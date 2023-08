Blackrock ou Rockfeller aux manettes de la fusion cerveau-cloud. A venir l’Internet des pensées. Apocalypse 4.0

FIGURE 1. Représentation artistique des neurones (avec des processus bleus) et des cellules gliales (blanches). [Crédit image : Yuriy Svidinenko, Nanobotmodels Company].

FIGURE 2. Interface cerveau-cerveau (BTBI) pour le transfert d’informations entre sujets humains.

Le sujet émetteur est représenté sur la gauche, où l’activité du cortex sensorimoteur a été enregistrée à l’aide d’électrodes EEG. https://www-frontiersin-org.translate.goog/articles/10.3389/fnins.2019.00112/full?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=wapp

Nous avons assisté depuis des décennies à la Dépossession monétaire, agricole, minière, productive, industrielle, nationale, voire patrimoniale (en cours d’analyse grâce à un mixage indigeste de l’ultra capitalisme avec un ultra marxisme).

Nous nous demandions à quoi pouvait bien servir toute cette captation de ressources. Puis nous avions trouvé que cela permettait le détournement des richesses et de la puissance des Etats à des intérêts privés. Nous avions appelé cet état de collectivisation des ressources au profit d’une caste, anonyme de plus est, un communisme privé, ou néo-soviétisme, etc.

Plus nous poursuivons l’analyse, plus la captation de l’humain lui-même, et de son cerveau en particulier, semble faire consensus dans les sphères les plus élevées de la gouvernance mondiale mixte (public-privé). Cf nos précédentes publications sur le sujet de Apocalypse 4.0

C’est pourquoi nous avons constitué ce Dossier Apocalypse 4.0 qui a vocation à évoluer ces prochains temps. Pourquoi ce nom? Si tout le monde peut comprendre la référence à la Bible, le 4.0 peut sembler plus mystérieux pour certains. Nous travaillons à démontrer, et surtout alerter, que les temps annoncés par la Bible se présenteront avec la révolution industrielle 4.0 de Klaus Schwab où l’humain doit vivre (fusionner?) avec robots et algorithmes, idéalement sans trop sortir de chez lui. Le principe de famille disparaîtra avec la condition et l’identité humaines.

Dans ce discours qui ne rencontre AUCUNE opposition politique, intellectuelle ou journalistique officielle, Klaus Schwab parle de la révolution industrielle de 4ème génération comme médiatrice d’une renaissance humaine facilitée! https://www.rts.ch/play/tv/pardonnez-moi/video/klaus-schwab?urn=urn:rts:video:9246565&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da

Schwab exprime les desiderata des vainqueurs du coup d’Etat planétaire. Aux jeunes loups des laboratoires et de l’industrie d’exécuter les projets sans qu’aucune contrainte bioéthique ne vienne troubler leur créativité, voire leur folie.

Neuralink de Elon Musk

Le BCI (pour Brain Computer Interface) de Neuralink vise à être « un Fitbit dans votre crâne »

Fondée en 2016, Musk et l’équipe Neuralink ont ​​fait, en novembre 2022,une présentation avec des mises à jour sur leur feuille de route pour connecter – et éventuellement fusionner – nos esprits avec des machines. Blog de Peter H Diamandis

Au vu des imposantes difficultés, Neuralink de Elon Musk s’est d’abord vu refuser l’autorisation de passer à la phase expérimentale sur l’humain, puis quelques jours de réflexion plus tard la FDA s’est ravisée, et ce malgré un grand nombre de morts chez les cobayes animaux…

Ce juin 2023, soutenue par Rockfeller , Precision Neuroscience lance la première étude sur l’homme de sa technologie d’interface neurale

A côté des implants invasifs de Neuralink qui ont des conséquences potentiellement fâcheuses sur l’humain, l’ancien associé de Musk a fondé une entité concurrente soutenue par les fonds Rockfeller.

En partenariat avec le Rockefeller Neuroscience Institute (WVU RNI) de l’Université de Virginie-Occidentale, un leader mondial dans l’application de la recherche et de la technologie innovantes pour améliorer les soins cliniques, cette étude a été conçue pour enregistrer et cartographier l’activité cérébrale avec des détails sans précédent et signale une étape majeure vers la objectif de restaurer une fonction significative pour des millions de personnes souffrant de maladies et de troubles neurologiques. Yahoo.com

Il s’agit d’une réalisation remarquable dans la détection en temps réel de l’activité cérébrale électrique cartographiée avec une résolution aussi élevée », a déclaré le Dr Peter Konrad, président du département de neurochirurgie du RNI et chercheur principal à la tête de l’étude à la West Virginia University Medicine. en collaboration avec Precision Neuroscience.

« C’est comme si je voyais le cerveau du patient penser . » Dr Peter Konrad, Rockefeller Neuroscience Institute

L’étude, qui dans sa première phase recrutera jusqu’à cinq patients, est réalisée au Rockefeller Neuroscience Institute sous l’approbation du comité d’examen institutionnel de l’Université de Virginie-Occidentale. Des études connexes sont prévues dans plusieurs autres grands centres médicaux, notamment le Mount Sinai Health System à New York, Penn Medicine à Philadelphie et le Massachusetts General Hospital à Boston. Les neurochirurgiens sont optimistes quant aux études prometteuses et aux progrès de la technologie d’interface cerveau-ordinateur.

« Avoir la capacité d’enregistrer l’activité cérébrale à une résolution spatiale et temporelle aussi détaillée nous permettra d’affiner notre compréhension de la façon dont le cerveau coordonne les comportements complexes », a déclaré le Dr Iahn Cajigas, neurochirurgien fonctionnel et neurochirurgien épileptique à l’Université de Pennsylvanie. « En fin de compte, ce niveau de détail fonctionnel ainsi que la grande quantité de données obtenues permettront des méthodes de pointe basées sur les données pour décoder et potentiellement restaurer les fonctions cérébrales. »

Blackrock est aussi sur l’affaire des interfaces cerveau-computer.

Blackrock Neurotech clôture une ronde de financement de 10 millions de dollars pour faire avancer le développement de sa technologie d’interface cerveau-ordinateur (BCI) de pointe.

Le dernier financement permet à la société BCI la plus avancée au monde de continuer à étendre sa plate-forme pour des applications qui changent la vie et à mener des études cliniques prnewswire.com source Blackrock Neurotech

En plus de l’annonce d’investissement, Blackrock commencera aujourd’hui à utiliser la marque Blackrock Neurotech pour mieux refléter l’accent de longue date de la société sur la neurotechnologie et la BCI. La société conservera la marque Blackrock Microsystems pour assurer la continuité avec sa communauté de recherche florissante.

« Blackrock est à l’avant-garde pour faire de la BCI chez l’homme une réalité », a déclaré Marcus Gerhardt , PDG et co-fondateur de Blackrock Neurotech. « Des dizaines de patients humains utilisent actuellement nos implants et notre technologie pour accomplir des choses directement avec leur esprit qui étaient inimaginables il y a dix ans. Nous avons passé plus d’une décennie à développer notre technologie avec plusieurs centaines d’institutions de recherche parmi les plus importantes au monde et plus de 20 centres partenaires cliniques. . »

L’Internet des pensées

La fusion de l’humain avec la machine se développe technologiquement à la vitesse V et devrait compenser les échecs et flops qui ont rythmé le développement de la super IA générale.

La tête dans le Cloud : les scientifiques prédisent l’Internet des pensées « d’ici quelques décennies ».

Ce n’est pas de l’utopie. C’est une décision politique que de connecter les humains au cloud, qui n’est rien d’autre qu’une machine. Et l’Intelligence artificielle tant vantée par les médias et dont la Bible fut la première lanceuse d’alerte a besoin des cerveaux humains. Si rien n’est fait, nous passerons peut-être entre les gouttes, mais les futures générations seront confrontées à la Bête de l’Apocalypse en direct.

Voici le résumé d’une étude publiée en avril 2019:

Une « interface cerveau humain/cloud » donnera aux gens un accès instantané à de vastes connaissances et à une puissance de calcul via la seule pensée, prédisent les experts https://www.sciencedaily.com/releases/2019/04/190412094736.htm

Les chercheurs prédisent que les progrès exponentiels de la nanotechnologie, de la nanomédecine, de l’intelligence artificielle et du calcul conduiront ce siècle au développement d’une « interface cerveau humain/cloud » (B/CI), qui relie les neurones et les synapses du cerveau à un vaste réseau de cloud computing en temps réel.

Imaginez une technologie future qui fournirait un accès instantané aux connaissances et à l’intelligence artificielle du monde, simplement en réfléchissant à un sujet ou à une question spécifique. Les communications, l’éducation, le travail et le monde tel que nous le connaissons seraient transformés.

L’étude internationale

Écrivant dans Frontiers in Neuroscience , une collaboration internationale dirigée par des chercheurs de l’UC Berkeley et de l’US Institute for Molecular Manufacturing prédit que les progrès exponentiels de la nanotechnologie, de la nanomédecine, de l’IA et du calcul conduiront ce siècle au développement d’une « interface cerveau humain/nuage ». » (B/CI), qui connecte les neurones et les synapses du cerveau à de vastes réseaux de cloud computing en temps réel.

Nanobots sur le cerveau

Le concept B/CI a été initialement proposé par le futuriste-auteur-inventeur Ray Kurzweil, qui a suggéré que les nanorobots neuronaux – une idée originale de Robert Freitas, Jr., auteur principal de la recherche – pourraient être utilisés pour connecter le néocortex du cerveau humain. à un « néocortex synthétique » dans le Cloud. Notre néocortex ridé est la partie la plus récente, la plus intelligente et la plus «consciente» du cerveau.

Les nanorobots neuronaux proposés par Freitas fourniraient une surveillance et un contrôle directs et en temps réel des signaux vers et depuis les cellules cérébrales.

« Ces appareils navigueraient dans le système vasculaire humain, traverseraient la barrière hémato-encéphalique et s’auto-positionneraient précisément parmi ou même dans les cellules cérébrales », explique Freitas.

« Ils transmettraient ensuite sans fil des informations codées vers et depuis un réseau de superordinateurs basé sur le cloud pour la surveillance en temps réel de l’état du cerveau et l’extraction de données . »

L’internet des pensées

Ce cortex dans le cloud permettrait le téléchargement d’informations de type « Matrix » vers le cerveau, affirme le groupe.

« Un système B/CI humain médiatisé par la nanorobotique neuronale pourrait permettre aux individus d’accéder instantanément à toutes les connaissances humaines cumulatives disponibles dans le cloud, tout en améliorant considérablement les capacités d’apprentissage et l’intelligence humaines », déclare l’auteur principal, le Dr Nuno Martins.

La technologie B/CI pourrait également nous permettre de créer un futur « supercerveau mondial » qui connecterait des réseaux de cerveaux humains individuels et d’IA pour permettre la pensée collective.

« Bien qu’il ne soit pas encore particulièrement sophistiqué, un système humain expérimental « BrainNet » a déjà été testé, permettant un échange d’informations basé sur la pensée via le cloud entre les cerveaux individuels « , explique Martins. « Il a utilisé des signaux électriques enregistrés à travers le crâne des » expéditeurs « et une stimulation magnétique à travers le crâne des » récepteurs « , permettant d’effectuer des tâches coopératives.

« Avec l’avancée de la nanorobotique neuronale, nous envisageons la création future de » supercerveaux « qui peuvent exploiter les pensées et le pouvoir de réflexion d’un nombre illimité d’humains et de machines en temps réel. Cette cognition partagée pourrait révolutionner la démocratie, renforcer l’empathie et, finalement, unir des cultures diverses. groupes dans une société véritablement mondiale ».

Quand pouvons-nous nous connecter ?

Selon les estimations du groupe, même les supercalculateurs existants ont des vitesses de traitement capables de gérer les volumes de données neuronales nécessaires pour B/CI – et ils deviennent de plus en plus rapides.

Au contraire, le transfert de données neuronales vers et depuis des superordinateurs dans le cloud est susceptible d’être le goulot d’étranglement ultime du développement B/CI.

« Ce défi consiste non seulement à trouver la bande passante pour la transmission globale des données », prévient Martins, « mais également à permettre l’échange de données avec les neurones via de minuscules dispositifs intégrés profondément dans le cerveau« .

Une solution proposée par les auteurs est l’utilisation de « nanoparticules magnétoélectriques » pour amplifier efficacement la communication entre les neurones et le cloud.

« Ces nanoparticules ont déjà été utilisées chez des souris vivantes pour coupler des champs magnétiques externes à des champs électriques neuronaux, c’est-à-dire pour détecter et amplifier localement ces signaux magnétiques et leur permettre ainsi de modifier l’activité électrique des neurones », explique Martins. « Cela pourrait aussi fonctionner en sens inverse : les signaux électriques produits par les neurones et les nanorobots pourraient être amplifiés via des nanoparticules magnétoélectriques, pour permettre leur détection à l’extérieur du crâne. »

Faire entrer ces nanoparticules – et ces nanorobots – en toute sécurité dans le cerveau via la circulation, serait peut-être le plus grand défi de tous en Brain/CIoud. https://www.sciencedaily.com/releases/2019/04/190412094736.htm

CONNECTER VOTRE CERVEAU AU CLOUD (BCI) Peter H Diamandis

18 décembre 2022

Êtes-vous prêt à connecter votre cerveau au cloud ?

Le technologue et futuriste Ray Kurzweil prédit qu’au début des années 2030, nous parviendrons à mettre en réseau le néocortex humain avec le cloud via des connexions à haut débit.

Les implications à court terme signifient que les personnes souffrant de troubles neurologiques tels que les lésions de la moelle épinière, l’épilepsie, la perte de vision et la perte auditive peuvent finalement restaurer les fonctions sensorielles et motrices.

Les implications à plus long terme sortent des pages de la science-fiction : être capable de « penser et Google », connecter vos sens et vos actions à un avatar robotique, vous connecter de manière empathique avec d’autres humains et acquérir une intelligence surhumaine, pour n’en nommer que quelques-uns.

Des entreprises comme Neuralink (célèbre fondée par Elon Musk), Paradromics et Blackrock Neurotech utilisent des fils à l’échelle du micron qui sont insérés dans des zones du cerveau qui contrôlent les mouvements et perçoivent les sens. D’autres comme Kernel construisent la prochaine génération de systèmes de mesure du cerveau en utilisant des capteurs portables qui offrent des signaux neuronaux de haute qualité et une couverture complète de la tête.

Le domaine est généralement connu sous le nom d’interface cerveau-ordinateur ou BCI . Cette métatendance est rendue possible grâce à la convergence des sciences des matériaux, du calcul, de l’apprentissage automatique et de la robotique.

Dans le blog d’aujourd’hui, je vais discuter des implications de la technologie, un bref historique de la technologie BCI et les derniers développements de certaines des principales sociétés BCI.

UTILISATIONS ET IMPLICATIONS DE LA BCI

Les implications des BCI à large bande passante sont multiples et importantes. Peut-être que la meilleure façon d’y penser est en termes de calendrier : à court terme et à long terme.

Implications à court terme

Voici 2 exemples des applications les plus immédiates et les plus évidentes des BCI :

#1. Un patient victime d’un AVC utilise un BCI pour écrire.

#2. Des patients paralysés peuvent désormais « taper » sur un iPhone.

Implications à long terme

Au-delà des implications médicales immédiates, il y a deux implications proposées à plus long terme qui méritent d’être notées : la capacité de la technologie BCI à augmenter la capacité cognitive des individus, et comment la technologie aidera à augmenter les humains par rapport aux capacités de l’IA.

#1. Augmenter l’intelligence humaine : et si vous pouviez « penser et Google » ? Comment votre intelligence changerait-elle si vous pouviez vous souvenir de tout ?

Imaginez que vous connectiez votre esprit au cloud, avec l’intégralité des connaissances humaines accessible en un instant. Avec cette capacité, quels types d’innovations, de solutions et de théories nouvelles et profondes émergeront ? Quelles nouvelles entreprises allons-nous créer ?

Imaginez maintenant que des milliards de personnes ont cette capacité.

Pour les entreprises, les pays ou les particuliers, il n’y a rien de plus précieux que l’utilisation intelligente de votre équipe.

Et si nous pouvions interconnecter tous nos esprits ?

Imaginez une société future dans laquelle les communautés (ou la totalité de l’humanité) sont connectées les unes aux autres par des BCI à haut débit, permettant un partage étendu des sentiments, des souvenirs et des pensées. Relier 8 milliards d’esprits via le cloud pourrait nous aider à atteindre un état d’intelligence humaine transformatrice, ouvrant la voie à ce qui pourrait être la période de paix et de collaboration la plus historique de l’histoire. C’est un concept appelé la « Méta-Intelligence » dont j’écris dans mon livre L’avenir est plus rapide que vous ne le pensez . Fou vous pourriez dire, mais n’oubliez pas que chacun de nous « humains » est composé de 40 billions de cellules humaines individuelles, chacune vivant par elle-même, connectée et collaborant pour vous créer.

#2. La promesse des humains augmentés : pour ceux qui soutiennent que l’IA est dangereuse et qui s’inquiètent de la technologie qui domine l’humanité (le scénario Terminator ), ils devraient être rassurés par l’idée que ce n’est peut-être pas « l’IA contre les humains », mais plutôt « l’IA » contre les humains augmentés .

Il s’agit de la fusion de l’IA et de la collaboration homme-machine grâce à la technologie BCI qui permettra à l’humanité de progresser et d’évoluer vers le niveau supérieur.

Bien que cela ressemble à de la science-fiction, cela se produit. En fait, nous avons déjà externalisé une grande partie de notre mémoire, de notre base de connaissances et de nos capacités sur nos smartphones. Ils sont toujours à portée de main, et bien qu’ils ne soient pas en vous , ils font partie intégrante de vous.

Nous pouvons voir les avantages de la collaboration homme-machine en regardant les échecs.

Les échecs ont été l’un des premiers domaines dans lesquels les ordinateurs ont surpassé les humains, et les IA continuent de s’améliorer.

Mais dans le domaine des échecs avancés, également appelés «échecs cyborg», où les humains et l’IA s’associent et s’affrontent en équipe, plusieurs matchs ont montré qu’une équipe humaine-IA est supérieure à un moteur d’échecs IA seul.

Extrait du site de Peter H Diamandis

Qui est Peter Diamandis?

Peter H. Diamandis (né le 20 mai 1961 à New York) est un ingénieur, médecin et entrepreneur gréco-américain 1.

Il est le fondateur et président de la Fondation X Prize, et cofondateur et président exécutif de la Singularity University. Il est l’ancien PDG et cofondateur de Zero Gravity Corporation, cofondateur et vice président de Space Adventures Ltd., fondateur et président de Rocket Racing League, cofondateur d’International Space University, cofondateur de Planetary Resources, fondateur Students for the Exploration and Development of Space, et vice-président & cofondateur de Human Longevity, Inc2.

Il est engagé dans le mouvement transhumaniste3. Il participe à la quatrième conférence internationale au Vatican « Unite to Cure »4 qui a pour but de mettre en place une conversation sur l’avenir de la médecine5.

[AJOUT]Certains de nos articles devenus incontournables dans un contexte de volonté politique de transhumanisation de l’humanité

Dans cette étude, nous avons synthétisé du graphène quantique dopé N points (NGQD) pour la transfection de divers gènes, y compris les acides ribonucléiques messagers (ARNm) et les acides désoxyribonucléiques plasmidiques (ADNp). https://lilianeheldkhawam.com/2021/12/12/modifier-le-genome-humain-et-potentiellement-le-telecommander-par-des-dots-quantiques-de-graphene/