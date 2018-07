TTIP: des mini-accords transatlantiques pour une mise en place discrète. LHK

Entre les problèmes de sciatique et de potentiel système de sécurité parallèle en France, le nouveau monde se met en place sans opposition, si ce n’est celle d’un petit nombre d’activistes.

Mais voilà, dans le nouveau monde, ce que pensent les citoyens ne doit pas troubler le business. Ceci pour dire que leur avis n’a pas de poids, et que les processus se mettent en place par petits bouts.

Le but fixé et affiché de chaque côté de l’Atlantique est de fusionner le marché nord-américain avec l’européen et de créer un marché transatlantique unique.

Ceci est en train de se faire, et ceci se fera!

M Juncker , en tant que président de la Commission européenne, est responsable du marché européen et a le mandat de représenter les Etats membres de l’UE dans le cadre des négociations transatlantiques.

La rencontre entre MM Tump et Juncker s’est si bien passée qu’il fut convenu que les européens mangeraient plus de soja américain.

Est-il OGM?

L’histoire ne le dit pas, mais la probabilité est grande que cela soit le cas. En tout cas, l’esprit du TTIP le voudrait….

LHK

Pour rappel: