Autopsie d’une personne vaccinée contre le SARS CoV2. Etude allemande

La Suisse a choisi d’offrir à sa population les vaccins les plus efficaces, à savoir les vaccins à « ARN messager ». Il s’agit de vaccins développés par les groupes pharmaceutiques Pfizer/BioNTechet Moderna https://www.infovac.ch/docs/public/coronavirus/fiche-vaccination-covid-fr.pdf

Premier cas d’étude post mortem chez un patient vacciné contre le SRAS-CoV-2

Les Points-clés à retenir de l’étude

Nous rapportons un patient avec une dose unique de vaccin contre le SRAS-CoV-2.•

Il a développé des titres sériques pertinents mais est décédé 4 semaines plus tard.•

Par cartographie moléculaire post-mortem, nous avons trouvé de l’ ARN viral dans presque tous les organes examinés.•

Cependant, nous n’avons observé aucune caractéristique morphologique caractéristique de COVID-19.•

L’immunogénicité pourrait avoir été provoquée, alors que l’immunité stérile n’a pas été établie.

Résumé de l’étude

Un homme de 86 ans auparavant asymptomatique a reçu la première dose du vaccin COVID-19 à ARNm BNT162b2. Il est décédé 4 semaines plus tard d’une insuffisance rénale et respiratoire aiguë. Bien qu’il n’ait présenté aucun symptôme spécifique au COVID-19, il a été testé positif au SRAS-CoV-2 avant de mourir. La liaison à l’antigène de la protéine de pointe (S1) a montré des niveaux significatifs pour l’immunoglobuline (Ig) G, tandis que les IgG/IgM de la nucléocapside n’ont pas été provoquées. La bronchopneumonie aiguë et la défaillance tubulaire ont été désignées comme cause de décès à l’autopsie ; cependant, nous n’avons observé aucune caractéristique morphologique caractéristique de COVID-19. La cartographie moléculaire post-mortem par réaction en chaîne par polymérase en temps réel a révélé des valeurs seuils pertinentes pour le cycle du SRAS-CoV-2 dans tous les organes examinés (oropharynx, muqueuse olfactive, trachée, poumons, cœur, rein et cerveau) à l’exception du foie et du bulbe olfactif. Ces résultats pourraient suggérer que la première vaccination induit une immunogénicité mais pas une immunité stérile.

