Suisse: L’économie serait-elle en train de vaciller? LHK

La Suisse, citée en exemple pour son miracle économique commence à ne plus donner le change…

Les messages anesthésiants des spin doctors ne suffisent plus…. Les mauvaises nouvelles se multiplient avec des faillites en pagaille, des commerces sinistrés, des centaines de milliers de mètres carrés commerciaux vacants juste en région genevoise, la Radio télévision suisse licencie, etc., etc., etc.

Voici un témoignage d’un collaborateur de la mythique Nestlé. On découvre dans ce reportage qui relaie la suppression de centaines d’emplois, comment le chantage est utilisé pour obtenir des collaborateurs d’accepter un emploi du temps qui met une croix sur les week-ends et la vie de famille.

Il est à craindre que la sinistrose s’amplifie pour la simple et bonne raison que la politique économique fortement soumise à la politique monétaire a été sous-traitée à une organisation qui se soucie plus de la corporation financière et monétaire internationale que des besoins de la population dont elle porte le nom.

La BNS poursuit sa politique mortifère que nous dénonçons depuis 2011.

A relever le commentaire du Conseiller fédéral en charge des Finances qui s’inquiétait il y a peu dans un journal alémanique du bilan de la BNS dont voici la traduction:

Ueli Maurer: le bilan de la BNS atteint « la limite du supportable » Cela arrive rarement. D’après un rapport, le ministre des Finances s’est exprimé sur les affaires de la Banque nationale. Le conseiller fédéral Ueli Maurer demande une réduction du bilan de la Banque nationale suisse (BNS). Lors d’une réunion à Vienne avec le ministre autrichien des Finances, Hartwig Löger, il a qualifié l’expansion du bilan de la BNS « d’à la limite du supportable », d’après l’agence de presse APA. Ueli Maurer s’est dit satisfait, ce vendredi, de l’évolution du taux de change de l’euro avec le franc. « Pour le moment, les taux de change avec l’euro ne sont pas un problème », a-t-il déclaré après la réunion ministérielle. « Le franc suisse s’est normalisé par rapport à l’euro ». Néanmoins, Maurer voit un besoin d’action concernant la valeur du bilan de la BNS: « Il serait bon de pouvoir un peu le réduire à l’avenir », a-t-il annoncé. L’article original en allemand peut-être lu, par exemple, sur le site du TagesAnzeiger.

Il est à craindre que nous ne soyons qu’au tout début d’un effondrement économique généralisé…

Avec mes souhaits sincères de m’être trompée…

LHK

Genève et Neuchâtel particulièrement touchés par les faillites. Bilan Par AWP Le nombre de faillites d’entreprises en Suisse a augmenté de 6% sur les cinq premiers mois de l’année, par rapport à période correspondante de 2017.