L’embargo, une guerre économique induite par des privés?

Le responsable de la coordination de l’embargo contre la Russie est membre de l’équipe d’investissements de la Albright Capital. https://www.ejiltalk.org/author/jobrien/

Le responsable US de la coordination des sanctions contre la Russie est aussi vice-president de cette société… https://www.albrightstonebridge.com/

Au vu des souffrances que l’embargo sur les hydrocarbures russes infligent aux citoyens, il m’a semblé utile de s’intéresser aux responsables desdites sanctions. Il se trouve même que ces personnes ont la possibilité de trier les activités concernées. Souvenez-vous de l’embargo contre l’Irak avec les échanges Pétrole contre nourriture qui avaient eu lieu à l’époque.

Le scandale de Pétrole contre nourriture fut d’autant plus choquant qu’il impliquait des personnes supposées être au-dessus de tout soupçon! Il s’est avéré qu’un important réseau d’influence international était concerné par cette corruption. Il s’étendait en France, en Russie, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Italie, en Australie, en Inde, et au sein même des rouages de l’ONU, en les personnes de la femme de Boutros Boutros-Ghali et le successeur de Kofi Annan. (Wikipédia)

En janvier 2004, un journal de Bagdad publie une liste de 270 personnes impliquées, dont 21 Français (entre autres Charles Pasqua, l’ambassadeur de France auprès de l’ONU Jean-Bernard Mérimée, Serge Boidevaix, le biographe de Saddam Hussein Charles Saint-Prot et Gilles Munier). Cette dénonciation est le point de départ de l’Affaire Pétrole contre nourriture. Wikipédia

Le fait de poser et de gérer un embargo offre donc des possibilités d’enrichissement frauduleuses insoupçonnées et inimaginables pour le commun des mortels.

Cette analyse d’il y a 6 mois est précieuse pour comprendre à quel point les mesures prises contre la Russie sont dirigées contre les populations occidentales sur fond de volonté de se débarrasser de concurrents et donc pour certains une volonté de conquérir de nouveaux marchés.

Deux mondes se côtoient. Celui des Etats est agonisant

Deux mondes se superposent. Celui de la télé de grand-papa et celui de la supra-élite. Soutenu par des médias narrateurs à orientation hollywoodienne, le premier sert à maintenir les gens dans l’illusion d’un monde segmenté autour d’Etats, de gouvernements, de partis politiques, de religions, etc. Ce monde là est animé par des comédiens facilement interchangeables. Ils ont pour objectif de tenir les populations en haleine et de les occuper avec des sujets futiles, inutiles mais polémiques à souhait.

Un exemple parmi bien d’autres s’est passé en Finlande avec pour actrice en chef la « première » ministre Sanna Marin. Cette femme politique de 36 ans a pour particularité d’être la plus jeune femme à occuper ce genre de poste. Il se trouve qu’elle est une disciple de Klaus Schwab. Donc politiquement inatteignable.

Une vidéo prise à une soirée va révéler certaines moeurs de la jeune femme, pour le moins, non conventionnels. Le scandale, attisé par les médias, aura vite fait de cliver la société finlandaise. Brouhaha, émotions, larmes… Finalement, la jeune femme passera pour une victime et ses moeurs seront banalisés puisqu’elle gardera son poste. Pendant ce temps, le prix du pétrole flambe, les pénuries en tous genres se multiplient et les bruits de bottes se font entendre… Autant de sujets occultés par la vie nocturne de madame.

Un autre exemple pourrait être ce scandale hautement médiatisé sur le Net qui avait frappé il y a quelque temps la femme du président Macron, la faisant passer pour une transgenre. Pareil, beaucoup de bruits, mais finalement aucun procès en diffamation ne semble avoir été mené, et le grand public garde dans sa tête la possibilité qu’un transsexuel est la première dame du pays. Vrai ou faux? Peu importe. On s’habitue à des sujets qui auraient il y a quelque temps forcer un président à la démission

Ces deux exemples pour montrer que finalement même si l’image de ces « dirigeants » d’Etat est attaquée de toutes parts, ils servent à faire avancer une révolution au niveau des moeurs de la société, et dans la foulée, cela jette l’opprobre sur l’Etat en tant qu’institution publique. Les LGBTQ jubilent.

Le perron de l’Elysée investi par des danseurs non conventionnels.

Bref, les dirigeants politiques sont de plus en plus des vecteurs de scandales, et de polémiques qui assument en vous regardant droit dans les yeux une gestion pitoyable de l’espace public qui leur a été confié.

L’Etat public est au mieux agonisant et au pire déjà mort.

Ces petits exemples reflètent ce que nombre d’analystes refuse de voir, à savoir que le monde organisé par des Etats n’est plus une réalité, mais une image théorique entretenue par l’industrie des divertissements.

« Il n’existe qu’un seul monde connecté par un réseau complexe de relations d’échanges économiques « une économie monde » fondé sur l’accumulation du capital par les agents en concurrence (d’abord les Etats puis d’autres acteurs progressivement)». Cet ensemble d’entrelacs, de réseaux et de connexions constitue le « système-monde ». Emmanuel Wallerstein, sociologue américain

« Nous vivons dans un monde global, mais les écoles et les livres ne nous racontent toujours que des histoires de “paroisse” sur un pays ou sur une culture particulière. La réalité est qu’il n’y a pas un seul pays indépendant dans le monde. Notre planète est toujours divisée en deux cents pays différents, mais ils dépendent tous de forces économiques, politiques et culturelles, qui sont, elles, globales. ». Yuval Noah Harari https://lilianeheldkhawam.com/2016/03/30/la-reorganisation-du-monde-confirmee-par-deux-entretiens-liliane-held-khawam/

« J’essaie de regarder le monde avec une perspective plus large. Ce, à quoi nous assistons, c’est la transition d’un monde ancien vers un monde nouveau. C’est la fin des territoires et de leur conquête. (…) Le problème est qu’à ce stade, nous ne sommes pas totalement sortis du monde ancien et nous ne sommes pas complètement entrés dans le monde nouveau » Shimon Pérès, Président Israël https://lilianeheldkhawam.com/2016/03/30/la-reorganisation-du-monde-confirmee-par-deux-entretiens-liliane-held-khawam/

Un monde unique, un citoyen sous surveillance

L’organisation de la planète a déjà muté en une structure unique géante, inspirée de la firme-réseau. Selon notre analyse, elle serait construite par la mise en réseaux complexes d’innombrables entités autonomes privées ou privatisés, caractérisés par des interactions d’une densité incroyable formant en définitive une toile gigantesque.

La mécanique hautement complexe du Nouveau Monde est fabriquée depuis de nombreuses décennies par une corporation qui brille par sa capacité à avaler les Etats que ses membres représentent. Il s’agit du rassemblement des « Gouverneurs » des banques centrales qui n’ont que faire des Droits et Libertés des citoyens. Actuellement, ils ont dans leur viseur la suppression du cash qui ouvrira la porte au crédit social à la chinoise.

Ce sont eux qui globalisent la planète par la monnaie et l’ingénierie financière totalement inaccessibles au commun des mortels. C’est aussi la Banque populaire de Chine qui a introduit le Crédit social, en 2006, s’inspirant pour cela des secteurs banques et assurances américaines et européennes. Elle l’a fait avec le secteur privé. https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_cr%C3%A9dit_social

Le Nouveau Monde est la résultante d’un entrelacs d’interactions de divers secteurs et de divers niveaux de responsabilités. Tout s’entremêle et s’entrechoque. De même que les normes ne s’appliquent pas de manière équivalente et équitable à tous les acteurs en présence.

L’exemple-type des arrangements à géométrie variable est celui des betteraves sucrières. Alors que les néonicotinoïdes ont été interdits, car détruisent les abeilles, elles ont été réintroduites dans le cadre de l’intensification de la culture des betteraves sucrières. Et ce n’est pas pour sécuriser l’offre du sucre à prix réduits. La betterave sucrière est un ingrédient indispensable à la fabrication de biocarburant.

Il en va de même de l’embargo à l’encontre de la Russie

En Suisse, en plein embargo supposé à l’encontre de la Russie, vous mangerez des filets de perches bien russes en lieu et place de ceux des lacs suisses. Eh bien voici un article venu d’outre-Atlantique qui confirme que la présence de perches russes dans les assiettes suisses n’est pas si exceptionnelle. Bien au contraire.

Exit l’époque où un Etat était encerclé avec interdiction d’entrée ou de sorties depuis son territoire. Non, tout comme durant le confinement on sélectionnait les activités qui avaient le droit de survivre, là aussi on choisit les secteurs qui sont mis sous embargo. Il se trouve que dans le cas de celui de la Russie, les produits sous embargo concordent avec ceux qui sont indispensables aux foyers. On parle de se chauffer, de s’éclairer et de manger du pain! Priorité donc à certains business…

D’ailleurs l’ambassadeur Jim O’Brien qui dirige le Bureau de coordination des sanctions du département d’État l’admet. « Lorsqu’on impose des sanctions, il faut veiller à ne pas perturber le commerce mondial. Notre travail consiste donc à réfléchir aux sanctions qui ont le plus d’impact tout en permettant au commerce mondial de fonctionner« . Manifestement les effets sur le budget des foyers et sur la sécurisation de leur approvisionnement en denrées de première nécessité n’ont pas été prises en compte dans l’équation.

M O’Brien a un pied dans le privé et un pied dans le public

Le responsable de la coordination des sanctions est un proche, voire une sorte d’héritier, de Mme Albright dans le cadre de sa restructuration de l’ancien bloc de l’Est tant au plan politique …

M O’Brien est un avocat et diplomate et surtout fut un proche de madame Albright. Il a été l’envoyé spécial du président pour les Balkans, responsable de la politique diplomatique, économique et de sécurité des États-Unis dans la région. .

En outre, M. O’Brien a agi à titre de directeur adjoint du Bureau de la planification des politiques du Département d’État et de conseiller principal auprès de l’ambassadrice des Nations Unies et secrétaire d’État Madeleine Albright.

À partir de ces positions, il a aidé à formuler les accords de Dayton de 1995, qui ont mis fin à la guerre en Bosnie ;

et guidé le soutien des États-Unis au Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie, qui a aidé à traduire en justice les personnes responsables de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité. https://en.wikipedia.org/wiki/James_C._O%27Brien

… que du business

A côté des activités publiques que tout le monde connait, Mme Albright étendait son action de au sein de la planète finance et des activités industrielles des entreprises. L’action de Mme Albright fut dans les faits protéiforme dont une facette politique ou une académique. Ce qui nous intéresse ici, c’est son action au sein du secteur privé de la haute finance. Elle a par exemple fondé un fonds d’investissement qui porte son nom ainsi que le très important groupe de conseils, le Albright Stonebridge group qui appartient au Dentons Global Advisors. Nous constatons aussi que Mme Albright a même oeuvré à remodeler la stratégie de l’OTAN.

Voici son CV mis à disposition par le World Economic Forum:

Et M O’Brien occupait des fonctions-clés dans ce domaine aussi.

Voici un petit récapitulatif qui montre comment tous les secteurs d’activités sont impactés par son action quand il porte sa casquette privée. https://www.atlanticcouncil.org/expert/james-obrien/

Récemment le groupe de Albright Stonebridge s’est enrichi de nouvelles personnalités. Ainsi cette annonce de 2017 au sujet de l’arrivée de Mme Nuland est très importante.

Victoria Nuland a été cheffe de cabinet du secrétaire d’État adjoint de la secrétaire d’État Madeleine Albright entre 1993 et 1996 — puis directrice adjointe du ministère pour l’ex-Union soviétique. Elle est ambassadrice permanente à l’OTAN entre 2000 et 2003, puis conseillère pour la politique étrangère du vice-président républicain Dick Cheney de 2003 à 2005. Elle est également envoyée spéciale d’Hillary Clinton pour les Forces armées américaines basées en Europe de février à juin 2010, puis porte-parole du secrétaire d’État des États-Unis de juillet 2010 à août 2013 et enfin secrétaire d’État assistante pour l’Europe et l’Eurasie de septembre 20131 à janvier 2017. Elle est responsable de l’Ukraine pour le département d’État à partir de 2014. Elle négocie des garanties de prêt à l’Ukraine et la livraison d’une aide militaire à l’armée ukrainienne. Avec le secrétaire d’État John Kerry et le secrétaire à la Défense Ashton Carter, elle est considérée comme l’un des principaux partisans de la livraison d’armes à l’Ukraine. Wikipédia

Des conflits d’intérêt en pagaille avec les citoyens pour victimes collatérales.

On voit ainsi que les conflits d’intérêt gangrènent l’espace public.

comment des personnages-clés agissent de manière transversale au niveau du globe et qui ont pu mettre en place des systèmes complexes qui lient les affaires, la production, la politique, les leviers militaires, la haute finance, etc. On doit comprendre cette complexité si on veut espérer arrêter de subir les évènements. Leurs actions ne connaissent aucune frontière de couleurs, de religion, de culture, d’idéologies, de religions, de monnaies, etc. Tout cela a d’ores et déjà été soigneusement atomisés depuis l’intérieur. Et pour les têtes dures à convictions nationalistes, les révolutions de couleurs, les attaques contre les monnaies nationales et autres guerres militaires ont fini le travail.

LHK