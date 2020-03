Pétition: Droit au repos! Non à la mise en danger de notre personnel soignant.

Chers amis lecteurs,

Je viens vers vous pour vous demander de soutenir cette initiative (pétition ci-dessous).

Les autorités sanitaires nous ont menti à différents niveaux. Il ne gère en aucun cas l’épidémie dans les règles de l’art les plus élémentaires. Voir à ce sujet mes précédents posts.

Plus grave encore si cela est possible, le Conseil fédéral et son annexe le Département des maladies infectieuses dénient honteusement le matériel de protection de base pour préserver leur vie et celle de leurs familles. Ami lecteur, 11% des patients seraient des médecins contaminés par manque d’équipement de protection. https://ok.ru/video/1812246039213. Une honte!

Notre Conseil fédéral a transformé notre personnel soignant en chair à canon, et cela est juste inacceptable!

Cependant, ceci ne semble pas suffire à les effondrer. Dans une énième idée que je ne qualifierai pas, ce même

» Conseil fédéral a décidé par Ordonnance de suspendre avec effet immédiat le 21 mars 2020 des dispositions fondamentales de la Loi sur le travail dans les hôpitaux en charge des patients COVID-19. Cela signifie que le personnel hospitalier n’est plus protégé par la loi qui limite la durée du travail et qui garantit des temps de repos, alors que les dispositions en vigueur autorisaient déjà des semaines de 60 heures ! »

Au fur et à mesure que l’on additionne les faits, les intentions de ceux qui dirigent le pays paraissent tous les jours un peu plus suspectes. Ordonnance sur ordonnance, l’équipe de 7 personnes est en train de métamorphoser le pays.

60 heures de travail par semaine ne leur suffisent plus! Ils retirent simultanément la protection ET le droit à un minimum de repos. Toute ressemblance avec le harcèlement des paysans n’est peut-être pas si fortuite!

Mais nous sommes là pour aider à donner de la voix à ces personnes qui selon ce qui est écrit dans Apocalypse »…n’ont pas aimé leur vie jusqu’à craindre la mort »!

Alors je vous demande le service de signer la pétition ci-dessous, que vous soyez suisse ou pas. Partagez-la svp massivement autour de vous!

D’avance, je vous remercie.

LHK

PETITION

https://www.change.org/p/conseil-f%C3%A9d%C3%A9ral-pr%C3%A9servons-les-droits-et-la-sant%C3%A9-de-celles-et-ceux-qui-nous-soignent?recruiter=false&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_term=psf_combo_share_initial&recruited_by_id=67795d10-6dd5-11ea-80b3-4d174a7f8085&pt=AVBldGl0aW9uALFGQQEAAAAAXnkc1%2B07dq8zM2ZiNTBjYg%3D%3D&utm_content=fht-21055153-fr-fr%3Av7