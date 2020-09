[MàJ]Un nombre largement surfait de tests positifs à cause de seuils trop élevés! New York Times

Tests autorisés par le F.D.A. ne fournissent qu’une réponse oui-non à l’infection et identifieront en tant que positifs des patients avec de faibles quantités de virus dans leur corps.

Avant-propos de LHK:

Dans cet article du New York Times du 29 août 2020, nous apprenons que les résultats des tests communiqués au personnel médical n’incluraient pas la quantité de virus présente dans le corps du patient, dans le cadre du dépistage du COVID-19.

Ainsi, dans trois ensembles de données de test qui incluent des seuils de cycle (le nombre serait un indicateur quantitatif), compilés par des responsables du Massachusetts, de New York et du Nevada, jusqu’à 90% des personnes testées positives ne portaient pratiquement aucun virus, selon une revue du Times.

L’information est de taille et vient enfoncer le clou que mettent en évidence nos derniers articles sur le qualificatif de « pandémie » attribué au COVID-19.

Si nous insistons ici à mettre le nez dans un domaine qui ne nous concerne pas a priori, c’est que les dysfonctionnements multiples qui frappent la gestion politique de cette crise, sont en train de nous mener vers la faillite économique généralisée de la planète. Et ceci est notre unique souci pour l’instant!

Les confinements, fermeture de frontières, etc sont en train de raréfier les ressources alimentaires disponibles!

Ami lecteur, les obstacles économiques mis en place par le monde politique sur des bases discutables vont au mieux finir par provoquer une crise alimentaire mondiale majeure, voire au pire une faillite économique généralisée.

D’ailleurs, une faillite économique se solderait potentiellement aussi par une famine!

Voilà pourquoi, nous devons continuer à collecter les informations et les faire parvenir à nos dirigeants politiques qui engagent leur responsabilité quant au désastre potentiel et prédictible qui pourrait frapper notre humanité.

LHK

Votre test de coronavirus est positif. Peut-être qu’il ne le devrait pas. New York Times

Certains des principaux experts en santé publique du pays soulèvent une nouvelle préoccupation dans le débat sans fin sur les tests de coronavirus aux États-Unis: les tests standard diagnostiquent un nombre énorme de personnes qui peuvent être porteuses de quantités relativement insignifiantes du virus.

La plupart de ces personnes ne sont pas susceptibles d’être contagieuses, et leur identification peut contribuer à des goulots d’étranglement qui empêchent ceux qui sont contagieux d’être détectés à temps. Mais les chercheurs disent que la solution n’est pas de tester moins, ou de ne pas tester les personnes sans symptômes, comme l’ont récemment suggéré les Centers for Disease Control and Prevention.

Au lieu de cela, de nouvelles données soulignent la nécessité d’une utilisation plus généralisée des tests rapides, même s’ils sont moins sensibles.

«La décision de ne pas tester les personnes asymptomatiques est tout simplement un recul», a déclaré le Dr Michael Mina, épidémiologiste au Harvard T.H. Chan School of Public Health, en référence aux recommandations du C.D.C.

«En fait, nous devrions intensifier les tests des différentes personnes différentes», a-t-il dit, «mais nous devons le faire à travers des mécanismes complètement différents.»

Dans ce qui pourrait être un pas dans cette direction, l’administration Trump a annoncé jeudi qu’elle achèterait 150 millions de tests rapides.

Le test de diagnostic le plus largement utilisé pour le nouveau coronavirus, appelé test PCR, fournit une réponse simple oui-non à la question de savoir si un patient est infecté.

Mais des tests PCR similaires pour d’autres virus donnent une idée de la contagion d’un patient infecté: les résultats peuvent inclure une estimation approximative de la quantité de virus dans le corps du patient.

«Nous utilisons un seul type de données pour tout, et ce n’est que plus ou moins – c’est tout», a déclaré le Dr Mina. « Nous utilisons cela pour les diagnostics cliniques, pour la santé publique, pour la prise de décision politique.«

Mais oui-non ne suffit pas, a-t-il ajouté. C’est la quantité de virus qui devrait dicter les prochaines étapes du patient infecté. «Il est vraiment irresponsable, je pense, de renoncer à reconnaître qu’il s’agit d’une question quantitative», a déclaré le Dr Mina.

Le test PCR amplifie la matière génétique du virus par cycles; moins il faut de cycles, plus la quantité de virus, ou charge virale, dans l’échantillon est élevée. Plus la charge virale est élevée, plus le patient est susceptible d’être contagieux.

Ce nombre de cycles d’amplification nécessaires pour trouver le virus, appelé seuil de cycle, n’est jamais inclus dans les résultats envoyés aux médecins et aux patients atteints de coronavirus, même s’il pourrait leur dire à quel point les patients sont infectieux.

Dans trois ensembles de données de test qui incluent des seuils de cycle, compilés par des responsables du Massachusetts, de New York et du Nevada, jusqu’à 90% des personnes testées positives ne portaient pratiquement aucun virus, selon une revue du Times.

Jeudi, les États-Unis ont enregistré 45604 nouveaux cas de coronavirus, selon une base de données maintenue par The Times. Si les taux de contagiosité dans le Massachusetts et à New York devaient s’appliquer à l’échelle nationale, alors peut-être que seulement 4 500 de ces personnes pourraient avoir besoin de s’isoler et de se soumettre à la recherche des contacts.

Une solution serait d’ajuster le seuil de cycle utilisé maintenant pour décider qu’un patient est infecté. La plupart des tests fixent la limite à 40, quelques-uns à 37. Cela signifie que vous êtes positif pour le coronavirus si le processus de test a nécessité jusqu’à 40 cycles, ou 37, pour détecter le virus.

Des tests avec des seuils si élevés peuvent détecter non seulement des virus vivants, mais aussi des fragments génétiques, des restes d’infection qui ne présentent aucun risque particulier – un peu comme trouver un cheveu dans une pièce longtemps après le départ d’une personne, a déclaré le Dr Mina.

Tout test avec un seuil de cycle supérieur à 35 est trop sensible, a reconnu Juliet Morrison, virologue à l’Université de Californie à Riverside. «Je suis choquée que les gens pensent que 40 pourrait représenter un positif», a-t-elle déclaré.

Un seuil plus raisonnable serait de 30 à 35, a-t-elle ajouté. Le Dr Mina a dit qu’il fixerait le chiffre à 30, voire moins. Ces changements signifieraient que la quantité de matériel génétique dans l’échantillon d’un patient devrait être de 100 à 1 000 fois supérieure à la norme actuelle pour que le test renvoie un résultat positif – au moins, un résultat qui vaut la peine d’agir.

La Food and Drug Administration a déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique qu’elle ne spécifiait pas les plages de seuils de cycle utilisées pour déterminer qui est positif, et que «les fabricants commerciaux et les laboratoires établissent les leurs».



Les Centers for Disease Control and Prevention ont déclaré qu’ils examinaient l’utilisation de mesures de seuil de cycle «pour les décisions politiques». L’agence a déclaré qu’elle devrait collaborer avec le F.D.A. et avec les fabricants d’appareils pour s’assurer que les mesures «peuvent être utilisées correctement et avec l’assurance que nous savons ce qu’elles signifient».



Les propres calculs du C.D.C. suggèrent qu’il est extrêmement difficile de détecter un virus vivant dans un échantillon au-dessus d’un seuil de 33 cycles. Les responsables de certains laboratoires d’État ont déclaré que le C.D.C. ne leur avait pas demandé de noter les valeurs seuils ou de les partager avec les organisations de recherche de contacts.

Par exemple, le laboratoire d’État de Caroline du Nord utilise le test du coronavirus Thermo Fisher, qui classe automatiquement les résultats en fonction d’un seuil de 37 cycles. Une porte-parole du laboratoire a déclaré que les testeurs n’avaient pas accès aux chiffres précis.



Cela représente une énorme opportunité manquée d’en savoir plus sur la maladie, ont déclaré certains experts.



«C’est vraiment époustouflant pour moi que les gens n’enregistrent pas le C.T. valeurs de tous ces tests – qu’ils ne font que renvoyer un positif ou un négatif », a déclaré Angela Rasmussen, virologue à l’Université Columbia à New York.

«Ce serait une information utile de savoir si quelqu’un est positif, s’il a une charge virale élevée ou une charge virale faible», a-t-elle ajouté.

Source de cet article

[MàJ]Retour sur le PCR en vidéos

Quelques mots de son concepteur Kary Mullis

Présentation du PCR par Roche