Swissquote: faut-il s’inquiéter de ses résultats?… JP-Chevallier

Sommes en millions de francs suisses.

Swissquote ne publie plus ses comptes trimestriels depuis 2013, mais uniquement des comptes semestriels, ce qui n’est pas normal pour une société cotée.

La situation de Swissquote est d’autant plus inquiétante que cette banque s’est lancée dans les transactions en crypto dites monnaies, ce qui est particulièrement dangereux.

Par ailleurs, cette banque comme beaucoup d’autres, n’a pas du tout anticipé, en particulier dans ses prévisions pour 2018 (publiées fin 2017) un €-crash et encore moins la hausse vertigineuse du spread entre le 10 ans italien et le Bund,

Enfin, les deux big banks too big to fail que sont UBS et Crédit Suisse font toujours peser sur le système bancaire suisse des risques anormalement élevés alors que les autorités suisses ne font rien de positif pour leur imposer de respecter les règles prudentielles d’endettement.