L’ami du Conseil fédéral et de la Communauté internationale condamné pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité. LHK

Mme Calmy-Rey ne pouvait ignorer les activités criminelles de M Thaci

Hashim Thaçi, président du Kosovo, annonce sa démission après son inculpation par un tribunal spécial sur les crimes de guerre. Voici une information qui n’influence nullement nos analyses en matière de la nouvelle gouvernance du monde. En revanche, elle nous offre l’occasion de nous interroger sur les valeurs que véhiculent dans les faits nos gouvernants politiques.

La chose nous intéresse d’autant plus que ces femmes et hommes politiques mettent en place, à l’heure actuelle, TOUTES les mesures nécessaires pour que la World Company récupère TOUS les secteurs d’activités, créateurs de valeur ajoutée, qui lui échappent encore. Ces dirigeants sont clairement les pièces maîtresses d’un puzzle qui se met en place et qui laisse envisager des années compliquées… pour autant qu’aucun impondérable ne vienne enrayer le projet.

Atomisation des territoires nationaux

Cela fait des années que nous expliquons pourquoi et comment les territoires avaient été atomisés durant ces dernières décennies. Le Liban par exemple avait déjà servi de laboratoire formidable pour s’exercer à diviser les communautés, puis à monter celles-ci les unes contre les autres. Forte de cette expérience, la supra-élite globaliste est passée à l’attaque d’un pays bien plus compliquée: la Yougoslavie.

Relevons au passage que les hostilités libanaises avaient été lancées un 13 avril 1975 et ont officiellement pris fin un 13 octobre 1990 (fétichisme numérologique oblige!). La guerre de Yougoslavie a commencé quelques mois plus tard en 1991. Elle muta en guerreS qui prirent fin en novembre 2001, soit quelques semaines après le drame du World Trade Center.

Bref, la guerre du Liban finie et nous voilà embarqués bien malgré nous dans le spectacle effrayant de la guerre de Yougoslavie. Eh bien oui, il fallait démanteler ce territoire quitte à aller bombarder des peuples amis. Je me souviens d’avoir assisté par écran interposé au bombardement de Belgrade en 1999. J’étais sidérée. L’horreur du Liban se répétait. Des peuples supposés amis vous envoient généreusement des bombes sur la tête!

L’affaire se dénouera avec la partition du pays. Et comme toujours, c’est le peuple qui en paiera la facture. On compte environ 140’000morts, une dizaine de milliers de disparus, un nombre inconnu de blessés , et on évitera de parler de destruction de l’économie ou des finances.

De cette destruction émergeront plusieurs pays dont le Kosovo qui eut Hashim Thaci comme premier ministre fondateur, puis président en 2016

Les guerres de l’ex-Yougoslavie achevées en novembre 2001, et voilà que de nouvelles atomisations de territoires s’enchaînent: celles de l’Afghanistan, de l’Irak, de la Lybie, et de la Syrie. A cela s’ajoutent d’autres atomisations dont on parle peu mais qui aboutissent au même résultat.

Ainsi vous constaterez que dans le cadre de la crise covidienne, les Etats sont de plus en plus présentés par leurs Régions, ou leurs agglomérations. Vous pouvez contrôler sur la carte en annexe que des pays comme l’Allemagne ou la Grande-Bretagne sont représentés par plusieurs entités. https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/

En Suisse les mesures prises par Genève ressemblent à s’y méprendre à celles de Paris. Pourquoi? Parce que nous avons annoncé depuis longtemps que le Grand Genève est une redéfinition du territoire qui se détachera tôt ou tard de la Suisse telle que connue, soit pour devenir autonome, soit pour se rattacher administrativement à la France (je pencherais pour la 2ème option).

A propos de la Suisse, nous répéterons une fois de plus que des accords transfrontaliers existent en matière de prise en charge sanitaire. Les hôpitaux suisses prennent en charge les patients venus entre autres de France. Et cela change tout en matière de statistiques. Le nombre d’habitants de référence qui permet d’établir des ratios devrait être modifié en fonction des territoires non suisses qui sont pris en charge! Une évidence qui pourrait nous interroger quant à la probité intellectuelle des auteurs.

De lourdes accusations dès 2008

Retour au Kosovo. La guerre va y faire des dégâts considérables. Une certaine justice essaiera de faire son travail pour tenter de se libérer du passé malgré les influences politiques des uns et des autres.

Alors que Mme Carla Del Ponte (citoyenne suisse et bête noire des mafiosi), qui collabora en son temps avec le juge italien Giovanni Falcone, investigue en tant que Procureure générale du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie entre 1999 et 2007, elle met au grand jour des activités de trafic d’organes, prélevés sur plusieurs centaines de Serbes. En 2008, elle écrit un livre dans lequel elle dénonce la chose. Le président kosovar, premier ministre à l’époque, se trouve sur la sellette.

Dans son « livre écrit en collaboration avec le reporter américain d’origine croate du New York Times Chuck Sudetic, La Chasse, moi et les criminels de guerre, Mme Del Ponte va y dénoncer un trafic d’organes extraits de prisonniers serbes enlevés au Kosovo en 1999 par l’UÇK. Les victimes, avant d’être tuées, auraient subi des opérations d’ablation d’organes vendus à des trafiquants internationaux. Elle accuse notamment Hashim Thaci, Premier ministre du Kosovo, d’avoir été impliqué dans ce trafic. Elle expose ainsi des détails d’atrocité. Elle y cite aussi des témoignages qui dénonçaient le prélèvement d’organes sur 300 prisonniers serbes.

Mme Carla Del Ponte éloignée

Carla Del Ponte fut une lanceuse d’alerte. Et la chose ne plut pas du tout à Berne où Mme Calmy- Rey occupe le poste de cheffe du Département des Affaires étrangères.

La chose ne plut pas plus à Carla Del Ponte à Florence Hartmann, citoyenne française et anciennement journaliste au Monde. Celle-ci, ex-porte-parole de Mme Del Ponte, y utilise le mot irresponsable pour avoir osé porter au grand jour les accusations de trafic d’organes.https://fr.wikipedia.org/wiki/Florence_Hartmann

Mme Del Ponte se retrouva dès 2008 ambassadrice en Argentine, un placard diplomatique, avec pour cheffe Mme Calmy-Rey. Alors lorsque le livre de Carla Del Ponte sera publié, celle-ci recevra une interdiction d’aller le présenter à Milan.

M Marty confirme le travail de Mme Del Ponte en 2010

Malgré ces blocages, l’ex-procureure sera entendue car les accusations portées dans son livre vont conduire le Conseil de l’Europe à demander à M Marty, autre citoyen suisse, de mener l’enquête. Celle-ci porte entre autres sur un trafic d’organes en Albanie sur des prisonniers serbes des indépendantistes kosovars à la fin des années 90. Son rapport met en cause des responsables de l’Armée nationale du Kosovo (UCK), dont faisait partie Hashim Thaçi. L’affaire pourrait concerner 500 victimes. Dick Marty partira du principe que le réseau mafieux présumé autour d’Hashim Thaçi disposait de ressources financières à l’étranger… y compris en Suisse! Est-ce Berne pouvait ignorer la chose?

Le rapport de M Marty va bouleverser Mme del Ponte qui dira «Je suis choquée et profondément affligée par les découvertes présentées dans ce rapport et par les révélations autour de cette «cueillette d’organes» – c’est-à-dire autour de l’assassinat intentionnel de prisonniers avec pour objectif de prélever et de vendre des organes pour de l’argent – réalisée par des membres de haut rang de l’UCK, y compris des personnalités du gouvernement actuel.»

Selon Swissinfo qui relayait l’entrevue de l’époque, l’ambassadeur s’est dit «bouleversée» par les découvertes du rapport qui affirme que les éléments recueillis durant la mission du TPIY en Albanie, ainsi que d’autres preuves, ont été négligemment détruits sans l’accord du bureau du TPIY, à l’époque où elle en était la responsable. A la fin, elle conclura: «Espérons que les accusations du Conseil de l’Europe se transforment en un cri pour que la communauté internationale fasse ce qui est nécessaire pour résoudre ce problème».

Je vous laisse prendre connaissance de la réponse que le Conseil fédéral a faite à un député, suite à la publication du rapport Marty. https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20104066

Dick Marty critique l’aveuglement de la Communauté internationale

Nous avons vu que les conclusions du rapport Marty sont extrêmement dures pour le premier ministre kosovar: Hashim Thaçi. Il y est présenté en tant que leader d’un réseau actif dans la contrebande d’armes, d’héroïne et d’organes humains.

Le même rapport précise que l’Union européenne, les Etats-Unis et l’ONU étaient au courant des agissements de l’Armée de Libération du Kosovo (UCK) durant les années 1999 et 2000. Mais ils auraient fermé les yeux, désireux de préserver la stabilité du jeune Etat.

Dick Marty va avouer avoir été choqué par le fait que ce qui est«décrit dans ce rapport étaient connus par de très nombreuses personnes. Il faut mettre un terme à cette hypocrisie»

Le Temps avait estimé alors que «La Suisse, qui a été l’une des premières à reconnaître l’indépendance du Kosovo, a suivi – voire inspiré – ce mouvement de quasi absolution des criminels albanais». Et de s’interroger: «Comment un pays d’habitude si prudent et si attentif aux droits humains a-t-il pu se montrer si partial?»

Oui. Comment? Il faut chercher la réponse auprès de Mme Micheline Calmy-Rey, et de ses collègues de l’époque qui ont tout cautionné.

Dick Marty a été très dur envers Mme Calmy-Rey. L’article du Temps aussi. Les liens étroits tissés entre la ministre des affaires étrangères et l’UCK est lourde de responsabilité, estime encore Le Temps: «Micheline Calmy-Rey pourra-t-elle encore serrer la main d’Hashim Thaci comme elle l’a fait en mars 2008 lors de l’inauguration de l’ambassade à Pristina?».

Mais alors quand vous découvrez que l’ex conseillère fédérale a rendu visite en 2017 au sinistre monsieur, alors qu’elle avait pleinement connaissance du rapport Marty, vous n’avez plus aucune envie de lui trouver des circonstances atténuantes.

Pour la petite histoire, cette même personne nous vantait l’accord Schengen pour nous protéger des criminels… Je serais très intéressée de savoir comment ses collègues et elle-même en parlaient entre deux petits fours payés avec nos impôts.

Comment expliquer le fait que la Conseillère fédérale qui a géré de près l’affaire du Kosovo se soit rendue en 2017 chez une personne accusée d’avoir commis des atrocités? Une réponse à cette énigme serait souhaitable. https://president-ksgov.net/en/news/president-thaci-met-the-former-president-of-the-swiss-confederation-micheline-calmy-rey https://www.albinfo.ch/fr/micheline-calmy-rey-ne-viti-si-ne-shtepi-te-vet/

Le CV du monsieur que Berne ne pouvait ignorer:

https://www.letemps.ch/opinions/terriblement-aveugles

Une Communauté internationale complice des exactions

Quand des crimes ont lieu et que ceux qui détiennent l’autorité et le pouvoir de faire cesser un massacre se taisent, ils sont de facto complices des criminels. Ils ont beau arborer des sourires et des mots trompeurs. Rien n’y fait. ils restent devant l’histoire criminels. Aucune excuse ne peut justifier de sacrifier la vie d’innocents, torturés avant d’être exécutés. Il faut savoir que pour prélever des organes (utiles aussi pour prolonger la vie des dieux milliardaires), il faut que le donneur soit vivant. Je vous laisse imaginer la scène…

Bernard Kouchner réfute le trafic d’organes au Kosovo https://www.rts.ch/play/tv/lactu-en-video/video/bernard-kouchner-refute-le-trafic-dorganes-au-kosovo?urn=urn:rts:video:3062730

Bref, la Communauté internationale, qui a pactisé avec ce chef mafieux, capable du pire, est pointé du doigt par M Marty.

M Thaci, Mme Merkel, M Macron, bien après la publication du rapport Marty

Inculpation de M Thaci

En juin dernier, Hashim Thaci, le président de ce petit pays (très riche en ressources naturelles), a fait l’objet de dix chefs d’accusation de crimes de guerre et crimes contre l’humanité émanant du tribunal spécial pour le Kosovo. Selon le communiqué du tribunal basé à la Haye, Il est soupçonné d’être responsable de près de cent meurtres , de disparitions forcées, de persécutions et de tortures. Un sacré palmarès pour l’ami de nos représentants politiques.

Mme Carla Del Ponte a été malgré tout entendue puisque aujourd’hui M Thaci vient d’être inculpé par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie.

Questions

Comment est-il possible que la Communauté internationale ait pu à ce point fermer les yeux?

Comment et pourquoi le Conseil fédéral a accepté de traiter avec un mafieux et de ce fait couvrir ses crimes?

Pourquoi les révélations de Mme Del Ponte ont été mal accueillies par le département de Mme Calmy-Rey?

Comment se fait-il que Mme Calmy-Rey ait rendu visite à M Thaci en 2017 , en connaissance de cause?

, en connaissance de cause? Et enfin, serait-il pensable, dans un pays qui abrite le gotha d’instances internationales de droit public, de demander à Mme Calmy-Rey des explications?

Quelle place occupe la mafia globale dans ce Système?

Je finirai avec un passage pris dans Dépossession: « Les mafias de la planète ont de beaux jours devant elles. Leur force de frappe financière pourrait en effet mener à une prise de pouvoir politique à travers le rachat des activités économiques, la corruption des dirigeants politiques et de leurs partis, ainsi que par l’intimidation dont elles sont capables.

Compte tenu de ce qui précède, se pose la question de savoir si notre trinôme banques commerciales – banques centrales – asset managers ne devrait pas être complété par l’ajout d’une quatrième entité : l’aristocratie mafieuse. La présence de cette dernière dans les hautes sphères de la haute finance internationale pourrait à elle seule expliquer la tolérance de certaines pratiques Or, si la place de la mafia devenait prépondérante dans le nouveau monde, les valeurs qu’elle véhicule depuis la nuit des temps donneraient une nouvelle dimension à la suppression du cash. Ce groupe d’individus, dont le corebusiness inclut la traite d’êtres humains et l’esclavage, pourrait tout à fait s’accommoder de la technologie[1] pour asservir l’humanité… «

Ami lecteur, je voudrais juste attirer votre attention sur le fait que ce sont ces personnes qui font le nécessaire pour faire fermer les commerces, les exploitations agricoles et les usines. Je ne peux exclure que la mafia, ou à tout le moins un groupe fortement connecté à la mafia, soit largement présent dans la gouvernance mondiale à venir. Cela signifie sans vouloir faire peur que nous aurons tous de plus en plus de difficultés à trouver les produits même de base. A noter que c’est la même équipe qui demandera des contreparties au Revenu de base…

Liliane Held-Khawam

[1]Implant de puces RFID

Supplément

