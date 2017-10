Les coulisses secrètes de l’Europe vues par Yannis Varoufakis.

L’ancien ministre des Finances du gouvernement Tsipras en Grèce publie un livre choc sur les coulisses de l’Europe. Et réserve une critique acerbe à son ancien homologue français.

Entre Yanis Varoufakis et Michel Sapin, les relations n’ont jamais été faciles. Rapidement après l’arrivée au pouvoir de Syriza début 2015, le ministre des Finances grec a reproché à son homologue français de toujours se ranger du côté de l’Allemand Wolfgang Schäuble au sein de l’Eurogroupe, alors qu’il souhaitait renégocier les rapports entre son pays et l’Union européenne. Michel Sapin, alors ministre de François Hollande, avait répliqué en juillet 2015 que l’économiste, aujourd’hui chef de file du mouvement DiEM25, avait « de la gueule », mais qu’il n’était « pas forcément un fin politique ».

Dans cette controverse, Yanis Varoufakis porte un nouveau coup d’estoc à Michel Sapin, dont il ne se relèvera sans doute pas. Dans son nouveau livre, Conversations entre adultes (éd. Les Liens qui Libèrent), passionnant récit des coulisses des négociations menées par Varoufakis pour réorienter l’Europe et sortir la Grèce de la crise de la dette, il lui réserve des mots particulièrement acrimonieux.

En janvier 2015, lors de leur première rencontre, Varoufakis raconte que Michel Sapin accueille d’abord chaleureusement son plan pour restructurer la dette, dans son bureau :

Mais, lors de la conférence de presse qui suit, le ministre français change complètement de braquet :

«Abandonnant la jovialité et la camaraderie, il est passé à une rudesse qui rappelait l’autre côté du Rhin : la Grèce avait un certain nombre d’obligations vis-à-vis de ses créanciers et le nouveau gouvernement devait les honorer ; il fallait accepter la discipline et envisager la flexibilité exclusivement dans le cadre des accords signés.»