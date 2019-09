e-ID: Vous ne voulez pas que les ambassadeurs du marché délivrent votre « identité numérique »? Il vous reste le référendum.

Un collectif lance un référendum (lire plus bas). Collecte de signatures ICI:

Le Conseil fédéral offre un privilège régalien de plus à la haute finance internationale. Le cas de Swiss Id.

Le Conseil fédéral et le parlement veulent un changement de système historique: des entreprises privées doivent délivrer le passeport numérique suisse et gérer nos données. Le bureau des passeports sera remplacé par de grandes banques privées, des compagnies d’assurance et des entreprises proches de l’État.

Une enquête représentative montre que 87% de la population souhaitent obtenir un passeport numérique émis par l’État (voir ci-dessous). C’est surtout en matière de protection des données que la confiance envers les entreprises privées fait défaut. Au lieu de tenir compte des attentes de la population, avec la privatisation de l’e-ID le gouvernement fédéral et le parlement se désengagent de l’une des tâches les plus importantes de l’État.

Ce n’est qu’ensemble que nous pourrons stopper cette erreur de décision! Soutenez le référendum maintenant. Si 10’000 citoyens et citoyennes participent et contribuent chacun et chacune avec cinq signatures, la collecte des signatures commencera.

Si nous n’organisons pas le référendum ensemble maintenant, nous obtiendrons à l’avenir le passeport numérique suisse d’entreprises privées au lieu de l’État.

Photomontage d’une e-ID d’État que le Conseil fédéral et le parlement veulent nous cacher.

Le Passeport numérique suisse: quels sont les enjeux