prends très au sérieux ces porte-parole du Nouveau Monde inondé de milliards de dollars.

Partenariat technoscience-Finance

La suppression du cash, indispensable à la prise de pouvoir totale, DEPOSSESSION, 2018

L’alliance banco-financière veut, voire exige, la suppression du cash. Evalué à environ 10% de la masse monétaire en circulation. La suppression de la prérogative de battre monnaie rendra ainsi obsolète la principale raison d’être constitutionnelle des banques centrales nationales. Ça tombe bien, la technologie dite du « blockchain », qui a émergé de nulle part au lendemain de la crise des subprimes (notamment avec le bitcoin), ne nécessite pas de supervision par un « tiers de confiance ». Normalement, cette technologie devrait être amenée à remplacer, à terme, le système bancaire classique. Pour ce faire, la suppression du cash est indispensable.

En 2016[1], le thème du World Economic Forum (WEF) portait sur la suppression du cash. Klaus Schwab, fondateur du WEF y avait fait référence à « la quatrième révolution industrielle », en parlant de la révolution digitale[2]… Mais c’est la publication sur le site de l’organisation qui attire l’attention. Dans « Qui sera le roi de ce monde sans cash», un nouveau monde nous est présenté avec moult références à un roi, une couronne dormante, une révolution globale et un nouvel ordre mondial. Une terminologie qui a tout de même de quoi interpeller. Et l’article de nous faire entendre que les petits acteurs auraient une chance de remporter la mise… « La révolution sans cash est en marche. Les gouvernements, les entreprises, les start-ups et les consommateurs peuvent avoir des motivations différentes pour détrôner le cash mais le résultat final sera probablement le même. Mais avec la mondialisation où « gros » est traditionnellement « beau », ce sont les plus petits acteurs — start-ups, petites entreprises et consommateurs — qui vont en définitive façonner le nouvel ordre mondial. Et pour ceux qui aiment l’innovation et les idées nouvelles ce ne peut être qu’une bonne chose »[3]. Le texte n’indiquait en revanche pas les sources de financement desdites startups…

Les plus grands acteurs de la haute finance internationale vont défiler lors de cette rencontre : Bill Gates (Microsoft), Blythe Masters (ex. JP Morgan et inventrice des produits dérivés qui sont à l’origine de la crise des subprimes, reconvertie depuis dans la promotion du Blockchain[4]), Michel Sapin (alors ministre de l’Économie), Christine Lagarde (FMI) ou William White (OCDE). Leurs discours étaient convergents et militaient en faveur de la société sans cash.

Mme Blythe Masters, qui prône la suppression du K, fut accusée par The Guardian d’être la femme qui a inventé les armes financières de destruction massive, et même de manipulation des prix du marché de l’énergie. Son parcours est d’autant plus intéressant pour nous qu’elle est une double ambassadrice du nouveau monde qui se met en place. Une fois en tant que militante de la suppression du cash, et une autre fois en tant que promotrice de la blockchain et des actifs digitalisés.

Blythe ne quitta la JP Morgan qu’en 2014, mettant un terme à 27 ans de carrière. La crise des subprimes à cause de laquelle, elle fut pointée du doigt, ne fut pas source de rupture de collaboration. En fait, JP Morgan devient un client de la nouvelle société Digital Asset dont elle est CEO depuis 2015.

Selon le site web de la société, la plateforme d’actifs digitalisés, que développe l’entreprise de Mme Blythe, serait la seule à avoir été développée en fonction des besoins de production des plus grandes institutions financières de la planète. Vous ne serez donc pas étonnées de trouver certaines références sur son site, telles que : Goldman Sachs, JP Morgan, Accenture, IBM, Santander, ABN_AMRO, Price Waterhouse Coopers (un des partenaires mondiaux). Le client IBM a par exemple dévoilé récemment son « Blockchain as a service » basé sur la technologie open source « Hyperledger fabric », qui a servi à développer la version 1.0 de Linux Foundation (Info Hightech). Dans ce monde si petit de la haute finance et de la haute technologie, nous découvrons que Mme Masters[5] est aussi présidente du conseil de Linux Foundation, dont les produits sont le fruit de l’open source, et donc de « l’économie de partage » prônée par l’élite de la finance internationale… C’est par cette technologie de la Blockchain que le cash devrait être remplacé.

Des économistes américains qui font autorité au sein du monde académique international, se joignent à ces voix du WEF pour imposer la suppression du cash. On peut compter sur l’ancien Secrétaire au Trésor américain [6], le professeur [7]Lawrence Summers et l’ancien économiste en chef du FMI et professeur à Harvard Kenneth Rogoff, qui préconisent le retrait progressif des grosses coupures. « Selon Rogoff, éliminer les gros billets pourrait également servir la politique monétaire : en période de déflation, les banques centrales auraient alors plus de latitude pour imposer des taux d’intérêt négatifs, puisque la menace d’une ruée vers les banques pour récupérer les dépôts en numéraire aurait ainsi disparu. » (Alan Wheatley[8]). Mais voilà que MM Summers et Rogoff sont des membres du G30, le think tank dont nous avons déjà parlé[9]. Ils siègent donc avec de nombreux banquiers centraux (y compris MM. Paul Volcker, Ben Bernanke, et Jean-Claude Trichet), certains patrons des grandes banques too-big-to-fail, ainsi que des principaux gestionnaires d’actifs concentrateurs des richesses planétaires…

Dans les faits, une méga alliance qui regroupe des gouvernements, des entreprises et des fondations globales a vu le jour. Better than cash alliance fut fondée par Bill& Melinda Gates Foundation (parmi les principaux promoteurs et sponsors avec la Citi et Omidyar net.), Citibank, Mastercard, Omidyar Network de Pierre Omidyar du fondateur de eBay, USAID et Visa Inc. Une série d’organisations internationales en sont membres. On y compte la Catholic Relief Services, Care, la World Food Program, World Savings Banks Institute (Institut de l’épargne bancaire mondiale), ou la Clinton Development Initiative…

Le Fonds d’équipement des Nations Unies (United Nations Capital Development Fund, UNCDF), qui vise à accompagner la réalisation des « objectifs du Millénaire » des Nations-Unies dans les pays les moins avancés, sert de secrétariat à Better Than cash alliance. Le Fonds héberge d’ailleurs l’Alliance dans ses locaux de New York. Enfin, celle-ci travaille étroitement avec les organisations supranationales. Elle représente même un outil d’implémentation du G20 Global Partnership for Financial Inclusion.

Un programme d’une envergure extraordinaire mené dans une perspective multilatérale et en partenariats multiples! Par conséquent, et pour répondre à la question de Jacob de Geer sur le site du WEF « Qui sera le roi de ce monde sans cash ?», nous sommes juste sûrs que cela ne peut être une startup sans les capitaux de l’élite financière.

La rencontre de Davos a fait dire à Simone Wapler « Il serait plus juste de dire que la société sans cash est évidemment une bonne chose pour les invités de Davos. Une telle société permet de transformer chacun en pantin docile des gouvernements, des banques centrales et des banques commerciales et de quelques grandes entreprises du numérique. Voici un magnifique exercice de capitalisme de copinage : chacune de nos transactions enrichira nécessairement l’un de ces acteurs, point de passage obligé. Pas de révolte possible, sinon, en un clic on vous piquera votre fric. »[10]

Côté terrain, les choses progressent inexorablement dans le sens imposé par les élites financières, contre la volonté des populations. En France, par exemple, au lendemain des attentats de janvier 2015, les règlements en espèces ont été ramenés de 3.000 à 1.000 € ! Idem en Italie. La BCE prévoit de ne plus imprimer les billets de 500 euros. En Norvège, la plus grande banque du pays demande la suppression totale de l’argent liquide. Les Suédois se passent toujours plus de cash, avec des transactions à 95 % sans argent liquide. Ils suppriment les distributeurs de billets par centaines. Quant au Danemark, ses représentants se donnent pour objectif de “supprimer l’argent liquide” d’ici 2030.

Selon un économiste de Chatham House, Alan Wheatley[11], “La Corée du Sud prévoit de cesser la fabrication de pièces de monnaie d’ici à 2020. Les paiements en ligne explosent, et la marche vers une société sans numéraire semble inéluctable. Les jeunes, en particulier, mais aussi les plus aisés et les plus instruits, sont de plus en plus à l’aise avec les paiements par carte ou par téléphone mobile. Aux Pays-Bas, par exemple, le nombre de règlements par carte a dépassé pour la première fois les opérations en liquide en 2015 (NFPS, 2016). »

Pour l’instant, les résistances en Occident sont fortes dans divers pays et non des moindres. Cela fit dire à A Wheatley[12] « Prudence, toutefois. Dans d’autres pays avancés, comme l’Allemagne, l’Autriche, le Japon, Singapour ou la Suisse, l’argent liquide règne toujours en maître et ne montre aucun signe de faiblesse. Dans le monde, peut-être 85 % des règlements sont encore faits en espèces. »

Supprimer le cash revient à exclure tout risque de «bank run », et de défiance envers les établissements bancaires. Sa suppression revient à leur accorder carte blanche. Pire que cela encore, il leur serait possible de virer par un simple clic tout individu qui ne devait plus convenir au système, à l’exemple d’un interdit bancaire ! Toute personne consciente du danger d’une société sans cash devrait utiliser au maximum les numéraires pour exercer un contrepouvoir. En Occident, la résistance et les pétitions s’organisent, mais pas dans un pays comme l’Inde.

Le gouvernement indien a brusquement, un matin de 2017, fait interdire 86 % de la masse monétaire des billets de banque (numéraire) en circulation. Dans le viseur, les billets de 100 et 500 roupies, équivalents à 7 ou 10 euros. Ce tsunami, a fait trembler non pas les mafieux, mais les petites gens qui vont au marché vendre leur production, ou qui habitent loin de la banque la plus proche. Ces personnes n’ont toutefois pas tout perdu. Elles ont tout d’abord gagné le droit de recevoir de la monnaie-dette scripturale des banques en échange de la monnaie numéraire nationale légale! Comment ? Elles ont reçu le droit d’ouvrir des comptes bancaires subventionnés ! De l’argent public donc qui bénéficie in fine au système bancaire.

Un point qui n’est pas suffisamment relevé est que ces personnes ont dû fournir leurs données biométriques pour avoir accès au réseau de paiement numérique. Derrière cette opération qui en a choqué plus d’un, Norbert Häring[13], économiste allemand réputé, nous fait découvrir quelques données de ce brutal procédé qui a généré en décembre 2016 chaos et fraude[14], mais qui a abondé dans le sens des banquiers et des marchands de cartes de crédits tels que Visa et Mastercard, deux membres fondateurs de Better than cash alliance !

Häring nous apprend que l’assaut contre le cash indien repose sur des accords de coopération signés entre le ministère des finances indien et USAID[15], l’agence américaine pour le développement international. Indépendante du gouvernement, cet organisme est l’un des membres fondateurs de Better Than cash Alliance. Or, un de ces accords de coopération consiste à repousser le cash dans le monde pour favoriser le paiement numérique des transactions. Et voilà que quatre semaines avant l’opération contre le cash indien, USAID avait annoncé la création, conjointement avec le gouvernement indien, du Catalyst Inclusive Payment Partnership. Le but étant de promouvoir le paiement digital pour mettre en place une approche « écosystémique ». C’est exactement ce qui se passa au lendemain de la suppression des billets de banque. Les deux sociétés de porte-monnaie électronique indiennes (Paytm et MobiKwik) ont enregistré immédiatement un bond spectaculaire de transactions via les téléphones portables[16]…

Rien à voir donc avec l’argent sale des petits commerçants indiens, mais, en revanche, tout à faire avec la mise en place d’un système mondial de paiement digitalisé, où personne ne pourrait acheter ni vendre sans être dans la « transparence». Une transparence à sens unique vis-à-vis des alliances banco-techno-financières – et hors du contrôle de toute autorité étatique publique…

SUPPRESSION DU CASH EN INDE

L’effet sur la roupie ne s’est pas fait attendre. Ce plongeon a pour effet de détériorer le pouvoir d’achat (des importations par exemple) des indiens, tout en améliorant celui des investisseurs en dollar…

Selon Häring, des personnages-clés ont joué des rôles déterminants dans l’assaut contre le cash indien. Le principal est évidemment le banquier central Raghuram Rajan, ancien haut cadre du FMI, a dû quitter son poste après cette opération de démonétisation hautement impopulaire. Sans problème, il a pu réintégrer celui de professeur d’économie à l’Université de Chicago, celle qui a été imprégnée par les concepts néolibéraux de Milton Friedman[17].

A noter que le banquier indien serait, d’après Häring, membre du Groupe des Trente, G30, cette organisation de l’ombre aujourd’hui présidée par le patron de JP Morgan, dont nous avons déjà parlé plus haut. Détail important, le journaliste allemand confirme dans son papier que ce groupe semble être l’un des centres de coordination majeurs de la guerre livrée au cash au niveau planétaire.

Le processus de la suppression du cash concerne aussi largement la Chine. Contrairement aux Canadiens, qui promeuvent les cartes de crédit sans contact (leur utilisation a triplé entre 2009 et 2013), la « Chine a largement sauté l’étape des cartes, pour passer directement des espèces au mobile. En 2015, le nombre d’utilisateurs de paiements mobiles a bondi de 64,5 %, et presque 60 % des 710 millions d’internautes du pays réglaient avec des dispositifs mobiles à la fin de cette même année. » (A. Wheatley[18])

C’est donc à travers divers cercles d’influence disséminés à travers le monde, et incluant des membres venant des quatre coins de la planète, que les réseaux planétaires s’entremêlent et rendent le processus de la suppression du cash inéluctable. Messages et réunions se multiplient autour du sujet.

Récemment, nous apprenions que[19] -dans un bureau du NASDAQ- une « (…)“réunion secrète” qui avait impliqué plus de 100 cadres supérieurs de certaines des plus grandes institutions financières aux États-Unis a eu lieu à New York. Au cours de cette “réunion secrète”, une société connue sous le nom “Chain” a dévoilé une technologie qui transforme les dollars américains en véritables «actifs numériques». Selon les témoignages, il y avait des représentants du Nasdaq, de Citigroup, Visa, Fidelity, Fiserv et Pfizer dans la salle, et “Chain” revendique aussi d’être en partenariat avec Capital One, State Street et First Data. »[20].

Les invités y étaient venus pour parler de la technologie « blockchain », destinée à révolutionner la finance. Ils ont pu la tester au travers d’un logiciel… En fin de réunion, ils avaient tous assisté à la transformation de dollars en actifs numériques, utilisables de suite dès l’ouverture d’un commerce. Une technologie qui se veut révolutionnaire, quasi sûre (prudence tout de même), à la fois locale et planétaire, et agissant en temps réel. Selon M Snyder, « Bien que l’argent déposé sur un compte bancaire se déplace déjà électroniquement et constamment aujourd’hui, il y a une différence entre ce système actuel et la monnaie numérique (monnaie virtuelle). Les paiements électroniques actuels sont en réalité des messages avertissant que l’argent a besoin de passer d’un compte à un autre, et ce mode de fonctionnement est lent puisqu’il prend du temps durant le processus de paiement. Pour les clients, transférer de l’argent entre les comptes peut prendre des jours puisque les banques attendent des confirmations. En revanche, les dollars numériques sont pré-chargés dans un système tel qu’un blockchain. Ainsi, ils peuvent être échangés quasiment instantanément contre n’importe quel actif. »

“Au lieu d’attendre à chaque réception et à chaque confirmation de paiement, ce qui correspond au dispositif actuel», a déclaré le CEO et co-fondateur de Chain, Adam Ludwin. “Le paiement et le règlement deviennent identiques.”

La suppression du cash est, d’ores et déjà, décidée dans les hauts lieux de la haute finance supranationale. Il ne reste plus, pour la mise en place finale, qu’à se défaire de la méfiance de certaines populations qui ont jusque-là bénéficié de libertés fondamentales et autre démocratie… Celles-ci devraient y demeurer réfractaires, à moins qu’un bon marketing médiatique des spin doctors ne les fasse changer d’avis…

Une autre méthode pourrait aussi bien être adoptée : celle du fait accompli. Nous voyons actuellement fleurir aux quatre coins de la planète des magasins sans employés à la caisse. Si ce mouvement devait s’amplifier, la suppression du cash s’imposera aux citoyens malgré eux.

L’avenir de nos libertés fondamentales se joue à l’heure actuelle.

