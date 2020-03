[MàJ]Le confinement ne sert à rien! Les chiffres suisses sont faux!

A l’heure où le tout-puissant conseil fédéral qui détient toutes les clés du pays, va annoncer une montée en puissance des mesures de confinement, écoutez ce spécialiste qui vous dit à quel point cela ne sert à rien!

En revanche, ce qui sert c’est le dépistage.

Et ledit conseil fédéral et son délégué de l’OFSP n’en veulent pas. Pourquoi?

Face au tollé des professionnels et de la requête de l’OMS, Daniel Koch nous dit que la Suisse, pays des Big Pharmas serait à court de réactifs.

Vraiment?

Eh bien nous n’en croyons rien! Regardez sur ce graphique:

Le Koweit a analysé 120’000 échantillons!Encore plus pour la Russie et Emirats arabes unis! Des pays comme la Pologne, la Biélorussie, la Palestine, etc auraient accès aux réactifs, et la Suisse du haut de son trillion quasiment déposé à la BNS n’arrive pas à subvenir aux besoins vitaux de sa population, et a attendu 2 mois avant de penser à intensifier les tests pour nous dire finalement qu’elle n’arrive pas à s’en procurer?

Non M Koch nous ne vous croyons pas. Et toutes mesures supplémentaires de privation de nos libertés démocratiques et fondamentales ne sauraient se justifier aussi longtemps que vous-même et votre conseil fédéral ne vous soumettez pas aux injonctions de l’OMS.

Des statistiques insuffisantes et fausses de surcroît!

Selon certains journalistes, les statistiques ne seraient plus publiées! Un comble donc! L’article ci-dessous est accablant!

Vous ne pouvez marcher vers l’état d’urgence sans avoir présenté et expliqué des statistiques fiables et dignes de confiance. Vos chiffres sont manifestement faux!

Le taux de mortalité présenté par Berne est FAUX, et le démenti vient directement des statistiques mondiales.

Du coup, toutes décisions autoritaires qui découleraient de statistiques biaisées, ou de non respect des règlements internationaux qui vous imposent un dépistage bien plus large devront être considérées comme abusives.

Liliane Held-Khawam

Ce qui précède est confirmé par: https://www.statnews.com/2020/03/17/a-fiasco-in-the-making-as-the-coronavirus-pandemic-takes-hold-we-are-making-decisions-without-reliable-data/?fbclid=IwAR1xv89DxPXwousSz8CSsXCItXPqYdkXwU_LrbeEHa_KMVuhgONt5LSYbZo

https://www.cnews.fr/france/2020-03-20/pourquoi-des-personnalites-publiques-sont-elles-depistees-alors-que-les-tests-sont?amp&fbclid=IwAR3hTZDU5UbP5rIjL1tpU3ETH5SBk6PMmYVvTNyHm663iDsQ