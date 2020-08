La santé publique menacée par des scientifiques corrompus qui faussent la gouvernance des pays. Le cas Coca-Cola.

Coco-Cola, l’enquête interdite. William Reymond, journaliste, a décidé d’enquêter sur la boisson qui l’a accompagnée durant toute son adolescence. Il n’est pas au bout de ses surprises quand il découvre que Coca-Cola a été impliqué dans des affaires de meurtres, ou encore de l’implication de la marque dans la Seconde guerre Mondiale aux côtés des Nazis.

D’une enquête qu’il présente comme la grande démocratisation d’un génie Coca, il nous emmène dans la vraie histoire de Coca-Cola. Celle dont le conte n’avait pas entendu parlé, mais celle que nous allons vous raconter.

A partir de 29 minutes. Sa collaboration troublante avec les Allemands durant la 2ème guerre. Sous le régime nazi, le marché allemand était considérable. Après la 2ème guerre, le patron Coca Cola de l’époque va rester au pouvoir sans être inquiété durant 30 ans.

Dévoyer la santé publique n’est pas punissable. Cette activité hautement sensible n’arrive plus à être cadrée par une autorité étatique qui veille sur la sécurité des populations. De fait, des privés de la finance cogouvernent avec ce qu’il reste d’Etat public, eux-mêmes trop proches de la galaxie nourrie aux dollars des marchés. Récemment, nous avions vécu le Lancet gate, et notre ami Slobodan Despot qui écrivait au cosignataire suisse de la fausse étude, le Dr.Frank Ruschitzka de Zurich. Il lui demandait s’il pensait démissionner… A notre connaissance, celui-ci n’a toujours pas répondu au courrier de l’Antipresse. Et la galaxie de la santé suisse n’a probablement pas demandé des comptes en ouvrant par exemple une enquête pour tromperie intellectuelle pouvant avoir des conséquences sur la vie d’autrui…

Depuis de nombreuses années nous tentons de comprendre ce qui pourra un jour être jugé en tant qu’escroquerie financière et monétaire. Et voilà que depuis quelques mois nous découvrons une intensification de l’escroquerie scientifique à des fins inconnues et non motivées. Le public non averti en paie le prix au propre et au figuré.

Coco-Cola a corrompu des scientifiques

Il y a deux jours, des universitaires, issus notamment d’Oxford et de Bocconi à Milan, publiaient un papier faisant état d’une énième truanderie scientifique. Coca-Cola a payé il y a quelques années des scientifiques des universités de Virginie et du Colorado pour minimiser le rôle du sucre dans l’obésité (source ICI). 1,5 million de dollars a été versé au Global Energy Balance Network (GEBN), une organisation censée promouvoir l’équilibre énergétique (!) à travers le globe. A ce sponsoring, il convient de rajouter plusieurs millions affectés à des chercheurs affiliés à l’association afin de mener ces «recherches» orientées en faveur de l’industrie du soda.

Les 2 principales conclusions de l’étude de 2020

L’entreprise d’Atlanta demandait à des scientifiques de tricher sur les causes de l’obésité américaine dans le cadre de leurs publications. Coca-Cola demandait, à coups de billets verts, d’émettre des études qui expliqueraient l’obésité par le manque d’exercice, et non par le rôle d’une mauvaise alimentation ou de la consommation de sucre. Côté discrétion financière, des artifices comptables ont tenté de dissimuler les donations/corruptions.

Cette publication est un non évènement pour au moins 2 raisons

La première est qu’elle s’en prend à GEBN qui a disparu en 2015, soit un an après sa création. La seconde est que les publications et préconisations de GEBN ont suffisamment choqué à l’époque et fait monter au créneau de grands experts en nutrition dès août 2015. Ceux-ci avaient exprimé leur inquiétude face à ce groupe de pression GEBN, dirigé par des scientifiques qui minimisent les risques de la malbouffe et des boissons sucrées en faveur de l’exercice dans la lutte contre l’obésité – et reçoit des fonds du géant des boissons gazeuses Coca-Cola.

Le 30 novembre 2015, le groupe a annoncé sur son site Web qu’il cesserait ses activités immédiatement. Peu de temps avant cela, le scientifique en chef de Coca-Cola annonçait son départ à la retraite. Coca-Cola ne l’a pas remplacé (Source Wikipédia).



L’entité GEBN a depuis muté pour réapparaître en Allemagne sous le nom de

Une corruption qui impacte la gouvernance des Etats

Ainsi, nous sommes confrontés, pour la énième fois, à la corruption de scientifiques par les acteurs de la haute finance à des fins qui desservent l’intérêt public. Dans le cas précité, les mensonges de ces scientifiques grassement payés, impactent la santé de l’humanité entière. Toutefois, la perversion est ailleurs.

GEBN est une structure construite sur le modèle du partenariat public-privé, en vogue dans tous les espaces autrefois publics. Donc Coco-Cola a corrompu des scientifiques qui, de par le fonctionnement de ce genre de structure, sont financés aussi par l’argent public, soit par nos impôts.

Le coupable est régulièrement un trio composé de: financiers, de scientifiques, et d’un réseau d’ONG, qui cherche à influencer dans le sens des intérêts privés les groupes concernés dont ce qu’il reste de l’Etat public. C’est le rôle des partenariats publics-privés. Regardez ce que l’ancien site de GEBN dit au sujet de ce que l’entité doit faire:

Servir de centre virtuel pour sensibiliser les décideurs politiques, les instituts de recherche, les gouvernements, les médias et le public, à travers la formation, l’éducation et la communication mondiale et le plaidoyer sur l’importance de l’équilibre énergétique.

Fournir une plate-forme pour le développement et le test de solutions innovantes, pratiques et évolutives.

Être la voix de la science dans les dialogues et les discussions sur les politiques publiques sur l’amélioration des modes de vie sains.

Bref, comme les gouvernements paient, ils reçoivent en retour des recommandations. A l’heure de la crise du COVID-19, où les recommandations émises par le philanthrope Bill Gates abondent et sont largement suivies par les décideurs politiques, nous sommes appelés à rester vigilants. C’est la raison pour laquelle ce cas de corruption qui semble banal doit nous pousser à creuser plus loin et de nous interroger sur l’identité du financeur.

Qui sont les principaux actionnaires de Coca Cola?

Chercher toujours la source financière pour mettre au jour les corrupteurs.

Voici les principaux propriétaires de Coca-Cola

Shareholders Name Equities % Berkshire Hathaway, Inc. (Investment Management) 400,000,000 9.31% The Vanguard Group, Inc. 307,628,771 7.16% Capital Research & Management Co. 232,215,000 5.41% SSgA Funds Management, Inc. 183,307,489 4.27% Wellington Management Co. LLP 102,693,257 2.39% BlackRock Fund Advisors 95,489,817 2.22%