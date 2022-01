[MàJ]M Macron s’est trompé. Les non-vaccinés représentent plus de 25,88% de la population, soit plus que le résultat que les sondages lui créditent.

C’est la 1ère fois de l’histoire que l’inefficacité d’un médicament est reprochée à ceux qui ne l’ont pas pris! Dr Robert Malone, biologiste moléculaire américain, dont les publications ont mené au vaccin à ARN messager.

Monsieur le président de la France a dit qu’il ne considèrerait plus les 10% de non-vaccinés en tant que Français. Ils seront punis et n’auront plus le droit de participer à la vie sociale, ou culturelle.

Jusque-là le message, scandaleux tant tant sur le fond que sur la forme, est bien passé. C’est si vrai que celui-ci a fait l’effet d’une bombe dans une Assemblée nationale qui tente de débattre sur un sujet perdu d’avance, car imposé depuis le niveau supranational. Nous parlons du pass vaccinal.

Citoyens de 2ème classe

Voici un extrait du discours présidentiel parsemé de mots fleuris que nos collègues de Zerohedge ont rapporté:

Le président français Emmanuel Macron a déclaré à l’un des principaux journaux du pays qu’il ne considérait plus les non-vaccinés comme des citoyens français et que sa principale stratégie COVID-19 était de continuer à « les emmerder» : » jusqu’à ce qu’ils se soumettent à ses mandats COVID-19. La remarque de Macron, prononcée lors d’une interview avec le journal français Le Parisien, a divisé les politiciens français, et même le candidat du Parti communiste du pays remet en question les motivations de Macron. « Je ne veux pas emmerder les Français », a déclaré Macron mardi aux lecteurs du Parisien . « Les non-vaccinés, j’ai très envie de les emmerder. Et donc on va continuer de le faire, jusqu’au bout. C’est ça, la stratégie« Il a déclaré que les « pires ennemis » de la « démocratie » sont « les mensonges et la bêtise », puis a déclaré que son gouvernement « fait pression sur les non vaccinés en limitant, autant que possible, leur accès aux activités de la vie sociale ». Le gouvernement Macron affirme que 90 % de ses citoyens sont vaccinés. Il a promis de « réduire » cette minorité avec de nouvelles restrictions. https://www.zerohedge.com/political/french-president-views-unvaxxed-non-citizens-vows-piss-them?utm_source=&utm_medium=email&utm_campaign=396

Ces mots grossiers vous rappellent-ils quelque chose? Souvenez-vous de ce message de janvier 2021 lorsque la population française rechignait à se faire injecter un produit dont les composants en effrayaient plus d’un:

Au fond, rien de nouveau sous le soleil. Ou plutôt si, mais ce quelque chose serait passé inaperçu:

Le chiffre de 10% avancé par Emmanuel Macron est FAUX.

La sortie scandaleuse sur le fond comme sur la forme repose sur un chiffre faux.

D’abord, voici le nombre de vaccinés sur sol français

Ils sont 49,65 millions à avoir reçu 2 doses et à être considérés -pour l’instant- comme complètement vaccinés.

Il faut toutefois préciser qu’un nombre inconnu de personnes viennent de l’étranger se faire vacciner en France. J’en connais personnellement qui sont venus le faire du Liban ou de la Syrie. Même des Suisses ont traversé la frontière pour aller se prendre une injection de Johnson & Johnson …

Et puis, il y a les millions d’étrangers (réfugiés ou pas) non comptabilisés dans l’effectif global. La population recense les nationaux et les résidents étrangers établis durablement. Par conséquent, les visiteurs et autres réfugiés qui ont pris leur injection en France vont gonfler la population vaccinée, mais en réalité, ils ne sont pas des citoyens français au sens où l’entend M Macron.Du coup, si nous devions épurer les non-français qui se sont faits vacciner sur sol français, nous devrions avoir d’autres chiffres bien plus bas.

Bien que ce chiffre est surfait, nous allons faire comme si les 49, 65 millions répondaient aux exigences requises pour être un votant français.

Quid de la taille de la population composée de citoyens français?

Le parisien nous donne un effectif actualisé de la population française. Il y aurait aujourd’hui 66, 988 millions d’habitants.

Nous avons par conséquent 17’338’000 citoyens français non vaccinés . Cela fait au minimum 25.88% de non-vaccinés et non 10%, et ce malgré le fait que le chiffre des vaccinés est surfait car tous ne sont pas résidents inscrits.

Par conséquent, monsieur le président de la France veut enquiquiner un groupe de citoyens plus grand que les pourcentages qui lui sont crédités en vue des élections à venir par les instituts de sondage les plus optimistes:

Les non-vaccinés ne devraient donc pas se laisser intimider et démotiver par une com qui repose sur des chiffres faux.

LHK

AJOUT

Trend convergent avec la DREES qui affiche 22,8% de non-vaccinés à fin décembre 2021. Le chiffre de 10% est définitivement faux.

Et encore….

Je maintiens une fois de plus mes remarques sur le fait que ces chiffres sont surfaits du fait de la présence de personnes qui se font injecter le produit sans pour autant appartenir à la population d’habitants de référence. Typiquement le chiffre de réfugiés ne peut être comptabilisé dans la population globale alors qu’on leur demande très probablement le pass vaccinal dans les cantines et autres lieux d’hébergement.