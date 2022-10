Une énorme éruption solaire est-elle la cause du gigantesque blackout bangladais?

» Les éruptions solaires sont de puissantes explosions d’énergie. Les éruptions et les éruptions solaires peuvent avoir un impact sur les communications radio, les réseaux électriques, les signaux de navigation et présenter des risques pour les engins spatiaux et les astronautes.

Cette éruption est classée X1.

La classe X désigne les éruptions les plus intenses, tandis que le nombre fournit plus d’informations sur sa force . »