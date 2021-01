Le masque, premier pas vers le transhumanisme.

https://rts-vod-dd.akamaized.net/ww/7400263/37ea672e-55e9-3737-ac07-14a63dc86c4b.mp4 Dans cet entretien de 2016 Klaus Schwab promet l’implant cérébral à l’horizon 2025. Observez l’intervieweur qui semble fasciné par le projet. En comprend-il seulement la portée?

La vidéo ci-dessus dans laquelle se livre M Klaus Schwab vous permet de mieux connaître l’avenir qui vous est réservé. Et croyez-moi si les plans arrivent à leur terme, les membres de l’humanité, qui auront survécu aux péripéties actuelles, devront accepter l’implant cérébral. (Voir ci-dessous)

Ami lecteur, il y a un consensus de la supra-élite autour du transhumanisme et de l’implant cérébral à l’horizon de 2030. Au plus tard. Kurtzweil, Musk, ou Diamandis, ces chouchous de Planète finance, vous le promettent depuis de nombreuses années, et personne n’ose les contredire. PERSONNE.

La part de l’élite actuelle qui ne consent pas à ce qui est considéré comme un dérapage politique n’ose pas prendre la parole et tenir un discours contraire à celui du mainstream. J’admets qu’il faut prendre le risque de tout perdre. En même temps, quelle sera votre vie dans un environnement techno-fasciste qui croit agir pour le bonheur de l’humanité?

Une révolution anti-humaniste est en marche

La robotisation de l’humain a déjà commencé avec le port du masque. On ne s’en rend pas compte parce que les plus de 80% des gens ne comprennent pas ce qu’est la globalisation par la technoscience. Toutefois, avec l’hécatombe qui s’est abattue sur les très âgés, ce pourcentage diminuera. Simultanément, les jeunes et les enfants seront toujours plus harcelés par l’hygiénisme ambiant.

Dans sa logique de robotisation de l’humain, Elon Musk « prédit » (ou promet) que le langage humain sera obsolète dans à peine cinq ans: « Nous pourrions encore le faire pour des raisons sentimentales » (Mai 2020) https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/elon-musk-joe-rogan-podcast-language-neuralink-grimes-baby-a9506451.html http://cdn.jwplayer.com/players/vD3llbs9-XLzx33eA.html

L’objectif de Musk confirme notre thèse selon laquelle le transhumain n’aura pas de proximité humaine avec des tiers (relations de couple, de famille, d’amis, professionnelles,etc.). Robotisé, il deviendra un point de contact traversé par un ensemble de relations digitalisées. https://lilianeheldkhawam.com/2020/08/03/remise-en-question-de-la-societe/

Cette philosophie qui vise la robotisation de l’humain, et qui passe par une phase transitoire appelée transhumanisme, est un crime contre l’humanité.

Les fans de ces fascistes, rhabillés en progressistes, ont pénétré les gouvernements, et occupent à l’heure actuelle des postes-clés de la sphère aussi bien publique que privée. Ils jouent ainsi depuis de nombreuses décennies les facilitateurs, voire les ouvreurs de portes, pour mettre à disposition de la « technoscience » et des nanosystèmes: les écoles, les universités, les entreprises, les laboratoires, ou les hôpitaux .

Grâce au virus, cette supra-élite s’est donnée les pleins pouvoirs, et grâce à l’argent qui coule à flot, des politiciens ambitieux et corrompus vont faire réviser avec une facilité déconcertante les législations, la sacralité de l’humain, ou la bioéthique(voir ce qui se passe dans les homes pour personnes âgées, ou le bricolage génétique du vivant).

Voici le masque qui fait l’unanimité des médias officiels et financiarisés. Il vous aide à mettre le pied à l’étrier du transhumanisme.

Ce masque est vanté par Reuters ou France Inter. Un piège pour les jeunes à qui il fait miroiter des performances autour de la thématique musicale par exemple! Et cette prison numérique vous sera refilé sous l’appellation de durabilité, une écologie trompeuse qui a largement fait ses preuves.

Avez-vous l’impression qu’un jour vous pourriez vous débarrasser de ce masque et de retourner normalement au travail ou à l’université? Si oui, c’est que vous n’avez pas saisi le concept fascisant du projet qui s’abat sur la terre. La fin de l’humanité telle que connue est en train d’être mise en place sous nos yeux impuissants.

Grâce à des assemblées planétaires et à des traités signés par l’ensemble des gouvernants, ceux-ci ont déjà acté ce mouvement qu’ils ne comprennent probablement pas et ne protègeront donc pas les récalcitrants. De toute manière, ils n’en ont plus les moyens.

Elon Musk avait présenté cet implant cérébral en 2019

En 2020, Elon Musk a présenté son nouveau modèle implanté sur une cochonne, son cobaye.

Est-ce que papa Gates avait reçu un implant, lui qui souffrait d’Alzheimer?

Mais à y regarder de plus près, il se pourrait que des humains aient accepté l’opération. Voici une photo de papa Gates. Et à y regarder de près, il se pourrait bien qu’il ait accepté de tester un produit similaire..?

