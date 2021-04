132 chimères homme-singe ont été créées. L’humanité à la croisée des chemins.

132 embryons homme-singe ont été créés. https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(21)00305-6?utm_source=EA

Une équipe de scientifiques a rapporté avoir créé 132 embryons à la fois humains et singes. Vous lisez bien! Ce n’est pas du délire, c’est de la réalité! Ces gens sont détraqués et la bienpensance les couvre et les promeut!

Tout est vendu au grand public sous le label « bon pour la santé ». Dans ce cas, on nous explique que cela pourrait aider à développer des traitements pour les maladies et ouvrir la voie à faire pousser des organes indispensables à la transplantation humaine.

On nous explique que par souci d’éthique,ils vont pouvoir mener des travaux qu’ils n’auraient pas pu faire sur des embryons exclusivement humains. Hypocrisie bien sûr. En fait, on ne sait tout simplement plus ce que font ces génies des enfers. Les néolibéraux ont veillé à troquer l’autorité qui autrefois envoyait ces voyous au moins sur des bancs de tribunaux par un mécanisme d’autorégulation, principe cher à la cybernétique.

Hypocrisie donc, car on a fait sauter les derniers remparts de la bioéthique en promettant la bouche en coeur qu’il n’y aura jamais de chimères. Bien sûr. Sauf que les « chercheurs » sont capables de prendre un avion et se rendre dans le pays de tous les possibles en matière d’éthique qu’est la Chine.

Et quand ça tourne mal comme avec le SARS-CoV-2, on accuse les Chinois. Pratique.

Je rappellerai ici que les scientifiques voyous qui tiennent le haut du pavé à l’international et qui trouvent de l’argent grâce à l’usurpation de la création monétaire ont été capables de fabriquer des bébés OGM, en 2015 déjà. En Chine bien sûr.

Le « there is no alternative » de cette chère Margaret a fait des émules même dans les rangs de la science, enfin celle des apprentis-sorciers.

Les voix qui auraient pu contester n’existent plus car mises en sourdine. Elles ont été soit corrompues, soit étiquetées complotistes/conspirationnistes.

Au fait, le professeur de pharmacologie Fourtillan a été à nouveau arrêté. Il ne fait certainement pas pire que ces scientifiques sans conscience osent faire en toute liberté. Je vous remets Le texte du professeur Paul Deheuvels qui est toujours d’actualité.

Un membre de l’Académie des Sciences- Institut de France- demande la libération du Prof Fourtillan.

Pendant ce temps, la plus grande expérimentation sur le vivant se déroule au travers d’un vaccin non finalisé et dont l’issue en matière d’intégrité de l’humain est plus qu’inquiétante.

LHK

