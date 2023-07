Une techno-religion qui menace l’humain. Apocalypse 4.0

Le transhumanisme a été validé par les plus hautes autorités politiques occidentales.

Je voudrais revenir sur la vision du père jésuite Pierre Teilhard de Chardin pour la simple et bonne raison que selon mes travaux, c’est elle qui représente la métaphysique du Nouveau Monde. Or, nous ne pouvons rien faire si nous ne nous saisissons pas d’un problème à sa racine.

Nous devons comprendre la philosophie teilhardienne récupérée par la Silicon Valley, ainsi que par les élites de tous bords. Mettre des mots pour désamorcer autant que possible pourrait permettre de désamorcer la bombe civilisationnelle qui nous accable.

Sous l’appellation Apocalypse 4.0 (onglet en construction), le prophète du cyberespace (Teilhard donc) va occuper une place prépondérante tant il a influencé, les Huxley, Musk ou Kurzweil, et de bien d’autres… https://www.linkedin.com/pulse/jesuit-priest-singularity-prophet-elon-musk-jaime-rodriguez-ramos/.

Or, je me rends bien compte que le concept est complexe et qu’il faut le rendre accessible au plus grand nombre… Exercice très compliqué tant le projet est hautement complexe!

En 2013, le London Telegraph avait réalisé une série d’interviews sur la signification de Pâques. Selon William Ockham, l’une des interviews les plus intéressantes a été celle de Delia Smith, qui a selon lui résumé avec éloquence la vision du monde de Teilhard.

Voilà pourquoi je reprends l’article de Delia Smith, une femme qui appartient à l’élite britannique, qui décrit avec des mots simples sa compréhension de la pensée de Teilhard, qu’elle a adoptée.

Je relèverai en gras les mots-clés qui sont autant d’éléments fondateurs de la pensée teilhardienne, ainsi que de celle de ses « disciples ».

Il est utile de rappeler ici ce que nous relevions dans nos précédentes publications, à savoir que c’est Pierre Teilhard de Chardin qui a introduit le premier le principe du transhumanisme. Cette paternité est attribué à tort à l’eugéniste Julian Huxley, frère de Aldous et fondateur de l’UNESCO.

Ceux qui suivent ce site depuis de nombreuses années savent que nous nous intéressons à cette thématique appelée aussi NBIC, soit la convergence de 4 Technologies qui sont la Nanotechnologie, la Biotechnologie, les Sciences cognitives, et les Technologies de Communication et d’information. Autant de technologies abondamment abordées dans le cadre du vaccin nanotechnologique anti Covid-19.

Le mot convergence est ainsi un point de croisement entre le transhumanisme et la vision teilhardienne…

Or, le transhumanisme est la partie à peine perceptible de la religion du Nouveau Monde. Il est donc cruciale d’en comprendre la pensée référente qui n’est certainement pas athée! Dans un article, l’auteur se demande si Le transhumanisme est une idée chrétienne devenue folle ?

La question est légitime au vu de notre article sur Humanity 2.0. D’ailleurs, je vous invite à faire l’exercice suivant qui consiste à repérer l’emplacement des antennes GSM 5G. En Suisse, vous en trouverez un grand nombre dans les clochers des églises de tous bords.

Et pour confirmer l’apostasie de l’église, je vous invite à découvrir l’infâme spectacle qui s’est tenu au sein de la Cathédrale de Lausanne!

Je répondrai à ces questionnements que le message chrétien n’a rien à voir avec ce qui relève d’un mélange entre le panthéisme et la gnose. Il ne suffit pas de se présenter en tant que chrétien pour que cela soit vrai.

La techno-religion du Nouveau Monde est clairement satanique, et d’ailleurs ses promoteurs ne s’en cachent pas. Quant au père Teilhard de Chardin, ce n’est certainement pas à nous de juger de sa croyance et de sa foi. J’aurais envie de dire que ce n’est même pas notre problème et cela ne m’intéresse tout simplement pas. Nous nous bornons à étudier le débordement de sa philosophie sur nos vies et sur la vie de la planète elle-même…

Je laisse la place au texte de Delia Smith, écrit en 2013, une méthodisme convertie au catholicisme… Elle se réfère dans son texte au London 2012, la fameuse cérémonie qui a fait couler beaucoup d’encre sur les réseaux sociaux.

Bonne lecture.

LHK

Delia Smith : « Ma foi est mon feu intérieur et inspire tout ce que je fais »- 2013

Cette Pâques, dans une réflexion profondément personnelle, Delia Smith explique pour la première fois sa croyance en Dieu et comment elle l’a soutenue et guidée tout au long de la vie. De Delia Smith 29 mars 2013 • 18h13

« La chose, je crois, qui sous-tend toute sorte de convergence, c’est l’amour, qui est, si vous voulez, la fin de l’histoire« , déclare Delia Crédit : Photo : REX FEATURES

Lorsqu’on m’a demandé, ceci étant Pâques, de partager avec les lecteurs du Telegraph quelque chose de ma croyance en Dieu, ma réaction a été comme celle de Moïse lorsqu’on lui a dit de parler au puissant Pharaon : « Désolé, je ne suis pas assez éloquente ! » A cette occasion, la réponse de Dieu a été, OK, prenez Aaron, laissez-le parler. Donc, m’inspirant de cela, je vais commencer par laisser quelqu’un de bien plus éloquent que moi lancer les choses.

« Pour ceux qui ne le connaissent que de l’extérieur, le christianisme semble désespérément complexe. En réalité, pris dans ses grandes lignes, il contient une solution au monde extrêmement simple et étonnamment audacieuse.

« Au centre, si criante qu’elle en est déconcertante, l’affirmation sans compromis d’un Dieu personnel : Dieu providence, dirigeant l’univers avec une sollicitude aimante et vigilante ; et Dieu le révélateur, se communiquant à l’homme au niveau et par les voies de l’intelligence.

Ces mots décrivent absolument ce que je crois. Ils sont tirés d’un livre intitulé Le Phénomène Humain, écrit par un prêtre jésuite français appelé Teilhard de Chardin. Dans une récente enquête des éditeurs HarperCollins, il est arrivé en tête d’une liste des 100 meilleurs livres spirituels publiés au 20e siècle. Mais Teilhard, en plus d’être prêtre, était aussi un scientifique spécialisé en paléontologie.

Il a vécu pendant la première moitié du siècle dernier. Il était alors très en avance sur son temps, et bien que ses livres soient difficiles à trouver maintenant, et assez difficiles à lire, il est sans aucun doute un colosse en termes de sa contribution à la fois à la religion et à la science, qui sont des sujets si pertinents pour aujourd’hui. J’ai acheté la plupart de ses livres dans les années 60 et j’ai toujours ce riche trésor de pensées et d’idées stimulantes.

Je connais très peu la science ou la théologie, mais depuis que je suis petite, j’ai toujours cru en Dieu. C’est parce que, étant couché trop tôt, j’ai développé ce qui est naturel à toute vie humaine – et c’est le temps de réflexion, d’être immobile et silencieux, qui nous amène toujours au niveau plus profond des choses. Il en est résulté une soif de connaître Dieu et de chercher un sens et un but à la vie humaine. Tout ce que je peux dire maintenant, c’est que plus vous cherchez, plus vous trouvez. Et quel riche héritage il y a à apprendre – des siècles d’autres personnes ayant réfléchi et recherché le sens et la vérité.

Permettez-moi de souligner ici que je n’ai jamais eu d’expérience religieuse « d’un autre monde ». Je dirais que je suis assez terre à terre. Mais ce que j’expérimente est tout autour de moi, dans la simple existence quotidienne, dans les merveilles de la création et la beauté de la vie humaine. De sorte qu’il y a maintenant une certitude tranquille et paisible à propos de tout cela, et c’est aussi naturel pour moi que d’inspirer et d’expirer. La croyance a-t-elle fait de moi une meilleure personne ? Pas en aucune façon forme ou forme. J’ai les mêmes fragilités et faiblesses que nous avons tous et, comme nous tous, j’aimerais ne pas en avoir.

Alors, quelle est la somme totale de ce que je crois ? Je crois qu’il y a un Dieu créateur : un Dieu qui a créé l’univers et la vie humaine au centre de celui-ci. Homo sapiens était différent de ses ancêtres en ce sens qu’il développait un cerveau plus gros. Avec cela est venue la conscience de soi : nous étions capables de réfléchir et de devenir des êtres pensants.

Donc plus de parties du corps évolutives comme les becs et les museaux pour chasser et survivre. Au lieu de cela, nous avons travaillé sur la façon de fabriquer des outils et ainsi de suite. Cela signifiait que nous pouvions participer au contrôle de l’univers en développement et devenir en quelque sorte des co-créateurs . Quel programme ! Pour y croire, il faut avoir de l’imagination. Alors, imaginons Dieu qui a créé l’univers en disant, OK les gars, retroussez vos manches, c’est à vous, allez en faire quelque chose et trouvez l’accomplissement. Pendant ce temps, je « dirige avec un soin attentif et affectueux ».

Maintenant, il faut un peu plus d’imagination. Essayez de penser à un père aimant qui est épris de son petit fils, voulant le soutenir, le soutenir et l’aider à mener une vie épanouie. Voilà. Dieu s’insère dans l’humanité pour être avec nous dans une sorte d’union créatrice, afin que nous puissions réaliser ce pour quoi nous avons été créés, à savoir l’amour.

L’amour signifie l’ union totale les uns avec les autres et avec Dieu.

L’amour est plus fort que la mort et l’amour vainc la mort.

Alors, où en sommes-nous maintenant dans l’ordre des choses ? Pas encore tout à fait là, il faut l’admettre. Selon Teilhard, l’espèce humaine connaîtra ce qu’il appelle une évolution convergente. Mon interprétation personnelle de cela est que nous sommes au bord d’une nouvelle phase du développement humain. Étant donné que les civilisations ont achevé leur phase migratoire et que la planète entière est en quelque sorte entièrement occupée et opérationnelle, cette convergence montre des signes d’émergence.

Nous parlons déjà d’être un village planétaire, et même imparfaitement, nous avons des nations « unies » et un marché « commun ». Teilhard a été une source d’inspiration pour l’ancien secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan, et un scientifique contemporain l’a décrit comme « un prophète d’Internet« , car il a vu il y a toutes ces années comment l’évolution de l’ère technologique allait affirmer sa vision.

Cela a peut-être été exprimé plus simplement par John Lennon dans sa chanson poétique, Imagine. Il nous est demandé d’imaginer « une fraternité humaine » dans laquelle le monde ne ferait qu’un . Sur le plan personnel, je ne pouvais m’empêcher de penser que pendant que les Jeux olympiques se déroulaient, nous assistions, brièvement, à une apparition de personnes liées plus étroitement les unes aux autres.

La chose, je crois, qui sous-tend toute sorte de convergence est l’amour, qui est, si vous voulez, la fin de l’histoire. Et l’amour, dans la tradition mystique à travers les siècles et certainement dans tout l’enseignement de Teilhard, est représenté par le feu. Ça couve, ça fait des étincelles, ça flambe et ça se propage, enflammant tout sur son passage. Nous possédons tous des degrés de ce feu intérieur, qui propulse l’esprit humain et est le courant sous-jacent de tout effort humain.

Cette vision de la façon dont nous évolue rons vers une meilleure compréhension de ce que signifie vraiment l’amour – et comment nous atteindrons un point d’union les uns avec les autres et avec Dieu – a été remarquablement et visuellement diffusée dans le monde entier sur nos écrans de télévision lors de la cérémonie d’ouverture de les jeux olympiques. Chaque nation arrivait avec un petit pétale de cuivre contenant une lampe à gaz, qui était ensuite placée à côté de celles des autres nations afin que toutes soient réunies en cercles concentriques.

La flamme olympique est arrivée et a été distribuée par sept porteurs de flammes, qui ont ensuite allumé chaque lampe des pétales extérieurs. Les flammes se sont propagées au reste des pétales. Quand ils furent tous allumés, ils commencèrent à s’élever lentement jusqu’à une grande hauteur, atteignant finalement un centre non éclairé dans lequel ils éclatèrent tous en un immense cercle de flammes ardentes.

Je terminerai comme j’ai commencé – par les mots d’un plus éloquent que moi, Teilhard de Chardin :

« Théoriquement, cette transformation de l’amour est tout à fait possible. Ce qui paralyse la vie, c’est de ne pas croire et de ne pas oser. Un jour viendra où, après avoir exploité l’espace, les vents, les marées et la gravitation, nous exploiterons pour Dieu les énergies de l’amour. Et, ce jour-là, pour la seconde fois dans l’histoire du monde, nous aurons découvert le feu. »

Source: https://www.telegraph.co.uk/news/religion/9961482/Delia-Smith-My-faith-is-my-inner-fire-and-inspires-all-I-do.html

La cérémonie de London 2012, c’est aussi ceci:

… largement commentée par les fact-checkers: