Effets de la vaccination sur la population indienne.

La campagne de vaccination a débuté le 15 janvier 2021

La BBC rapportait il y a 2 jours que plus de 109 millions de personnes avaient reçu une dose et plus de 17 millions de personnes avaient été complètement vaccinées après avoir reçu deux doses.

L’Inde distribue actuellement deux vaccins – l’un développé par AstraZeneca avec l’Université d’Oxford (Covishield) et l’autre par la société indienne Bharat Biotech (Covaxin). Les deux ont été approuvés en janvier avant le déploiement du vaccin.

Et quels sont les effets indésirables recensés suite à la vaccination?

L’Inde a un programme de surveillance vieux de 34 ans pour surveiller les «événements indésirables» après la vaccination. Les experts affirment que le fait de ne pas rapporter de manière transparente de tels incidents pourrait conduire à la peur des vaccins.

L’Inde a jusqu’à présent signalé 18 904 « événements indésirables » après la vaccination. La plupart de ces événements étaient «mineurs» – anxiété, vertiges, étourdissements, étourdissements, fièvre et douleur – et tous les patients s’étaient rétablis, a déclaré le gouvernement.

Le programme de surveillance a examiné 617 cas d ‘«événements indésirables graves» , dont 180 décès après vaccination jusqu’en mars, selon les rapports.

Il a révélé que «les décès se sont produits dans des cas où la personne avait des conditions sous-jacentes, notamment des problèmes cardiaques, une pression artérielle élevée et le diabète».

2 graphiques qui recensent l’éventuelle surmortalité…

Courbe représentant en gris le nombre des décès quotidiens. La ligne noire représente la moyenne des décès sur 7 jours. Le point rouge correspond à la date de démarrage de la vaccination.

…ainsi que l’évolution de l’épidémie à l’intérieur du pays.

Graphique relatif aux nouveaux cas quotidiens. La ligne représente la moyenne sur les 7 derniers jours. La date du début de la vaccination, le 15 janvier, a été placée sur la courbe (pareil que visuel précédent).

L’excellente forme financière du fabricant indien de vaccins

Qu’en conclure? …

