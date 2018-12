Pacte migratoire: une révolution sociétale en cours. LHK

Un changement de paradigme global et total est en cours de finalisation.

L’ordre mondial basé sur des Etats-Nations est entré dans la dernière phase de son existence.

La refonte de cet ordre, (voir discours à l’ONU d’Alain Berset) nous mène directement vers la globalisation.

La mondialisation est dépassée. Et à ce stade les mots et leur définition comptent.

Qu’est-ce que que la globalisation? Ce terme est peu connu dans le monde francophone.

Pourtant, il est indispensable de le cerner pour comprendre ce que nous sommes appelés à vivre.

Guy Rocher, un sociologue français, en parle ainsi:

» Quant à la globalisation , elle ferait référence à un système-monde au-delà des relations internationales, au-delà de la mondialisation, un fait social total au sens propre du terme, un référent en soi.»

Dans un monde définis par les interactions systémiques, le monde des Etats, des citoyennetés et autres nationalités, devient obsolète.

Le monde devient UN. Le système économique est UN. Le système monétaire est UN. Le système de gestion de l’eau est UN. Etc.

Ce système unifie tous les éléments qui constituent la planète.

L’être humain ne fait pas exception. La population devient une ressource qu’il s’agit de faire bouger en fonction des besoins du Système global.

Avec la mondialisation, les biens et services s’est déplacée pour aller bénéficier de coûts humains faibles sous certains cieux.

Avec la globalisation, les humains-travailleurs doivent eux se déplacer pour uniformiser les coûts aux quatre coins de la planète.

Mais ce n’est pas tout.

Le brassage des populations permet de faire émerger une nouvelle population globalisée. Combiné à une communautarisation locale, nous retrouverons des similarités de l’organisation sociétale, un peu partout sur le globe.

Les pactes globaux pour les réfugiés et pour une migration sûre, ordonnée (le mot fait frémir) et régulière participent simplement à une révolution sociétale.

Grâce à cette révolution, les humains auront besoin de moins se déplacer. Vous pouvez dire adieu à votre voiture dans un avenir plus ou moins proche.

En revanche, il est prévu que le PIB mondial triple d’ici à 2050.

Voici les 23 objectifs du pacte migratoire qui inclut un recensement général des peuples, leur traçabilité permanente, à l’image de la circulation d’une « marchandise », la gestion de leurs compétences et autres caractéristiques génétiques, etc.

Bonne découverte!

LHK

23 Objectifs pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (Traduction assurée par Berne)



1. Collecter et utiliser des données précises et ventilées qui serviront à l’élaboration de politiques fondées sur la connaissance des faits

2. Lutter contre les facteurs négatifs et les problèmes structurels qui poussent des personnes à quitter leur pays d’origine

3. Fournir dans les meilleurs délais des informations exactes à toutes les étapes de la migration

4. Munir tous les migrants d’une preuve d’identité légale et de papiers adéquats

5. Faire en sorte que les filières de migration régulière soient accessibles et plus souples

6. Favoriser des pratiques de recrutement justes et éthiques et assurer les conditions d’un travail décent

7. S’attaquer aux facteurs de vulnérabilité liés aux migrations et les réduire

8. Sauver des vies et mettre en place une action internationale coordonnée pour retrouver les migrants disparus

9. Renforcer l’action transnationale face au trafic de migrants

10. Prévenir, combattre et éliminer la traite de personnes dans le cadre des migrations internationales

11. Gérer les frontières de manière intégrée, sûre et coordonnée

12. Veiller à l’invariabilité et à la prévisibilité des procédures migratoires pour assurer des contrôles, des évaluations et une orientation appropriés

13. Ne recourir au placement en rétention administrative des migrants qu’en dernier ressort et chercher des solutions de rechange

14. Renforcer la protection, l’assistance et la coopération consulaires tout au long du cycle migratoire

15. Assurer l’accès des migrants aux services de base

16. Donner aux migrants et aux sociétés des moyens en faveur de la pleine intégration et de la cohésion sociale

17.Éliminer toutes les formes de discrimination et encourager un débat public fondé sur l’analyse des faits afin de faire évoluer* la manière dont les migrations sont perçues

*Le texte de base dit ceci en anglais: »eliminate all forms of discrimination and promote evidence-based public discourse to shape perceptions of migration » Shape signifie façonner. Le texte suisse a adouci la traduction!

18. Investir dans le perfectionnement des compétences et faciliter la reconnaissance mutuelle des aptitudes, qualifications et compétences

19. Créer les conditions permettant aux migrants et aux diasporas de contribuer pleinement au développement durable dans tous les pays

20.Rendre les envois de fonds plus rapides, plus sûrs et moins coûteux et favoriser l’inclusion financière des migrants

21.Coopérer en vue de faciliter le retour et la réadmission des migrants en toute sécurité et dignité, ainsi que leur réintégration durable

22. Mettre en place des mécanismes de portabilité des droits de sécurité sociale et des avantages acquis

23.Renforcer la coopération internationale et les partenariats mondiaux pour des migrations sûres, ordonnées et régulières