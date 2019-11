Les banques centrales peuvent-elles contrôler encore les mouvements des gros capitaux? LHK

Il y a d’un côté ceux qui voient leurs fonds bloqués et de l’autre ceux qui bénéficient de privilèges illégaux pour sauver leurs capitaux.

Deux poids, deux mesures auxquels nous a habitué la finance globale.

Alors que depuis plusieurs semaines le libanais lambda ne peut plus tirer plus de 1000$ de sa banque pour cause de pénurie de dollars.

Alors que le contrôle sur la circulation des capitaux, spécialement sur les devises étrangères, empêche les capitaux de quitter le Liban.

Alors que Monsieur et Madame tout le monde ne peut plus disposer de ses cartes bancaires à l’étranger.

Alors que de solides rumeurs circulent depuis de nombreux jours que des sommes importantes de déposants auraient quitté le Liban malgré le contrôle des capitaux instauré par la banque centrale.

Un article vient semer le trouble dans le milieu bancaire beyrouthin. On y apprend que le propriétaire de la plus grosse banque commerciale du pays, en collaboration avec une figure de 1er plan du monde du business international, aurait (nous resterons ici avec le conditionnel) court-circuité de manière parfaitement illégale les directives de la Banque centrale interdisant le transfert de capitaux vers l’étranger. Selon le site en question, le patron de la Banque du Liban serait en conflit avec ces deux personnes et leur réclamerait le retour des capitaux.