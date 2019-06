Les escroqueries de l’or Africain… Exemples…

Des victimes ont perdu des millions… ABC

Les Escroqueries de l’or Africain

Par Bron Suchecki, de l’Institut Monétaire de Perth, en Australie (www.perthmint.com), 2012



Nous sommes souvent questionnés par des gens nous demandant notre opinion sur une un projet d’affaire extraordinaire leur ayant été présentée par un intermédiaire Africain, en général après un premier contact par mail, projets qui se révèlent être des escroqueries.

Pour vous donner une idée de ce à quoi ressemblent ces escroqueries, j’ai joint ci-dessous trois exemples de mails que nous avons reçus. Le premier présente cinq indices typiques de ces tentatives d’arnaque : email anonyme (absence de mention de nom de société), langage trop formel, quantités bien trop importantes, mention d’une tierce personne, et mention de lettres de crédit.

—-Message original—-

De : xxx [mailto:xxx@yahoo.com]

Envoyé : vendredi 1 février, 1h02

A : yyy

Objet : Rachat d’or, d’argent et de platine

Monsieur yyy, bonjour ;

J’ai pu obtenir votre adresse email par le biais du site internet de l’Atelier de Frappe Monétaire Royal d’Australie.

Je représente une firme internationale dont l’intérêt premier est le rachat de lingots et de pièces. Comme je l’ai dit, nous sommes intéressés par racheter :

1. $ 1, 000, 000, 000.00 (1 milliard de dollars ) en or ;

2. $ 1, 000, 000, 000.00 (1 millard) en argent ; et

3. $ 1, 000, 000, 000.00 (1 milliard) en platine.

Afin de sécuriser notre rachat, nous délivrons des lettres de crédit garanties par le Trésor et par de l’or.

Quelles sont les procédures de lancement de contrat de rachat des métaux mentionnés ci-dessus auprès de l’Atelier de Frappe Monétaire Royal d’Australie ?

Dans l’attente de votre réponse,

xxx

Agent

L’email ci-dessous a un caractère plus classique – utilisation de ‘aurifères’, et de ‘procédure Suisse’ afin de rendre les choses plus impressionnantes et professionnelles aux yeux d’une majorité de personnes. Les professionnels n’utilisent jamais ces termes.

—-Message original—-

De : xxx [mailto:xxx@yahoo.com]

Envoyé : vendredi 8 octobre 2010, 14h34

A : info@goldcorp.com.au

Objet : Rachat de métaux aurifères

A l’attention de Mr. yyy

Cher monsieur,

Je représente une entreprise d’import-export de métaux aurifères.

J’ai visité votre site internet, et ai appris que vous étiez l’un des plus importants producteurs de métaux aurifères de la planète.

J’ai été mandaté par des personnes désireuses d’acheter du métal. Mes acheteurs poursuivent la procédure Suisse. Si vous préférez utiliser votre propre procédure, informez-moi en pour que je puisse en discuter avec les acheteurs.

Pourriez-vous également m’indiquer si vous êtes vendeur ou simplement producteur ?

Si vous êtes un producteur et non un vendeur, je vous prierai d’en informer les vendeurs que vous connaissez.

Dans l’attente d’une réponse de votre part,

xxx,

Directeur exécutif

Dans ce dernier mail l’auteur s’annonce une proposition de vente de métal. Je ne sais pas pour vous, mais je n’accorderai pas ma confiance à un individu m’envoyant un email depuis une adresse ‘yahoo.fr’ me demandant mon adresse et numéro de passeport, et peu importe qu’il m’indique que son ‘prix est moins cher’ !

—-Message original—-

De : xxx [mailto:xxx@yahoo.fr]

Envoyé : 9 juin 2008, 7h19

A : yyy

Objet : TR : rachat de métaux

De : xxx

Directeur de

Xxx Inc,

Abidjan Côte d’Ivoire,

Afrique de l’Ouest

A l’attention du directeur ;

Monsieur,

J’ai le plaisir de vous contacter pour vous proposer une offre d’achat de poussière d’or et de diamants non taillés que j’ai accumulés en vue de les revendre. Si vous êtes intéressés, contactez-moi immédiatement. Je suis le propriétaire et directeur de l’entreprise mentionnée ci-dessus. Mon entreprise représente un groupe villageois de laveurs d’or rachetant du métal auprès de compagnies minières locales avant de le revendre : en majorité de la poussière d’or et des diamants non taillés de 360 carats.

Je dispose à présent de 300 kilos d’or dont les caractéristiques sont les suivantes : *Origine : Burkina-Faso, Ghana, et Abidjan-Côte d’Ivoire. Je possède des bureaux dans ces trois pays. La qualité de l’or est de 22 carats. *Nature : Poussière d’or *Pureté : 93,06%. Gardez à l’esprit que mon prix est moins cher.

Si mon offre vous convient, veuillez me recontacter. Veuillez également noter que si vous désirez procéder à un achat, vous ou l’un de vos représentants devra se déplacer pour assister physiquement à l’échange. En effet, je désire instaurer la confiance dans mes relations clients. Il y a trop d’arnaques, par les temps qui courent. Renvoyez-moi s’il vous plaît votre numéro de téléphone/fax, ainsi que votre adresse résidentielle et une copie de votre passeport. J’en ferai de même pour vous.

Merci,

Très bonne journée,

xxx

Ces propositions sont des escroqueries et nous sommes stupéfaits par le fait que certaines personnes, et non des moindres, s’y laissent prendre. L’accroche de ces escrocs est une proposition d’achat à un prix très réduit, pour attirer les gens par l’appât du gain.

Aucune de ces personnes ne semble se demander pourquoi quelqu’un rachèterait de l’or à un prix inférieur à son prix marché. L’an dernier, comme l’avait rapporté Emirates 24/7, une nouvelle arnaque avait fait son apparition, et ‘de nombreuses tonnes d’or importées aux Emirats Arabes Unis par les traders et investisseurs se sont avérées être des contrefaçons…’. Comme l’avait dit le directeur d’Emirates Gold, ‘Les traders se sont montrés cupides. Ils pensaient pouvoir acheter de l’or à prix discount’.

Ce type d’arnaque fonctionne de la manière suivante :‘Des marchands d’or Africains déclarent posséder d’importantes quantités de poussières d’or ou de lingots, qu’ils désirent vendre à un prix inférieur au prix marché. L’acheteur potentiel se voit demander de l’argent afin de financer les déplacements du vendeur, la garantie, la livraison et les frais de raffinerie de son métal avant de recevoir quelque métal que ce soit. Les investisseurs se voient présenter des échantillons, qui peuvent dans certains cas réellement être de l’or. Mais lorsque le colis atteint le port, il ne contient plus que du sable ou de la terre… Le vendeur peut se retirer de la transaction à tout moment sans risque d’être pris, du fait d’une correspondance faite anonymement par le biais d’adresses emails gratuites accédées depuis des cybercafés ou des téléphones portables prépayés.

Vous vous demandez certainement quelle personne peut être assez bête pour tomber dans le panneau. Nous recevons ce type de requête avec une régularité déconcertante. Les arnaqueurs ne nous contactent jamais directement (ils savent que nous connaissons trop de choses au sujet du marché de l’or pour tomber dans le piège), mais passent par un intermédiaire qui nous contacte ensuite pour nous faire une proposition de rachat ou de vente d’or (à prix discount, bien entendu).

Nous avons pu recevoir ce type de requête de la part de toutes sortes de personnes, bien souvent des comptables ou des avocats, qui s’imaginent qu’il recevront 1% de retour d’une transaction de 100 millions de dollars, et ce simplement pour en avoir été l’intermédiaire. Certains d’entre eux prennent très mal le fait que nous leur indiquions qu’il s’agisse d’arnaques, et que nous leur suggérions de se poser la question de savoir pourquoi un acheteur légitime possédant 100 millions de dollar choisirait un comptable de banlieue comme intermédiaire alors qu’il aurait pu s’adresser à nous directement.

http://www.24hgold.com/francais/actualite-or-argent-les-escroqueries-de-l-or-africain.aspx?article=3783047318G10020&redirect=false&contributor=Bron+Suchecki.