Il est arrivé!

Le premier volume qui traite de la réorganisation de la planète est arrivé!

Compte tenu du fait que Dépossession sera suivi d’autres, nous avons opté pour la création d’une maison d’édition qui porte le nom de Réorganisation du monde.

Un nouveau site a aussi été créé à cet effet: https://reorganisationdumonde.com/. Il n’est pas encore tout à fait au point. Si vous croisez des difficultés, merci de me le faire savoir. Vous trouverez une fiche de contact en cas de besoin…

Nous sommes en train d’établir des contacts avec des diffuseurs afin d’aller à la rencontre des lecteurs via les libraires. Pardon pour le décalage dans le temps, mais notre maison d’édition n’étant pas connue, il a fallu attendre l’arrivée du livre pour que ces potentiels partenaires puissent se faire leur propre opinion.

Pour l’heure, vous pouvez trouver Dépossession sur Amazon avec les conditions usuelles pour les consommateurs de l’UE.

Autrement, vous pourrez commander aussi sur le site de Réorganisation du monde:

Évidemment avec des coûts d’expédition probablement plus élevés que ceux de Amazon. Un calculateur des frais postaux est à disposition.

Dans tous les cas, le numéro ISBN permettra à tout libraire de nous retrouver et de passer sa commande….

ISBN: 978-2-9701262-0-1

Je vous mets ci-dessous la table des matières, ainsi que la préface du Professeur de Banques/Finances Marc Chesney… https://www.bf.uzh.ch/static/employee/detail/index.php?language=en&alias=chesney-marc&tab=detail

Excellente lecture et à bientôt.

LHK

Annexes:

Préface de Marc Chesney:

Dans ce livre choc, Liliane Held-Khawam met en lumière l’hyperpuissance de l’oligarchie financière qui s’approprie sans vergogne les richesses de ce monde et qui dispose d’un pouvoir insensé. Elle décrit comment l’alliance entre banques commerciales et centrales, soutenue par le monde politique, est un facteur clé accentuant la concentration aberrante de richesses.

Elle critique l’explosion de la dette, qui prend tant les individus que l’Etat en otage, ainsi que le délitement et l’impuissance de ce dernier face au secteur financier. Le système bancaire parallèle, non-régulé, qui permet toutes sortes de montages douteux et de manipulations de marchés, est aussi passé au crible de son analyse. L’humain, qui devrait être placé au centre de l’économie est maintenant marginalisé et spolié dans le cadre d’une finance casino débridée. Ce livre fournit ainsi une analyse salutaire et sans concession, essentielle à tout lecteur, en vue de mieux comprendre le monde actuel! Il est temps de se réveiller!