La captation des ressources planétaires se poursuit sur fond de trans-humanisation.

La saoudienne Aramco a pu se faufiler dans ce tir groupé grâce à sa centralité planétaire en matière énergétique. L’Arabie saoudite est fortement présente dans la réorganisation de la planète. https://www.visualcapitalist.com/wp-content/uploads/2021/06/Biggest-Companies-in-the-World.html

Commentaire LHK: La capitalisation boursière menée par les entreprises de la BigTech anglosaxonne concentre les liquidités de la planète mises à disposition par nos caisses de pension /retraite, mais aussi par nos généreux banquiers centraux. Cela leur offre une position dominante largement confortée par des gouvernants, qui préfèrent leur donner les services publics quitte à pousser à la faillite les agents économiques locaux.

Des décisions politiques iniques qui donnent le sentiment que l’on navigue en eaux troubles entre trahison et corruption… https://www.rts.ch/info/suisse/12382658-berne-declenche-la-polemique-en-choisissant-des-partenaires-chinois-et-americains-pour-stocker-ses-donnees.html

Ce que la Suisse fait, les Etats du monde le font aussi, et sans surprise, grâce à cette position dominante mondiale, ces gens font un argent qui aurait inimaginable et inacceptable dans un marché régulé qui fonctionne normalement…

Facebook de son côté pointe à la 6ème place. Il symbolise à lui tout seul ce que j’ai appelé précédemment la machine informationnelle. Grâce à ses quelques milliards d’abonnés, il réussira le tour de force de plonger une partie d’entre eux dans un monde virtuel (ou monde parallèle) préparé par la haute finance.

Relevons le positionnement de Bill Gates en filigrane de ce classement. En effet, on retrouve à la 10ème place Berkshire Hathaway, dont la Fondation Gates est un des principaux actionnaires. Quant à Microsoft, l’autre visage des Gates caracole en 3ème position. Voilà pourquoi et comment M Gates se sent le droit de décider de la réorganisation sanitaire de la planète, voire de la transhumanisation de l’humanité, sans nous demander notre avis. Sa puissance monétaire (Berkshire est actionnaire de plusieurs banques primary dealers et donc créatrices de monnaie contre dettes publiques), son contrôle des plus grands groupes de la planète et le pouvoir politique que cela lui confère lui permettent de prétendre à décider de ce qui est bon pour chacun de nous, pour la nature (biosphère incluse), et pour la réorganisation de la planète.

Une poignée d’individus apparaissent comme ayant capté les richesses de la planète, et décident dans leur cuisine de l’avenir de la vie sur terre, car le point de convergence de ces bigTechs et de Berkshire Hahaway est la transhumanisation de l’humanité.

Les sociétés technologiques ont également surperformé et représentaient

255 milliards de dollars ou 31 % de toutes les distributions aux actionnaires par les 100 premiers, bien plus que tout autre secteur.

Apple a dépensé à lui seul 73 milliards de dollars en

rachats d’actions et 14 milliards de dollars en dividendes au cours de l’année civile 2020.

Les plus grandes entreprises du monde

Depuis le krach du COVID-19, les marchés boursiers mondiaux ont connu une forte reprise. Les 100 plus grandes entreprises du monde valaient un record de 31,7 billions de dollars au 31 mars 2021, en hausse de 48 % d’une année sur l’autre. À titre de comparaison, le PIB combiné des États-Unis et de la Chine était de 35 700 milliards de dollars en 2020.

Dans le graphique d’aujourd’hui, nous utilisons les données de PwC pour montrer les plus grandes entreprises du monde par capitalisation boursière, ainsi que les pays et les secteurs dont elles sont issues.

Le Top 100, Classé

PwC a classé les plus grandes sociétés cotées en bourse selon leur capitalisation boursière en dollars américains. Il convient également de noter que la classification sectorielle est basée sur le FTSE Russell Industry Classification Benchmark et que l’emplacement d’une entreprise est basé sur l’endroit où se trouve son siège social.

Rang Nom de la compagnie Emplacement Secteur Capitalisation boursière 1 APPLE INC États Unis La technologie 2,1 T$ 2 ARAMCO SAOUDITE Arabie Saoudite Énergie $1.9T 3 MICROSOFT CORP États Unis La technologie $1.8T 4 AMAZON.COM INC États Unis Consommation discrétionnaire 1,6 T$ 5 ALPHABET INC États Unis La technologie $1.4T 6 FACEBOOK INC États Unis La technologie 839 milliards de dollars 7 TENCENT Chine La technologie 753 milliards de dollars 8 TESLA INC États Unis Consommation discrétionnaire 641 milliards de dollars 9 GRP ALIBABA Chine Consommation discrétionnaire 615 G$ dix BERKSHIRE HATHAWAY États Unis Finances 588 milliards de dollars Remarque : Données au 31 mars 2021.

Au sein du classement, il y avait une grande disparité de valeur. Apple valait plus de 2 000 milliards de dollars , soit plus de 16 fois celui d’Anheuser-Busch (AB InBev), qui a pris la 100e place avec 128 milliards de dollars.

Au total, 59 sociétés avaient leur siège social aux États-Unis, représentant 65% de la capitalisation boursière totale du top 100. La Chine et ses régions étaient le deuxième emplacement le plus courant pour les sièges sociaux des entreprises, avec 14 entreprises sur la liste.

Risers et Fallers

Quels sont les changements notables des plus grandes entreprises du monde par rapport au classement de l’année dernière ?

La capitalisation boursière de Tesla a bondi de 565%, faisant temporairement d’ Elon Musk la personne la plus riche du monde. La plate-forme de livraison de nourriture Meituan et PayPal ont bénéficié de la popularité croissante du commerce électronique, leurs capitalisations boursières augmentant respectivement de 221 % et 151 %.

Les sociétés technologiques TSMC et ASML Holdings figuraient également parmi les 10 premiers, grâce à une pénurie de puces semi-conductrices et à une demande croissante.

À l’autre extrémité de l’échelle, les sociétés suisses Nestlé, Novartis et Roche Holding figuraient toutes parmi les 10 dernières sociétés en termes de croissance de la capitalisation boursière. China Mobile a été la seule entreprise à reculer avec une variation de -12%. La société a été radiée de la Bourse de New York à la suite d’un décret pris par l’ancien président Donald Trump, et a récemment annoncé son intention d’être cotée à la Bourse de Shanghai.

Une vue sectorielle

Parmi les 100 plus grandes entreprises du monde, certains secteurs avaient des pondérations plus élevées.

Secteur Capitalisation boursière totale dans le Top 100 % des 100 premières capitalisations boursières Nombre d’entreprises dans le Top 100 La technologie 10,5 T$ 33,0% 20 Consommation discrétionnaire $6.0T 18,9% 17 Finances 3,4 T$ 10,8% 14 Soins de santé $3,3T 10,5% 16 Énergie 2,7 T$ 8,5% 5 Produits de consommation de base 2,0 T$ 6,4% 9 Industriels 2,0 T$ 6,4% 9 Télécommunications 1,3 T$ 4,1% 7 Matériaux de base 0,3 T$ 1,0% 2 Utilitaires 0,1 million de dollars 0,5% 1

La technologie avait la capitalisation boursière la plus élevée et était également le secteur le plus répandu, les grandes technologies dominant le top 10. Les entreprises des secteurs de la consommation discrétionnaire, de la finance et des soins de santé étaient également fortement représentées dans le classement.

Bien qu’il n’ait que cinq sociétés sur la liste, le secteur de l’énergie représentait près de 10 % de la capitalisation boursière du top 100, principalement en raison de l’énorme valorisation de Saudi Aramco.

