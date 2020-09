Nouveau: Un test de Roche pour faire la différence entre le Covid-19 et la grippe.

Les chiffres officiels américains révisaient à la baisse le nombre total des décès Covid-19. Une baisse drastique puisque seules 6% des décès annoncés initialement auraient été dus au seul Covid-19! Du coup, nous avions osé affirmé que la Statistique ne pouvait justifier le qualificatif « Pandémie » au sujet de ce virus!

Un autre facteur va venir déstabiliser encore plus les chiffres affichés. Il s’agit de Thomas Schinecker, CEO de Roche Diagnostics. Cette entreprise dont l’excellence n’est pas à démontrer a développé un test de dépistage qui fait la différence entre Covid-19 et la grippe! (cf ci-dessous).

Thomas Schinecker, CEO of Roche Diagnostics, stated, “As the COVID-19 pandemic persists, healthcare systems remain challenged. Testing continues to be an important focus for many countries. Especially in the upcoming flu season, it is important to know whether a person has SARS-CoV-2 or the flu to ensure the right course of treatment. COVID-19 testing solutions that provide healthcare professionals and patients with a quick answer regarding their infection status are critical to contain the community-spread of the COVID-19 virus. We are working relentlessly to deliver solutions that help alleviate some of the healthcare burden with reliable SARS-CoV-2 testing solutions as we learn more about the disease and how it affects people around the world.”