La nature trépasse, l’efficacité se surpasse. LHK

Pour la première fois, un porte-conteneurs a franchi l' #Arctique par le Nord. Il a relié Vladivostok à St-Pétersbourg en 5 semaines. Une révolution pour le fret mondial grâce… à la fonte des glaces. La Chine et la Russie veulent y investir > https://t.co/1ZSnBXPd8i pic.twitter.com/Jfij1e0pzL

Son voyage aura duré cinq semaines. Avec ses 3 600 conteneurs chargés de produits électroniques sud-coréens et de poissons congelés, le Venta Maersk, navire danois flambant neuf construit cette année, a sans encombres tracé sa route derrière un brise glace. Car le réchauffement climatique a fait son oeuvre : en quelques décennies, la calotte glaciaire de l’Arctique a perdu près de la moitié de sa surface et il a fait presque 30 degrés au nord de la Sibérie cet été.

L’armateur danois, numéro un mondial, précise que l’ouverture d’une ligne commerciale régulière n’est pas envisageable avant une dizaine d’années au mieux. Mais la Chine, dont 90 % des marchandises sont transportées par voie maritime, et surtout la Russie veulent aller vite. Dans son projet de budget 2019-2021, Moscou a même prévu d’investir plus de 516 millions d’euros dans la construction de brise-glace nucléaires et le développement de ses infrastructures portuaires. Les associations de défense de l’environnement, elles, s’inquiètent des futures marées noires qui pourraient menacer un écosystème jusqu’ici parfaitement préservé.

