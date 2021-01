Le consentement est un devoir.

Vous l’avez remarqué sans doute. Pensez différemment, oser la critique, et on vous fera la guerre.

Quel est le point commun entre Alexandra Henrion-Caude, Didier Raoult, Christian Perrone, Jean-François Toussaint et de bien d’autres scientifiques et médecins de premier plan?

Qu’est-ce qui fait que les personnes pré-citées se voient éloignés des plateaux télé, ou se font couper la parole sans ménagement?

Ils n’ont tout simplement pas adhéré au consensus qui prévalait en matière de gestion de COVID-19.

A l’inverse, qu’est-ce qui fait que des gens manifestement incompétents ou corrompus se font inviter quasi quotidiennement par les médias pour apporter leur bonne parole?

Ils ont adhéré au consensus.

Selon que vous ayez adhéré au consensus ou pas, on fera de vous une personne digne de confiance ou pas.

Qu’est-ce que le consensus?

Le consensus est une procédure qui consiste à dégager un accord sans procéder à un vote formel, ce qui évite de faire apparaître les objections et les abstentions. Définition du Larousse

C’est ce style de gouvernance qui nous attend dans TOUS les secteurs de la société: entreprise, politique, « communautés », et j’en passe. L’adhésion doit être totale et parfaite. Le 100% est requis.

Vous comprenez ainsi pourquoi les scientifiques qui discutaillent trop ne sont pas les bienvenus. Un adhérent Facebook vient de me dire que mon article sur l’étude de l’American journal of medicine était complotiste. Pourquoi? Parce qu’il y est dit qu’il y a des traitements contre le virus, et que cela contredit les médias qu’il regarde. Il a eu cette phrase: « S’il y avait un traitement, ça se saurait ».

Tout esprit critique pourra relever du terrorisme. Nous pouvons rappeler ici la loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme avec quelques es extraits des articles 23 e et 23 f:

« 2Par activités terroristes, on entend les actions destinées à influencer ou à modifier l’ordre étatique et susceptibles d’être réalisées ou favorisées par des infractions graves ou la menace de telles infractions ou par la propagation de la crainte. Art.23fPrincipes 1Fedpol prononce, sous forme de décision, à l’encontre d’un terroriste potentiel les mesures visées aux art.23kà 23q si les conditions suivantes sont remplies: a.les risques qu’il représente ne semblent pas pouvoir être écartés efficace-ment par des mesures sociales, intégratives ou thérapeutiques ni par des me-sures de protection de l’enfant et de l’adulte; » https://lilianeheldkhawam.com/2021/01/12/fin-des-libertes-nous-alimentons-lhydre-numerique-avec-le-risque-de-nous-faire-traiter-de-terroristes-lhk/

Voici une vidéo qui présente le processus de décision par consentement. L’exercice semble sympathique. Enfin presque…