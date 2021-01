Il y a 8 ans la grande aventure de ce site démarrait. Les articles se sont multipliés depuis. Nous en sommes à 1154, 1155 avec celui-ci. Et il y en a tout plein dans le pipeline.

Je voudrais vous remercier chacune et chacun de m’avoir fait confiance et encouragée par votre présence toujours plus nombreuse. J’ai fait de mon mieux pour vous informer autant que je le pouvais aussitôt que j’ai perçu le projet pharaonique et totalitaire qui s’imposerait à nous. Au risque d’être considérée par certains de catastrophiste.

J’aimerais vous remercier pour la qualité des messages que vous postez, qui sont certaines fois repris ailleurs en même temps que les articles. Merci donc d’enrichir ce site qu’une personne que j’estime considère comme relevant du domaine public.

Comme vous avez pu le constater, nous avons pu prévoir les mutations qui ont lieu et qui vont avoir lieu. Du coup, beaucoup de très vieux articles restent valables aujourd’hui et pourraient rendre encore service. Même si les histoires de monnaie et de banques centrales semblent rébarbatives, elles sont le fondement qui a permis la réalisation du projet qui est en cours de finalisation. N’hésitez pas à vous servir sans modération.

Amis lecteurs, j’espère que certains ont pu profiter des analyses pour se préparer aux difficultés actuelles. Je ne pouvais écrire ce qu’il fallait faire, mais je pense que ceux qui ont compris les arguments présentés ont pu prendre des décisions qui les mettraient un peu à l’abri. De mon point de vue, structurer un problème représente une part de sa résolution. Il est exclu d’asséner des directives sans tomber dans l’autoritarisme que nous reprochons à certains… Les réponses doivent venir des groupes et des individus eux-mêmes. Je peux me tromper, mais c’est ma philosophie.

Je voudrais aussi avoir une pensée pour toutes les personnes qui souffrent dans leur chair, mais aussi au niveau de leur psychisme, et ou de leurs finances.

Malgré l’anticipation, le fait de se retrouver avec des rues et des commerces vidés voués à la faillite est un déchirement pour nous tous. Et ce qui vient risque d’être encore plus compliqué. Il est donc plus important que jamais de s’unir, mais aussi de tenir bon. Il y a toujours une sortie au bout de tout tunnel.

Quand j’étais très petite, on m’avait appris à me boucher le nez et à m’immerger totalement sous l’eau pour laisser passer les vagues. La sensation de sécurité était juste incroyable. Je m’en souviens encore. La vague pouvait être grosse, elle ne me faisait pas mal!

Nous avons tous développé des mécanismes pour affronter nos vagues. Ce sont autant d' »anticorps » qui nous aident à lutter contre l’agresseur. Et même si cette vague sera plus grosse que les autres, nos anticorps s’adapteront et nous nous en sortirons. Tôt ou tard. Alors prenons courage et fortifions-nous aussi bien individuellement que collectivement.

En ce 8ème anniversaire, je voudrais vous offrir un passage d’Apocalypse:

4.Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. 5Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles. Apocalypse 21:4-5

Joyeux anniversaire donc à NOUS tous qui contribuons au succès de cette plateforme.

LHK