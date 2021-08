Les personnes naturellement immunisées sont-elles mieux équipées que les vaccinées? Peut-être bien…

Nous avons eu l’occasion d’analyser un rapport du gouvernement britannique qui étudiait les cas d’infection au SARS CoV 2 sur des personnes vaccinées…

https://lilianeheldkhawam.com/2021/05/03/les-personnes-vulnerables-semblent-penalisees-par-le-vaccin-pourquoi-persister-sont-ils-devenus-des-indesirables/

… ainsi que l’autopsie d’une personne testée positive 25 jours après sa vaccination. On lui avait mis un voisin de chambre infecté au Covid.

https://lilianeheldkhawam.com/2021/06/15/autopsie-dune-personne-vaccinee-contre-le-sars-cov2-etude-allemande/

Des vaccinés positifs au SARS CoV 2

Les vaccinés tombent malades et les cas peuvent bien finir à l’hôpital. Ce qui précède converge avec l’information suivante qui nous parvient du CDC. Voici un extrait de son rapport hebdomadaire publié le 6 août 2021

En juillet 2021, 469 cas de COVID-19 associés à plusieurs événements estivaux et à de grands rassemblements publics dans une ville du comté de Barnstable, Massachusetts, ont été identifiés parmi les résidents du Massachusetts ; la couverture vaccinale parmi les résidents éligibles du Massachusetts était de 69 %. Environ les trois quarts (346 ; 74 %) des cas sont survenus chez des personnes complètement vaccinées (ceux qui avaient terminé un cycle de 2 doses de vaccin à ARNm [Pfizer-BioNTech ou Moderna] ou avaient reçu une dose unique de vaccin Janssen [Johnson & Johnson] ≥14 jours avant l’exposition).

Le séquençage génomique d’échantillons de 133 patients a identifié la variante B.1.617.2 (Delta) du SRAS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19, chez 119 (89 %) et la sous-lignée Delta AY.3 chez un (1 %). Dans l’ensemble, 274 (79%) patients vaccinés avec une infection déclarée étaient symptomatiques.Parmi les cinq patients COVID-19 qui ont été hospitalisés, quatre ont été entièrement vaccinés ; aucun décès n’a été signalé.

Les valeurs de seuil (Ct) du cycle de transcription inverse-amplification en chaîne par polymérase (RT-PCR) en temps réel dans les échantillons de 127 personnes vaccinées présentant des cas déclarés étaient similaires à celles de 84 personnes non vaccinées, pas complètement vaccinées ou dont le statut vaccinal était inconnu (médiane = 22,77 et 21,54, respectivement).

IMPORTANT RAPPEL

le CDC avait modifié les valeurs de seuil des cycles Ct pour les gens vaccinés.

Retour au rapport du CDC. La variante Delta du SARS-CoV-2 est hautement transmissible (54, respectivement). La variante Delta du SARS-CoV-2 est hautement transmissible (54, respectivement). La variante Delta du SARS-CoV-2 est hautement transmissible (1 ); la vaccination est la stratégie la plus importante pour prévenir les maladies graves et les décès. Le 27 juillet, le CDC a recommandé à toutes les personnes, y compris celles qui sont entièrement vaccinées, de porter des masques dans les lieux publics intérieurs dans les zones où la transmission du COVID-19 est élevée ou substantielle.*

Les résultats de cette enquête suggèrent que même les juridictions sans COVID-19 important ou élevé -19 pourrait envisager d’étendre les stratégies de prévention, y compris le masquage dans les lieux publics intérieurs, quel que soit le statut vaccinal, étant donné le risque potentiel d’infection lors de la participation à de grands rassemblements publics qui incluent des voyageurs de nombreuses régions avec des niveaux de transmission différents.

Et voici l’illustration de ce qui précède par le graphique. Nous voyons dans l’échantillonnage l’imposante présence de personnes vaccinées. Le rapport en défaveur des vaccinés devraient être encore plus important si on pondérait le nombre de résidents vaccinés (69%) par rapport au nombre de personnes vaccinés infectées (74%).

FIGURE 1. SARS-CoV-2 infections (N = 469) associated with large public gatherings, by date of specimen collection and vaccination status* — Barnstable County, Massachusetts, July 2021

Abbreviation: MA DPH = Massachusetts Department of Public Health.

* Fully vaccinated was defined as ≥14 days after completion of state immunization registry–documented COVID-19 vaccination as recommended by the Advisory Committee on Immunization Practices. https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.htm?s_cid=mm7031e2_w

Lire sur le sujet, les commentaires de Éric Verhaeghe https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/08/10/les-vaccines-sont-des-bombes-virales-les-sources-officielles/

En Israël, 95% des cas sévères de Covid-19 sont des personnes vaccinées

Israël,de plus en plus de vaccinés développent des formes graves de Covid-19 pic.twitter.com/T6mqM4SO3x — Gus Rat (@GusRat2) August 6, 2021

Quid des personnes non vaccinées qui ont déjà été en contact avec le virus?

Les chiffres pencheraient en faveur des personnes non vaccinées naturellement immunisées par contact avec le virus. Ces personnes seraient bien plus résistantes à la chose et à ses nouveaux variants. L’explication de texte nous vient de Futura Science (ICI)

Ré-infections au coronavirus : une mauvaise interprétation ou une défaillance des tests ?

Pourtant, plusieurs médias ont rapporté le cas de patients ayant été ré-infectés par le coronavirus. Le site chinois Caixin indiquait, par exemple, le 25 février que 14 % des personnes guéries du Covid-19 dans la ville de Guangdong, au sud du pays, avaient été testées à nouveau positives à l’issue de tests ultérieurs. Au Japon, le gouvernement a rapporté le cas d’une patiente ayant été soignée à l’hôpital et testée positive plusieurs semaines après.

En réalité, il ne s’agit probablement pas de ré-infection, mais plutôt d’une infection prolongée. La revue scientifique The Lancet indique que la charge virale peut perdurer jusqu’à 37 jours dans l’organisme. Autre hypothèse, une défaillance des tests : la sensibilité des tests de dépistage PCR (par analyse ARN) serait de seulement 53 % à 88 %. Il est aussi possible que les échantillons aient été mal conservés ou que la charge virale soit insuffisante pour être détectée.

Une étude chinoise menée sur des macaques ré-infectés avec le virus SARS-CoV-2 après la disparition d’une première infection se veut d’ailleurs plutôt rassurante : aucun des singes n’a développé de symptômes de la maladie ni de nouvelle charge virale, « ce qui suggère qu’une infection primaire protège effectivement du virus », indique l’étude. https://www.futura-sciences.com/sante/questions-reponses/coronavirus-coronavirus-peut-on-etre-infecte-deux-fois-13500/

Convergence avec les dires d’une sommité de la cardiologie et de l’édition scientifique

La chose est confirmée par le cardiologue et expert auprès du Sénat US, le Dr Peter McCullough dans une vidéo intitulée COVID Vaccine Has Likely Killed 45,000 and Injured Half a Million

https://www.trunews.com/stream/dr-peter-mccullough-covid-vaccine-has-likely-killed-45-000-and-injured-half-a-million

La morale de l’histoire est d’oser choisir (si on a les moyens physiques) l’immunité naturelle

Alors me direz-vous comment se faire soigner au cas où on attraperait cette saleté (le mot qui convient)? Eh bien les Israéliens nous livrent la réponse dans un article du Jerusalem Post:

Nearly 72% of volunteers treated with ivermectin tested negative for the virus by day six. In contrast, only 50% of those who received the placebo tested negative. https://www.jpost.com/health-science/israeli-scientist-says-covid-19-could-be-treated-for-under-1day-675612?fbclid=IwAR3K3dzRRO-CfQxznyPCMvOFRp6tRl7qDfz1Sq5P_brW0mUvfN5bqB8Hy4o

Lire aussi sur le sujet cette publication scientifique https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2052297521000883

Mais alors me direz-vous pourquoi ne pas tenter le traitement?

La réponse est simple: Big Pharma ne le veut pas. Nous aurons l’occasion de revenir sur le sujet avec des éléments tangibles.

Morale de l’histoire: la peur du virus se comprend, mais la peur du vaccin ne peut être occultée. Or, à ce jour, l’Ivermectine et le protocole mis en place par des professionnels de la santé non formatés par la haute finance semble offrir une solution plus probante que les problèmes posés à court et surtout à moyen et long terme par une injection dont on ne sait rien.

Documentez-vous svp. Ecoutez tous les sons de cloche. Les gens qui vont à contre courant ne sont pas tous conspirationnistes ou complotistes. Il y a des scientifiques de 1 er plan sincères et qui ne dorment plus la nuit à cause de ces produits injectés massivement. Ecoutez ou ré-écoutez cette star allemande du domaine qui est à la retraite et qui a un enfant en bas âge. Il est sincère et fiable. 2 caractéristiques qu’un commercial de Big pharma risque de ne pas vous offrir: https://odysee.com/@Roms17:d/MESSAGE-URGENT-du-Dr-Sucharit-Bhakdi—Tout-%C3%A0-dire:6?

LHK