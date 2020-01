(MàJ)Au sujet de la censure et du plagiat de mes livres.

Mes livres semblent déranger au plus haut niveau l’élite du Nouveau Monde.

Une censure soft mais réelle a été mise en place dès la publication de Dépossession.

Jusqu’à présent, je refusais d’accorder de l’importance à ce sujet. Mais un jour vous tombez sur la découverte de trop, avec des gens sincères qui cherchent les livres et qui se rabattent sur une version fake: page web http://6.franfan.ru/344#register

Le truc de trop est que est que cette élite se soit permis de faire un ebook ou assimilé sans autorisation. Ceci signifie que des versions non autorisées, qui ne viennent pas de moi, circulent. Elles sont donc des copies, et encore plus grave, il n’est pas exclu que le contenu ait été détourné, et donc faussé….

Il est important que cela se sache: actuellement seuls les livres brochés correspondent à mes écrits.

Alors, je vous prie d’informer vos réseaux que mes livres peuvent être trouvés via n’importe quel libraire qui veut bien remonter à l’éditeur grâce aux numéros ISBN.

Il vous faut vous munir de l’ISBN de l’ouvrage qui vous intéresse pour aider votre libraire à effectuer ses recherches. Vous les trouvez ici https://reorganisationdumonde.com/

Je ne partagerai pas le nom des libraires avec lesquels nous travaillons régulièrement pour des raisons qui deviennent évidentes.

Je finis en vous disant et en disant aux censeurs que je ne me laisserai pas intimider et que leur attitude me donne encore plus de force pour poursuivre puisque une foule d’indices montre que le modèle que je tente de reconstituer est fiable.

Et aujourd’hui plus que jamais je fais mienne cette phrase: «Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres.» Jean 8.32-33

Liliane Held-Khawam

Boycott par Amazon

Amazon s’est placé lui-même comme distributeur rendant l’annonce de l’éditeur difficilement accessible.

Il a ajouté un encart qui annonçait faussement une rupture de stocks (encart à droite). Aucune commande provenant de Amazon n’a été passée à l’éditeur. Pire, les lecteurs passaient leurs commandes qui n’étaient jamais exécutées. Nos lettres recommandées (avec AR) adressées à leurs sièges parisien et luxembourgeois sont restées sans réponse.

Depuis nous avons supprimé notre compte chez eux (plus d’une année). Inutile donc de passer par eux.

Commentaire d’un lecteur sur twitter (Mise à jour 22 janvier 9h)

On appréciera le fait que les traces de la commande aient été annulées!

Le énième commentaire de l’indisponibilité du livre