Le droit international supérieur au droit national. LHK

Dès qu’elles ont été acceptées par la Suisse, les normes internationales font partie intégrante de l’ordre juridique suisse. C’est le propre d’un système moniste. Contrairement à ce qui se passe dans un système dualiste, il n’est pas nécessaire de transposer une norme internationale dans le droit national par un acte supplémentaire, par exemple une loi. Une norme de droit international acquiert ainsi automatiquement validité et force obligatoire dans l’ordre juridique suisse dès que la procédure interne d’adoption a abouti et que la norme internationale est en vigueur sur le plan international.

C’est pourquoi le Conseil fédéral vérifie, avant la ratification d’un traité, que les dispositions qui y sont contenues soient conformes au droit interne. Si la volonté politique de mettre en œuvre certaines obligations au niveau interne fait défaut, la Suisse peut en principe émettre une réserve.

Les normes de droit international ne fondent pas toutes des droits et des obligations directs. Il est parfois nécessaire de les aménager et de les définir. Les normes de droit international qui ne sont pas directement applicables ont le plus souvent un caractère programmatoire et s’adressent en premier lieu au législateur chargé de le concrétiser.

Le Tribunal fédéral a élaboré des critères permettant de déterminer si une disposition de droit international est directement applicable (arrêt du Tribunal fédéral ATF 136 I 297 E. 8.1 ou ATF 133 I 286 E. 3.2):

Selon la Constitution fédérale, la Confédération et les cantons respectent le droit international. La primauté de principe du droit international découle de l’obligation d’exécuter les traités selon les règles de la bonne foi. On ne peut toutefois déduire de la Constitution le principe absolu de la primauté du droit international.

Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral confirme le principe de la primauté du droit international. Il prévoit toutefois une exception : lorsque l’Assemblée fédérale a sciemment adopté un texte contraire au droit international, c’est ce texte qui s’applique (ATF 99 Ib 39, jurisprudence dite Schubert). À titre d’exception à l’exception, les droits de l’homme garantis par le droit international (tels qu’en contient notamment la CEDH) l’emportent néanmoins systématiquement sur les lois fédérales (ATF 125 II 417, jurisprudence PKK).

Source: Site de la Confédération

Signature de l’accord de libre-échange AELE-Canada

Berne, 26.01.2008 – La conseillère fédérale Doris Leuthard et ses homologues des autres Etats de l’AELE (Association européenne de libre-échange : Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse) ont signé un accord de libre-échange avec le Canada le 26 janvier à Davos.

L’accord de libre-échange AELE-Canada a été signé en marge de l’édition 2008 du Forum économique mondial de Davos. L’AELE avait pour représentantes la cheffe du Département fédéral de l’économie, Doris Leuthard, la ministre islandaise des affaires étrangères et du commerce extérieur, Ingibjörg Sólrún Gísladottir, la ministre liechtensteinoise des affaires étrangères, Rita Kieber-Beck, et la ministre norvégienne du commerce et de l’industrie, Annelene Svingen. La délégation canadienne était conduite par le ministre canadien du commerce international, David Emerson.

L’accord de libre-échange avec le Canada supprimera ou réduira les droits de douane perçus sur les produits industriels et les produits agricoles transformés. Outre cet accord, les Etats de l’AELE ont chacun conclu des accords agricoles bilatéraux avec le Canada prévoyant des concessions douanières sur certains produits agricoles de base. Il est prévu d’ouvrir des négociations sur le commerce des services, les investissements et les marchés publics au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de l’accord. Les accords entreront en vigueur une fois les processus de ratification achevés, soit vraisemblablement au début de l’année 2009.

Le nouvel accord de libre-échange renforce les relations économiques et commerciales avec le Canada et garantit une amélioration réciproque de l’accès aux marchés. Il étoffe le réseau d’accords de libre-échange mis en place par les Etats de l’AELE depuis le début des années 90. En termes de flux commerciaux, le Canada sera le deuxième partenaire de libre-échange des Etats de l’AELE après l’Union européenne.

La Suisse, pays dont l’économie dépend des exportations et dont les débouchés sont diversifiés, a fait de la conclusion d’accords de libre-échange avec des partenaires importants un des trois piliers de sa politique d’ouverture des marchés et d’amélioration du cadre des échanges internationaux – les deux autres étant la participation à l’OMC et son réseau d’accords tissé avec l’Union européenne.