1832, Andrew Jackson, président des Etats-Unis fait fermer la banque centrale. Discours.

The Bank War was the name given to the campaign begun by President Andrew Jackson in 1833 to destroy the Second Bank of the United States, after his reelection convinced him that his opposition to the bank had won national support. The Second Bank had been established in 1816, as a successor to the First Bank of the United States, whose charter had been permitted to expire in 1811. In 1832, Jackson had vetoed a bill calling for an early renewal of the Second Bank's charter, but renewal was still possible when the charter expired in 1836; to prevent that from happening, he set out to reduce the bank's economic power. Acting against the advice of congressional committees and over the opposition of several cabinet members, and after replacing two resistant secretaries of the treasury with a more amenable appointee (Roger Taney), Jackson announced that, effective October 1, 1833, federal funds would no longer be deposited in the Bank of the United States . Instead, he began placing them in various state banks; by the end of 1833, twenty-three 'pet banks' (as they were popularly known) had been selected. The president of the Bank, Nicholas Biddle, anticipating Jackson's actions, began a countermove in August 1833; he started presenting state bank notes for redemption, calling in loans, and generally contracting credit. A financial crisis, he thought, would dramatize the need for a central bank, ensuring support for charter renewal in 1836. In fact, Biddle's campaign appears to have had less effect than either his supporters or his detractors believed at the time, but the Bank War became a matter of intense debate in Congress, in the press, and among the public. Deputations of businessmen descended on Washington , complaining about business conditions and seeking an end to the Bank War, while administration spokesmen argued that Biddle's capacity to disrupt the economy only highlighted the dangers of a central bank. The federal deposits were not returned to the Second Bank, and its charter expired in 1836. President Jackson had won the Bank War.

Une 1ère banque nationale américaine avait été créée par George Washington et Alexander Hamilton en 1791 pour gérer les fonds fédéraux. Celle-ci sera fermée en 1811. Une 2ème verra le jour en 1816.

Mais voilà qu’un empêcheur de tourner en rond fut élu lors du renouvellement de la charte. Dès son arrivée à la Maison Blanche, en mars 1829, Jackson a demandé une enquête sur la gestion de la Banque . Pour lui, la Banque était le symbole d’une élite qui bénéficiait d’avantages et de privilèges injustifiables. Cette organisation représentée par des hommes d’affaires ont selon lui abusé du peuple américain.

Il reprocha au Congrès de ne pas évaluer correctement la valeur des actions de la Banque qui après tout était financée par le travail du peuple. Bref, selon lui la constitution américaine aurait été enfreinte.

Ceci explique que le jour où on lui présenta le document à signer pour le renouvellement de la Charte, le président Andrew Jackson va carrément opposer son véto. Il explique ses motivations au Congrès le 10 juillet 1832. Celles-ci sont claires et troublantes tant elles restent valables de nos jours.

Les privilèges qui accompagnent le transfert de la création monétaire ainsi que le seigneuriage multiple qui accompagne celle-ci sont non seulement insuffisamment connus du grand public. Par ailleurs, ce sujet est largement évité par les principaux médias.

Nous avons là la seule et unique cause qui fasse monter en puissance une toute petite équipe, tout enrenforçant la précarité voire la misère de la masse de l’humanité. (Cf Dépossession)

Liliane Held-Khawam

Extraits du discours du président Jackson au Congrès.

Une Banque centrale américaine (Banque dans le texte) est à bien des égards commode pour le gouvernement et utile au peuple. Tout en approuvant cette opinion, je suis profondément imprégné par la conviction que certains des pouvoirs et privilèges possédés par la Banque existante ne sont pas autorisés par la Constitution, car subversifs à l’encontre des droits des États et dangereux pour les libertés du peuple.

Ainsi, en ce début de mandat de mon administration, je sentais le devoir d’appeler l’attention du Congrès sur la faisabilité de constituer une institution qui combinerait tous les avantages souhaités tout en évitant les travers pré-cités. Je regrette sincèrement que je ne perçoive, dans l’acte que j’ai devant moi, aucune des modifications de la charte de la Banque nécessaires pour la rendre compatible avec la justice, avec une politique saine ou avec la Constitution de notre pays.

Tout monopole et autres privilèges exclusifs, accordés aux dépens du public, devraient offrir à ce dernier une contrepartie équitable. Les nombreux millions de dollars que cette loi propose d’accorder aux actionnaires de la Banque existante doivent provenir directement ou indirectement des revenus du peuple américain. Par conséquent si le gouvernement de celui-ci vend des monopoles et des privilèges exclusifs, il devrait au moins exiger en son nom un dédommagement équivalent à leur valeur de marché.

Dans ce cas, la valeur du monopole peut être correctement déterminée. Les vingt-huit millions d’actions constitueraient probablement une avance de cinquante pour cent et rapporteraient du marché au moins quarante-deux millions de dollars, sous réserve du paiement de la prime actuelle. La valeur actuelle du monopole est donc de dix-sept millions de dollars, ce que la loi propose de vendre pour trois millions, payables en quinze versements annuels de deux cent mille dollars chacun.

Il n’est pas concevable que les actionnaires actuels puissent prétendre à une faveur spéciale du gouvernement. La Banque actuelle a joui de son monopole pendant la période stipulée dans le contrat initial. Si nous devons avoir une telle société, pourquoi le gouvernement ne vendrait-il pas toutes ses actions et ne garantirait pas ainsi au peuple la pleine valeur marchande en échange des privilèges accordés? Pourquoi le Congrès ne créerait pas et ne vendrait pas vingt-huit millions d’actions tout en remettant au Trésor le bénéfice des ventes ?

Il a été prôné comme argument en faveur du renouvellement de la charte de la Banque actuelle, que l’appel à ses prêts produirait embarras et détresse. Le temps alloué pour clore ses préoccupations est largement suffisant; et s’il est bien géré, la pression sera légère. Celle-ci ne sera pesante qu’en cas de mauvais management. Par conséquent, si détresse il devait y avoir, c’est que c’est la faute du management de la Banque. Cela fournirait une raison supplémentaire de ne pas renouveler un pouvoir qui a été manifestement abusé.

Reconnaître sa puissance, c’est admettre que la Banque doit être perpétuelle; et, par conséquent, que les actionnaires actuels et ceux qui héritent de leurs droits en tant que successeurs soient établis dans un ordre privilégié, revêtu à la fois d’un grand pouvoir politique et bénéficiant d’immenses avantages pécuniaires de leur relation avec le gouvernement.

Les modifications de la charte existante, proposées par cette loi, ne sont pas, à mon avis, conformes à la cohérence des droits des États ou des libertés du peuple.

N’y a-t-il pas de danger pour notre liberté et notre indépendance avec une Banque qui, de par sa nature, a si peu de liens avec notre pays? Le président de la Banque nous a dit que la plupart des banques d’État existent par son indulgence. Si son influence se concentrait, comme elle le pourrait sous l’effet d’un acte comme celui-ci, entre les mains d’un directoire auto-élu, dont les intérêts s’identifieraient à ceux des actionnaires étrangers, n’y aurait-il pas lieu de trembler pour la fiabilité de nos élections en temps de paix, et pour l’indépendance de notre pays en cas de guerre.

Leur pouvoir serait grand chaque fois qu’ils choisiraient de l’exercer; mais si ce monopole était régulièrement renouvelé tous les quinze ou vingt ans, selon les conditions proposées, ils pourraient rarement, en temps de paix, déployer leur force pour influencer les élections ou contrôler les affaires de la nation. Mais si un simple citoyen ou fonctionnaire devait s’interposer pour restreindre leurs pouvoirs ou empêcher un renouvellement de leurs privilèges, il ne fait aucun doute qu’il serait amené à ressentir leur influence.

Si les actions de la Banque passaient principalement entre les mains des sujets d’un pays étranger et que nous devions malheureusement nous engager dans une guerre avec ce pays, quelle serait notre condition? Il ne fait aucun doute que la stratégie poursuivie par la Banque ira dans le sens de ses propriétaires et de ses gestionnaires, sujets de la puissance étrangère. Toutes ses opérations seraient en faveur de flottes et d’armées qui nous sont hostiles.

Contrôler notre monnaie, recevoir nos deniers publics et tenir des milliers de nos citoyens dans la dépendance, ce serait plus redoutable et dangereux que la puissance navale et militaire de l’ennemi….

Les avocats de la Banque soutiennent que sa constitutionnalité, dans tous ses aspects, doit être considérée comme réglée par la jurisprudence et par la décision de la Cour suprême. Je ne peux pas approuver cette conclusion. Un simple précédent est une source d’autorité dangereuse et ne doit pas être considéré comme déterminant des questions de pouvoir constitutionnel, sauf lorsque l’acquiescement du peuple et des États peut être considéré comme bien réglé.

A ce sujet, un argument contre la Banque pourrait aussi s’appuyer sur un précédent. Un congrès, en 1791, décida en faveur d’une Banque; un autre, en 1811, s’y opposa. Un congrès, en 1815, a décidé contre une Banque; un autre, en 1816, se prononça en sa faveur. Par conséquent, avant le présent Congrès, les précédents tirés de cette source étaient égaux. (…) Il n’y a donc aucun précédent qui, si son autorité était admise, devrait peser en faveur de l’acte dont je suis saisi.

Si l’avis de la Cour suprême couvrait tout le fondement de cette loi, elle ne devrait pas contrôler les autorités de coordination de ce gouvernement. Le Congrès, l’Exécutif et la Cour doivent chacun être guidés par leur propre opinion de la Constitution. Chaque fonctionnaire public, qui prête serment sur la Constitution, jure qu’il la soutiendra tel que lui la comprend, et non tel qu’elle est comprise par d’autres. (…)

Il ne peut être nécessaire, en raison de la nature de la Banque en tant qu’agent fiscal du gouvernement, que son business privé soit lui exonéré de l’impôt dont les banques d’État sont redevables. (…)

Des soupçons sont entretenus et des accusations sont portées d’abus flagrants et de violation de sa charte. Une enquête concédée, contre son gré et limitée dans le temps au point de la rendre nécessairement incomplète et insatisfaisante a toutefois éveillé suffisamment de soupçons et nous a alerté .

Dans les pratiques de la banque principale partiellement dévoilées, en l’absence de témoins importants, et dans de nombreuses accusations portées en toute confiance, et qui n’ont pas encore fait l’objet d’une enquête, il y avait de quoi inciter la majorité de la commission d’enquête, une commission qui a été choisie parmi les les membres les plus capables et les plus honorables de la Chambre des représentants, de recommander la suspension de toute nouvelle action sur le projet de loi et la poursuite de l’enquête.

Comme la charte avait encore quatre ans à courir, et dans la mesure où un renouvellement n’était pas nécessaire pour mener à bien ses affaires, nous aurions pu nous attendre à ce que la Banque elle-même, consciente de sa probité et fière de sa mission, retire temporairement sa requête et exige un examen rigoureux de toutes ses transactions. En refusant de le faire, la Banque donne une raison supplémentaire aux fonctionnaires du gouvernement de procéder avec moins de hâte et plus de prudence au renouvellement de son monopole….

J’ai maintenant accompli mon devoir envers mon pays. S’il est soutenu par mes concitoyens, je serai reconnaissant et heureux; sinon, je trouverai dans les motifs qui me poussent une source de contentement et de paix. (…)

Andrew Jackson Discours au Congrès

Speech to Congress

regarding why he was closing the United States Bank

Andrew Jackson

July 10, 1832

Dates-clés de la présidence de A Jackson (Wikipédia)

: investiture d’Andrew Jackson en tant que septième président des États-Unis. C’est le premier président élu qui ne fait pas partie du cercle des politiciens qui ont participé à la guerre d’indépendance et à la rédaction de la Constitution, et le premier président des États-Unis d’extraction modeste5. Il bénéficie autant du soutien des fermiers de l’Ouest que de celui des citadins, qui apprécient ses origines modestes (il est surnommé le « friend of the common man »). Dans son discours inaugural il annonce qu’il fera le nécessaire pour vider l’Est du continent des Amérindiens, et occuper leurs territoires. Pour l’universitaire Élisabeth Vallet, la réception à la Maison-Blanche qui suit son investiture est « la première réception marquante de l’histoire » . Une foule trop importante pour les forces de police déployées pénètre dans la Maison-Blanche et provoque des dommages — dont l’ampleur a d’ailleurs pu être exagérée — ; acculé, Jackson s’échappe, selon les sources, par la fenêtre ou par une porte dérobée.

: le Congrès vote et Jackson signe la loi d’expulsion des Amérindiens de tous les États de la côte Est et leur implantation dans les territoires à l’ouest de la plaine du Mississippi ( Indian Removal Act ). En 1838, l’application de cette loi amène la déportation de 16 000 Amérindiens de la nation Cherokee de Géorgie : plus de 4 000 meurent sur la piste des Larmes avant d’arriver en Oklahoma. Cet acte est le plus spectaculaire du génocide qui a touché les Amérindiens. En référence à cela, des Amérindiens refusent encore actuellement de se servir du billet de 20 dollars à son effigie 10 .

: première convention nationale du Parti démocrate qui choisit Jackson comme candidat à l'élection présidentielle.

: Jackson met son veto à la création d’une banque centrale.

: Jackson est réélu pour un second mandat contre Henry Clay, le candidat du Parti national-républicain.

: Jackson utilise pour la première fois l’armée pour briser une grève des ouvriers qui construisent le canal entre Washington et l’Ohio.

J anvier 1835 : la dette publique fédérale des États-Unis est intégralement remboursée pour la seule fois de son histoire.

, Jackson est victime de la première tentative d’assassinat contre un président américain au Capitole. Par une chance incroyable, les deux pistolets de l’assassin, un déséquilibré, s’enrayent successivement. Une gravure devenue célèbre, faite 20 ans plus tard, montre Jackson frappant la tête de cet homme avec sa canne.

1836 : Jackson met de nouveau son veto à la création d’une banque centrale. La Réserve fédérale des États-Unis n’aura le monopole de l’émission de monnaie qu’à partir de 1913.